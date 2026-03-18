¿Túnel en 18 de Julio?: Comisión de Patrimonio estuvo "por fuera" de la discusión y advierte por afectación de la obra en edificios históricos

El proyecto de reforma del transporte de Montevideo y Canelones será anunciado antes de que termine marzo por el gobierno, luego de un debate que incluyó la opinión de los más diversos actores políticos, sociales, empresariales y académicos.

Sin embargo, uno de los jerarcas que no se había manifestado hasta el momento es el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez , sobre la obra que prevé, entre otros puntos, reformular -sea o no con túnel- la avenida 18 de Julio.

Esta arteria central de la ciudad cuenta con más de una decena de edificios, estatuas, fuentes y otras estructuras catalogadas como Monumento Histórico Nacional (MHN), entre las que se encuentran la Plaza Cagancha, el Jockey Club, el Palacio Lapido, el edificio Rex, el Ateneo de Montevideo, el Palacio Santos, la Biblioteca Nacional, el Liceo Francés, la Facultad de Derecho y el Ministerio de Salud Pública. Además, hay otros tantos edificios con el máximo grado de protección patrimonial, aunque no son MHN, como el auditorio Nelly Goitiño, el Palacio Brasil, el Palacio Montero (ex Sorocabana) y el edificio London Paris.

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Días atrás, el exdirector de la comisión William Rey criticó en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo) a los actuales jerarcas por no participar de la discusión , y planteó su postura contraria a la posible obra del túnel porque, entre otras cosas, "ocultaría" el patrimonio del Centro.

Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sobre 18 de Julio y Eduardo Acevedo.

Entrevistado por El Observador, Suárez ratificó que la comisión “no fue convocada para el debate” y advierte por los efectos que pueden tener las obras de excavación en los edificios.

¿La Comisión de Patrimonio ha analizado la reforma del transporte? ¿Participó en la toma de decisiones?

Oficialmente, la Comisión del Patrimonio no ha sido convocada para este debate. Formalmente no se le ha pedido opinión. Nosotros no lo hemos tratado. Sí hemos conversado en las últimas semanas que es un tema al que, obviamente, tenemos que estar atentos. Lo que estábamos acordando informalmente con integrantes de la comisión es que debemos, por iniciativa nuestra, pedir a la intendencia y al Ministerio de Transporte la Información más precisa, porque estamos especulando sobre lo que ha trascendido a partir de información divulgada en la prensa.

Sabemos que los tiempos corren rápido, que hay necesidad de empezar cuanto antes. Es un tema que nos va a obligar a postergar temas viejos que tenemos pendientes.

En este momento no tengo la información suficiente ni la formación técnica en lo personal como para dar una opinión autorizada. Yo creo que corresponde que la comisión como institución se expida después de tener la información necesaria y que sea analizada por nuestros departamentos técnicos, especialmente el de Arquitectura.

¿No existe un riesgo de llegar tarde? Que el proyecto ya esté cerrado cuando ustedes opinen

La comisión no creo que tenga potestad para decir que no se haga determinada cosa. Sí tiene la obligación, por ley, de supervisar la afectación que las obras públicas tengan sobre monumentos históricos nacionales. Puede emitir también una opinión desde el punto de vista urbanístico.

No es por falta de compromiso o de interés, pero la comisión ha estado ocupada en otros temas que tienen que ver con su propia existencia, o sea, con su propia supervivencia como institución, que han ocupado nuestro tiempo y energía durante todo este año. Y entonces nos ha dejado por fuera. La comisión viene atendiendo asuntos que tienen algunos años de atraso en su tratamiento. Y estamos tratando de irles dando curso en la medida de nuestras limitadísimas posibilidades funcionales, porque somos muy pocos.

Los integrantes de la comisión van demandando información porque no se puede tampoco opinar alegremente.

¿Ya se presentaron esas peticiones para obtener información?

No, no se han hecho. Nosotros como institución, ahora, nos vemos provocados, interpelados, para que emitamos una opinión y que no sea demasiado tarde.

Lo que sí es preceptivo es que cuando se intervenga sobre un padrón que es Monumento Histórico Nacional se debe contar con la opinión técnica de la Comisión de Patrimonio. En principio sería el departamento de Arquitectura, pero podría darse un hallazgo fortuito de carácter arqueológico. Por ejemplo, que aparezcan, pongámosle, estratos donde haya evidencia de construcciones no muy antiguas, pero que son de etapas anteriores a 18 de Julio. Y de repente requiere, quizá, un tiempo de pausa para alguna intervención de emergencia para poder registrarlo. Para eso necesitamos la información precisa del trazado y si se va a hacer soterramiento o no.

En una entrevista con El Observador en julio de 2025 se te preguntó sobre cómo veías a Montevideo y respondiste: “Veo una Montevideo que sufre un proceso de transformación que no la favorece, lo nuevo que va suplantando lo viejo no es de calidad”. ¿Tenés temor de que pueda pasar algo así con esta obra?

Esta declaración era sobre todo por el avance inmobiliario que sustituye edificaciones antiguas, dando lugar a una nueva configuración de la ciudad o un nuevo horizonte de la ciudad que es mucho más efímero y estandarizado y que no la favorece. No lo aplicaría al 100% en esto. Sí hay que tener cuidado en que lo que se intervenga no resulte contraproducente. Que permita mejorar la vida y el uso de lo que es el Centro, con una movilidad más eficiente, pero que eso sea en armonía con un acervo arquitectónico y una vista general, un horizonte de lo que es la arteria principal de Montevideo.

Tu antecesor, William Rey, advirtió que el túnel sería “una manera de ocultamiento del patrimonio”. ¿Coincidís?

Tiene que haber múltiples miradas. La principal quizá sea mejorar la movilidad urbana, pero hay que tener en cuenta el impacto a nivel patrimonial, a nivel del comercio. Tenemos una necesidad de mejorar la movilidad, pero también hay que ver qué pasa con los habitantes y con una ciudad tan especial desde el punto de vista patrimonial. A veces en la cotidianeidad uno no lo nota, pero aún con el deterioro que se aprecia en algunos espacios públicos y edificios, el visitante nota la singularidad y la belleza que Montevideo tiene.

Entonces, sí, es necesario tener múltiples miradas y buscar un equilibrio, que es lo más difícil

¿Pero se estaría escondiendo el patrimonio?

Es un riesgo que hay, es un impacto o una consecuencia que hay que evaluarla. En este momento no podría opinar, pero es una cosa que ocurre cuando uno viaja a una ciudad que tiene transporte subterráneo: recorre rápidamente una larga distancia pero se pierde la contemplación de lo que se ve desde la calle. Ese no es un problema de Montevideo, sino de cualquier ciudad que tiene transporte soterrado.

¿Cómo puede afectar el trabajo de obra a los edificios?

Las vibraciones del tránsito actual afectan a edificios que son monumentos históricos. ¡Imagínate lo que va a ser cuando haya obra! Imaginate lo que implica excavar, así sea la forma más cuidadosa de excavación. Va a generar inevitablemente vibraciones, mínimo. Ni que hablar si hay que dinamitar en algún sector donde el terreno sea rocoso. Hay que hacer un estudio de impacto previo para evaluar los riesgos a nivel patrimonial. Todo lo que está a un lado y al otro, a varios metros de distancia, va a verse impactado de alguna forma.