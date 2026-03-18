Junta Departamental de Montevideo aprobó presupuesto de la intendencia; coalición opositora votó en contra

La Junta Departamental de Montevideo aprobó este miércoles el presupuesto quinquenal de la intendencia capitalina solo con los votos del Frente Amplio .

Los partidos de la coalición opositora decidieron no apoyar , pese a que fueron tomadas algunas de sus propuestas. De esta manera, el proyecto se votó a nivel general con 17 votos en 31 .

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , anunció este martes que aceptarían total o parcialmente 43 de las 83 medidas elevadas por la coalición , al tiempo que anunció que analizarían, luego de la discusión del presupuesto, otras 20.

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Sin embargo, desde la bancada nacionalista indicaron a El Observador que en realidad la comuna tomó 27 propuestas de manera total o parcial , pero que solo cinco de esas son "medidas de fondo". Las demás, indicaron, son de "técnica legislativa", por ejemplo, algunos cambios en la redacción de las normas, y que otras fueron "licuadas" o tomadas muy parcialmente .

Una de las principales medidas que sí tomó la administración a recomendación de la oposición es la redistribución de recursos otorgados -en primera instancia- para contratación de becarios, pero que ahora serán destinados a reparación de calles, alumbrado y el área de necrópolis.

Embed - Sesión Extraordinaria - Presupuesto Quinquenal de la IM

Si bien se pone fin al capítulo presupuestal, en las próximas semanas la Junta Departamental será escenario de otra discusión de igual relevancia de cara al periodo de gobierno de Bergara.

Es que los ediles deberán analizar y negociar la petición o no de cinco préstamos por un total de US$ 300 millones que busca pedir la IM para atender las denominadas "prioridades ciudadanas". Estas son: reparación de calles y veredas, la ejecución del nuevo sistema de limpieza, la continuidad del plan de saneamiento y la revitalización de Ciudad Vieja.

Esta discusión será más agitada, dado que -a diferencia del Presupuesto- el Frente Amplio no cuenta con la mayoría necesaria para aprobar los préstamos, debido a que precisa al menos cuatro votos de la oposición.

El intendente Bergara presentó semanas atrás los lineamientos de cada proyecto y estableció un periodo para negociar con los alcaldes y ediles opositores, que finalizará en abril.

En principio, el más factible de ser aprobado es el más cuantioso: el de saneamiento, por un total de US$ 92 millones. Sería el séptimo préstamo consecutivo que se aprueba para saneamiento, que siempre se realiza con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.