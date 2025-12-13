La emisión de constructora uruguaya que permite invertir desde $ 32.000

Este lunes 15 de diciembre habrá una nueva colocación de deuda bajo el régimen simplificado de oferta pública en la Bolsa de Valores de Montevideo.

La constructora local Ebital S.A. saldrá al mercado con una emisión de Obligaciones Negociables (ON) en Unidades Indexadas por un monto de hasta 58.273.880 UI, equivalente a unos $ 374 millones.

Las ON de la Serie 2 pagarán un interés de 6% efectivo anual sobre el monto de capital, pagadero de forma trimestral, con vencimiento en 2031.

Aduana clausuró habilitación a la empresa Lobraus; debe retirar la mercadería que tiene en su depósito logístico en el puerto de Montevideo

El capital se amortizará en cinco cuotas anuales del 20% del monto total, iniciando en el segundo año. La inversión mínima es de 5.000 UI (unos $ 32.000).

Los fondos serán destinados al desarrollo de nuevos proyectos de la sociedad, en particular para impulsar iniciativas de desarrollo inmobiliario que, conjuntamente con terceros, serán ejecutadas próximamente.

Las ON tienen como garantía el fideicomiso Nuevo Amanecer II, integrado por créditos provenientes de contratos de obra y servicios celebrados por Ebital, con una relación mínima de 175% (créditos transferidos / deuda vigente).

El emisor tiene la opción de rescatar anticipadamente la totalidad o parte de las ON, incluyendo capital e intereses devengados hasta la fecha de rescate. En caso de ejercer esta opción, deberá pagar a los titulares un 102% del capital adeudado, más los intereses acumulados hasta el día del rescate, según el prospecto de la colocación publicado por la Bolsa.

La empresa Ebital fue fundada en 2005 y ejecutó más de 130 contratos en los últimos 10 años, prestando servicios de arquitectura, ingeniería, energía, urbanizaciones, desarrollo de proyectos y obras de telecomunicaciones. La actividad principal de la sociedad es la realización de proyectos de construcción e ingeniería de obra civil, tanto en el ámbito público como privado.

La emisión se realizará el lunes 15 de diciembre, con integración de fondos el martes 16 de diciembre, y el sistema de adjudicación será el corte bajo modalidad holandesa, es decir, a precio único y según el precio de corte que determine el emisor.

Si bien en el procedimiento de oferta pública simplificada no es necesario contar con una calificación de riesgo, el emisor entendió conveniente incorporar el análisis de la emisión de la Serie 2 por parte de una entidad calificadora. La agencia FX SCR Uruguay le asignó nota BBB (uy).

El agente estructurador es Gastón Bengochea y Cía. Corredor de Bolsa; la entidad registrante y agente de pagos es la Bolsa de Valores de Montevideo; y el fiduciario de garantía es Management Fiduciario y Profesional S.A.

Ebital había inaugurado en mayo de 2024 el régimen simplificado de oferta pública regulado por el Banco Central con una emisión de ON por US$ 6,5 millones.

También hubo operaciones similares de financiamiento realizadas por empresas como Kefordy —en dos oportunidades—; Carrasco Nobile —concesionaria del Hotel Casino Carrasco & SPA desde 2013 y perteneciente al grupo Codere—; y Glenfir S.A. (KPN Safety Solutions Uruguay).

La otra emisión, en este caso de acciones, fue la de Zorzal Inversiones Tecnológicas, por un monto de US$ 5,6 millones a fines de junio de 2024. Esa sociedad se dedica a invertir en participaciones accionarias de empresas uruguayas de software. En la bolsa uruguaya no había una emisión de acciones desde el año 2016.