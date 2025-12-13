La Unión Europea acuerda congelar indefinidamente más de US$200.000 millones de Rusia, que podrían servir para armar y reconstruir a Ucrania

El canciller almán afirma que el plan de la UE permitirá a Ucrania defenderse. Getty Images

Los gobiernos de la Unión Europea (UE) acordaron inmovilizar indefinidamente activos rusos por valor de hasta 210.000 millones de euros (unos US$246.000 millones) que han sido congelados en la eurozona desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

La mayor parte del efectivo de Moscú se encuentra en el banco belga Euroclear, y los líderes europeos esperan llegar a un acuerdo en la cumbre de la UE de la próxima semana para utilizar ese dinero en un préstamo que ayude a Kyiv a financiar su ejército y su economía.

Después de casi cuatro años de guerra a gran escala por parte de Rusia, Ucrania se está quedando sin efectivo y necesita unos US$159.000 durante los próximos dos años.

Europa pretende aportar dos tercios de esa cantidad, pero los funcionarios rusos acusan a la UE de robo. El Banco Central de Rusia anunció este viernes que demandaría al banco belga Euroclear ante un tribunal de Moscú, en respuesta al plan de préstamo de la UE.

"Es justo" utilizar los activos de Rusia

Los activos de Rusia en la UE fueron congelados a los pocos días de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y unos US$217.000 millones de esa cantidad están en manos de Euroclear.

La UE y Ucrania sostienen que ese dinero debería utilizarse para reconstruir lo que Rusia ha destruido: Bruselas lo denomina "préstamo de reparación" y ha elaborado un plan para apoyar la economía de Ucrania por valor de US$105.000 millones.

"Es justo que los activos congelados de Rusia se utilicen para reconstruir lo que Rusia ha destruido, y que ese dinero pase a ser nuestro", afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El canciller alemán Friedrich Merz afirma que los activos "permitirán a Ucrania protegerse eficazmente contra futuros ataques rusos".

La respuesta judicial de Rusia era esperada en Bruselas y el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, afirmó este viernes que las instituciones financieras de la UE estaban "totalmente protegidas" frente a procedimientos de este tipo.

Pero no solo Moscú está descontento.

Bélgica teme que, si todo sale mal, se vea obligada a asumir una enorme factura, por lo que la directora ejecutiva de Euroclear, Valérie Urbain, afirma que el uso de los fondos rusos podría "desestabilizar el sistema financiero internacional".

Euroclear también tiene casi US$20.000 millones inmovilizados en Rusia.

El primer ministro belga, Bart De Wever, ha impuesto a la UE una serie de "condiciones racionales, razonables y justificadas" antes de aceptar el plan de reparaciones, y se ha negado a descartar acciones legales si este "supone riesgos significativos" para su país.

EPA El líder de Bélgica, Bart De Wever, se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, para hablar del plan europeo sobre los activos congelados.

¿Cuál es el plan de la UE?

La UE está trabajando a contrarreloj antes de la cumbre del próximo jueves para encontrar una solución que Bélgica pueda aceptar.

Hasta ahora, la UE se ha abstenido de tocar directamente los activos, pero desde el año pasado ha pagado a Ucrania los "beneficios extraordinarios" derivados de ellos. En 2024, esa cantidad ascendió a unos US$4.345 millones. El uso legal de los intereses se considera seguro, ya que Rusia está sometida a sanciones y los ingresos no son propiedad soberana rusa.

Sin embargo, la ayuda militar internacional a Ucrania se ha reducido drásticamente en 2025, y Europa ha tenido dificultades para compensar el déficit dejado por la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar a Ucrania bajo el gobierno de Donald Trump.

Actualmente hay dos propuestas de la UE destinadas a proporcionar a Ucrania alrededor de US$105.000 millones para cubrir dos tercios de sus necesidades de financiación.

Una de ellas consiste en recaudar el dinero en los mercados de capitales, con el respaldo del presupuesto de la UE como garantía. Esta es la opción preferida por Bélgica, pero requiere el voto unánime de los líderes de la UE, lo que resultaría difícil cuando Hungría y Eslovaquia se oponen a financiar al ejército de Ucrania.

Eso deja la opción de prestar dinero a Ucrania procedente de los activos rusos, que originalmente se mantenían en valores, pero que ahora se han convertido en gran parte en efectivo. Ese dinero es propiedad de Euroclear y se encuentra en el Banco Central Europeo.

El órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, ha admitido que Bélgica tiene preocupaciones legítimas y afirma que confía en haberlas resuelto. El plan consiste en proteger al país con una garantía que cubra los 210.000 millones de euros de activos rusos en la UE.

AFP via Getty Images El banco belga Euroclear ha expresado preocupaciones por el plan de la UE.

En caso de que Euroclear sufra una pérdida de sus propios activos en Rusia, una fuente de la Comisión explicó que se compensaría con los activos pertenecientes a la propia cámara de compensación de Rusia que se encuentran en la UE.

Si Rusia fuera tras Bélgica, cualquier sentencia de un tribunal ruso no sería reconocida en la UE.

En un avance clave, los embajadores de la UE han acordado que los activos del banco central ruso depositados en Europa deben inmovilizarse indefinidamente.

Hasta ahora, tenían que votar por unanimidad cada seis meses para renovar el congelamiento, lo que podría haber supuesto un riesgo repetido para Bélgica.

Los embajadores de la UE han recurrido a una cláusula de emergencia prevista en el artículo 122 de los Tratados de la UE, de modo que los activos permanecerán congelados mientras persista una "amenaza inmediata para los intereses económicos de la Unión" o hasta que Rusia pague íntegramente las reparaciones de guerra a Ucrania.

La ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson, dijo que la decisión es "un paso importante para permitir un mayor apoyo a Ucrania y proteger nuestra democracia".

Por qué Bélgica pone objeciones

Bélgica se mantiene firme en su postura de seguir siendo un aliado incondicional de Ucrania, pero ve riesgos legales en el plan y teme tener que hacer frente a las repercusiones si las cosas salen mal.

El panorama político local, normalmente dividido, en este caso se ha tornado en un apoyo unánime para al primer ministro Bart De Wever, que está bajo presión por parte de sus colegas europeos.

La UE tomará "decisiones muy importantes" la próxima semana, afirmó el primer ministro belga durante una reunión con su contraparte británico, Keir Starmer, este viernes en Londres. Añadió que Bélgica y Reino Unido colaborarán para "tener la certeza de que podemos apoyar a Ucrania para que siga siendo un país libre, democrático y soberano".

La UE cree que puede obtener garantías suficientes para el préstamo en sí, pero Bruselas teme el riesgo añadido de verse expuesta a daños o sanciones adicionales.

"Bélgica es una economía pequeña. El PIB belga es de unos 565.000 millones de euros; imagínese si tuviera que asumir una factura de 185.000 millones de euros", afirma Veerle Colaert, profesora de Derecho financiero en la Universidad KU Leuven.

También cree que la exigencia de que Euroclear conceda un préstamo a la UE violaría la normativa bancaria de la UE.

"Los bancos deben cumplir los requisitos de capital y liquidez y no deben poner todos los huevos en la misma cesta. Ahora la UE le está pidiendo a Euroclear que haga precisamente eso".

"¿Por qué tenemos estas normas bancarias? Porque queremos que los bancos sean estables. Y si las cosas salen mal, le correspondería a Bélgica rescatar a Euroclear. Esa es otra razón por la que es tan importante para Bélgica obtener garantías sólidas para Euroclear", sostuvo.

Getty Images El canciller almán afirma que el plan de la UE permitirá a Ucrania defenderse.

Europa bajo presión

Siete Estados miembro de la UE, entre ellos los más cercanos geográficamente a Rusia, como los países bálticos, Finlandia y Polonia, han dicho que no hay tiempo que perder. Consideran que el plan de congelación de activos es "la solución más viable desde el punto de vista financiero y más realista desde el punto de vista político".

"Es una cuestión de destino para nosotros", afirma el destacado diputado conservador alemán Norbert Röttgen. "Si fracasamos, no sé qué haremos después. Por eso tenemos que tener éxito en una semana".

Mientras que Rusia se mantiene firme en que no se debe tocar su dinero, existe una preocupación adicional entre las figuras europeas de que Estados Unidos pueda querer utilizar los miles de millones congelados de Rusia de otra manera, como parte de su propio plan de paz.

Zelensky ha dicho que Ucrania está trabajando con Europa y Estados Unidos en un fondo de reconstrucción, pero también es consciente de que Estados Unidos ha estado hablando con Rusia sobre una futura cooperación.

Un primer borrador del plan de paz estadounidense se refería a la utilización por parte de Estados Unidos de US$100.000 millones de los activos rusos congelados para la reconstrucción, con Washington quedándose con el 50% de los beneficios y Europa aportando otros US$100.000 millones. El resto de los activos se utilizarían entonces en algún tipo de proyecto de inversión conjunta entre Estados Unidos y Rusia.

Una fuente de la UE afirmó que la ventaja adicional de la votación prevista para el viernes para inmovilizar los activos de Rusia de forma indefinida dificultaba que alguien pudiera llevarse el dinero. Esto implica que Estados Unidos tendría que convencer a la mayoría de los Estados miembros de la UE para que votaran a favor de un plan que les supondría un enorme coste financiero.

El presidente de Hungría, Viktor Orbán, considerado el socio más cercano de Rusia en la UE, afirmó que los líderes europeos se estaban "poniendo por encima de las normas" y sustituyendo el Estado de derecho por el imperio de los burócratas.

