Economía y Empresas / Aduana

Aduana clausuró habilitación a la empresa Lobraus; debe retirar la mercadería que tiene en su depósito logístico en el puerto de Montevideo

Además, la Administración Nacional de Puertos (ANP) suspendió a la empresa como operador portuario

12 de diciembre 2025 - 16:43hs
Lobraus

Lobraus

El Observador | Maximiliano Montautti

Por  Maximiliano Montautti

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) decidió clausurar la habilitación a la empresa logística Lobraus. Se otorgó un plazo a la compañía para que retire la mercadería que tiene en depósito. A su vez, la Administración Nacional de Puertos (ANP) la suspendió como operador.

La DNA emitió una resolución este jueves 11 de diciembre en la indica que la ANP solicitó la inhabilitación de los códigos aduaneros que utiliza la empresa Lobraus Puerto Libre en el puerto de Montevideo.

Fachada Dirección Nacional de Aduanas.
Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Expresa que la habilitación aduanera de los depósitos portuarios que se otorga tiene como condición previa la concesión de la ANP.

Ante eso, la DNA decidió clausurar la habilitación aduanera de Lobraus Puerto Libre y prohibió el ingreso de mercaderías a los predios concesionados en el puerto de Montevideo.

Por último, otorgó un plazo de 60 días para el “retiro total de las mercaderías almacenadas en las instalaciones, autorizándose solo las operaciones de salida”.

Además, la ANP decidió suspender a Lobraus como operador portuario, según informó Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes del organismo.

La intimación de la ANP

El miércoles 29 de octubre, el directorio de la ANP resolvió intimar a Lobraus para que cumpliera con el pago de deudas atrasadas. En ese momento, la compañía mantenía facturas pendientes por US$ 487.142 y $ 2.340.158.

En la resolución del directorio de ese día había un repaso de las deudas. Uno de los ítems era por la concesión de la Torre Lobraus. Allí se detallaron 10 facturas emitidas entre noviembre de 2024 y el 13 de octubre de este año por US$ 348.168. Además figuraba una multa por US$ 50.000.

También se mencionaron deudas pendientes por operador portuario. En este caso había 14 facturas -entre diciembre de 2024 y setiembre de este año- por US$ 88.974.

A su vez, el listado incluía multas en moneda nacional por $ 2.340.158.

