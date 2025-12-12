Gino Santilli, el mejor golero de Fútbolx100 a Referí: "Es un honor y un orgullo porque hubo un gran nivel de goleros este año"

La niñez en Empalme Villa Constitución, un pueblo de 6.000 habitantes ubicado en la provincia de Santa Fe, en Argentina, era campitos y una pelota de fútbol. Allí creció lleno de felicidad Gino Santilli, un centrodelantero espigado que a los 14 años le dio un giro de 180 grados a su carrera, se convirtió en golero y días atrás fue votado como el mejor arquero del fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 .

"Me enteré a través de las redes y luego me llamó Ernesto Dehl, sabía algo de los premios, y me llenó de felicidad" , cuenta Santilli a Referí desde Empalme Villa Constitución donde llegó el miércoles para pasar sus vacaciones.

El golero de 1,91 metros es consciente de la gran temporada que tuvo en el arachán en 2025. Jugó 36 de los 37 partidos por la Liga AUF Uruguaya, uno por Copa AUF Uruguay y los nueve de la Copa Sudamericana donde fue determinante para llevar al equipo a la fase de grupos. Solo descansó en un partido del torneo local y en otro de la Copa AUF Uruguay donde Federico Pintado entró la rotación.

"Soy consciente de que tuve un año tremendo, con mucha continuidad, que me fue bien, pero el premio me toma un poco por sorpresa. Es un honor y un orgullo porque hubo gran nivel de goleros en el fútbol uruguayo este año", expresa.

Santilli superó por 10 votos a Luis Mejía que en 2019 fue el primer golero extranjero en ganar la encuesta que realiza anualmente Referí desde 1996 y que desde 2005 se lleva a cabo de forma ininterrumpida premiando a los mejores jugadores por cada puesto y conformando al equipo ideal de la temporada.

"Mejía tuvo un buen año, es un gran atajador, pero me encantó el año que tuvo Bruno Antúnez en Boston River, un golero de 22 años con muchas condiciones al que no le pesaron los errores y tiene un gran futuro. También estuvo Sebastián Lentinelly, siempre me gustó Kevin Dawson y Mauro Goicoechea tuvo otro gran año. Son goleros que siempre están elevándote la vara", reconoce Santilli.

El arquero llegó a Cerro Largo en agosto de 2023 a préstamo desde Banfield. Jugó cuatro partidos pero se rompió los meniscos. En el primer semestre de 2024 no fue considerado por Bruno Silva y pidió extender un año el préstamo para tener "revancha". Terminó disputando 28 partidos la temporada pasada y tras una nueva extensión de préstamo a mediados de este año cerró un 2025 inolvidable que lo puso en el radar de los grandes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol.

"Este año fue increíble, no me hubiese imaginado tanto. Un año exigente, lleno de viajes por la Sudamericana y muy enriquecedor". agrega.

Liga AUF Uruguaya 2025, Gino Santilli. Foto: @CerroLargoFC Gino Santilli Foto: @CerroLargoFC

"Hay que ser jugador de fútbol las 24 horas del día, podés tener tus permitidos de juntadas con amigos pero siempre dando un plus en cada entrenamiento, cuidándose en la alimentación, con buen descanso, con dobles turnos de gimnasio, con nutricionista, aprovechando todo lo que el club te pone a disposición", explica dejando en claro cómo un jugador puede estar 45 partidos a la orden y no perderse ninguno por lesiones.

La llegada a Melo, una ciudad de poco más de 50 mil habitantes fue como una vuelta a las raíces luego de estar unos cinco en la provincia de Buenos Aires, en Banfield.

"Es muy parecido a Villa Constitución por el movimiento, por la gente sencilla, humilde, comprometida con las personas que llegan de afuera. Mi infancia en Empalme fue hermosa. A los tres años me fui a Rosario con mi madre, cuando mis padres se separaron, pero volvía cada fin de semana con mi padre. A los 9 volví del todo, nos mudamos a dos cuadras del Club Atlético Empalme, mi equipo de toda la vida. En vacaciones hacía colonia y pileta, eran tiempos de jugar en la calle hasta la noche con los amigos del barrio", rememora.

En Empalme jugó de los 5 hasta los 14 años como centrodelantero. Pero el arco siempre le tiró, desde los genes. Su padre, Marcelo Santilli, fue un reconocido golero de la zona. Más bajo que Gino, más saltador, más peleador

"Yo soy más perfil bajo, más sobrio, intento tomar las mejores decisiones y ahora mi padre me ayuda mucho, más que enseñarme me acompaña", cuenta.

"Llegó un momento que me di cuenta de que jugando de 9 no iba a llegar muy lejos y el arco siempre me gustó, así que cambié de puesto. Hice las juveniles en el club y llegué hasta reserva", revela.

Luego comenzó a mover contactos para probarse en diferentes clubes: Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba e Independiente. Hasta que lo recomendaron a Banfield, se probó y quedó. "Fue la mejor decisión que tomé porque me encontré con un club familiar, con sus carencias, pero que a sus juveniles nunca le hacían faltar nada. Estuve cinco años en la pensión".

Hizo Quinta, Cuarta, Reserva y saltó a Primera, debutando el 11 de abril de 2021 contra Rosario Central por la Copa de la Liga Argentina.

"Hace unos seis años no me imaginaba todo esto, jugar una Sudamericana, ser protagonista en Primera. No tenía tanta fe, pero con el trabajo, el compromiso y el apoyo que tuvo las cosas se fueron dando. Hoy mis padres y mis amigos se emocionan mucho. Por suerte vinieron varias veces a verme a Melo", dice Santilli.

El 26 de diciembre, el golero debe presentarse en la pretemporada con Banfield club con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

"El objetivo de mi carrera ahora es crecer, dar un paso más, puede ser quedarme en Banfield o irme a otro club importante. Estar en el radar de Nacional, Peñarol o Liverpool es un montón. Si se están fijando en mi rendimiento es porque hice las cosas bien. Ahí será cuestión de que hablen con Banfield y que le hagan una propuesta que le sirva al club", afirma.

Gino Santilli en piques

Cerro Largo en la Copa Sudamericana 2025 Gino Santilli Foto: @CerroLargoFC Gino Santilli Foto: @CerroLargoFC

La mejor cancha para jugar en el fútbol uruguayo: "El Centenario. El Campeón del Siglo y el Parque son espectaculares, pero entrar en ese túnel, con los trofeos, con toda su historia y llegar a la cancha con esa inmensidad es único, además el estado del campo de juego siempre está bueno"

El vestuario visitante más incómodo: "El del Parque Palermo porque no está tan equipado".

El mejor golero después de Santilli: "Le doy un voto de confianza a Bruno Antúnez".

El delantero más difícil de enfrentar: "Maximiliano Gómez y Abel Hernández. Maxi me hizo dos goles y Abel uno. Son dos fuera de serie, jugadores de jerarquía que lo ves en sus movimientos, te tienen expectante con un recurso de más siempre y te lo hacen sentir".

La mejor atajada: "Muchas, por lo impresionante la de Luciano Boggio abajo del arco", por el partido del Torneo Clausura, en el Gran Parque Central, en atajada en el área chica tras desborde de Maxi Gómez. "Hubo otra en partido con Danubio en Jardines, un cabezazo de Mario Risso que fue linda porque para mí fue un antes y un después en mi cabeza: me di cuenta que estaba preparado porque venía expectante a cómo iba a responder en los primeros partidos de este año, y fue en el último minuto; son momentos que te quedan marcados"

El partido que más va a recordar del ciclo en Cerro Largo: "Por lo emotivo de tener a mi familia en la tribuna el de Danubio en el Ubilla por Copa sudamericana, fue una emocionante tarde-noche, había como 40 grados de calor, ganábamos 2-0, nos empataron, fuimos a penales, atajé dos, clasificamos y la gente terminó coreando mi nombre".

Cerro Largo en la Copa Sudamericana 2025 Foto: @CerroLargoFC Cerro Largo en la Copa Sudamericana 2025 Foto: @CerroLargoFC

El mejor consejo que le dio un entrenador: "Me quedó para siempre algo que me dijo un ayudante en Banfield enfocado en el juego de pies, de que al levantar la cabeza no anuncie el pase sino que trate de engañar. Es algo que sigo trabajando. De Bruno Silva no tuve consejos puntuales pero sí muchas charlas, siempre estaba predispuesto al diálogo y me llevo un gran recuerdo de todos su cuerpo técnico con Deivis Barone y el profe (Javier) Picco. Siempre sincero para decir lo que veía de mi juego, seguimos en contacto, un tipo de grandes valores".

Un insulto de cancha chica: "Me volvieron loco. En los estadios llenos no escucho nada, es más fácil. En las canchas chicas se oye todo. Cada vez que me insultaban por algún defecto físico también me decían 'porteño' y yo me reía y me daba vuelta para contestarles: 'Decime lo que quieras pero mirá que no soy porteño'. Soy muy respetuoso y después de los partidos, más allá de las chicanas, soy de felicitar a esos hinchas que hacen muchos kilómetros y un gran esfuerzo para ir a ver a sus clubes. La única vez que me enojé fue con un hincha de Liverpool que me faltó el respeto sobrepasando una línea".

El mejor golero por su juego de pies: "Marc-Andre Ter Stegen".

El mejor golero atajando: "Gianluigi Buffon"

El mejor golero de la historia: "Por cómo revolucionó el puesto, Manuel Neuer".

