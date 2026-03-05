Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Reforma del transporte: las advertencias por el vaciamiento de Montevideo y el ejemplo que analiza el gobierno para contrarrestar esa visión

En el gobierno y la IM son optimistas que la reforma del transporte, complementada con otras medidas, puede ayudar a que se revierta el vaciamiento de los barrios céntricos de Montevideo

5 de marzo 2026 - 5:00hs
Barrio de Abandoibarra en Bilbao antes y después de las obras de renovación de la ciudad

Barrio de Abandoibarra en Bilbao antes y después de las obras de renovación de la ciudad

Web de Bilbao Ría 2000
El Observador | Agustín Escudero

Por  Agustín Escudero

“¡Estudiá el plan de reconversión de Bilbao!”. La frase, justo antes de subirse a su vehículo, es de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. El diálogo con El Observador, a la salida de un evento, surgió como respuesta a la posibilidad de que Montevideo sufriera una acentuación en el vaciamiento de sus barrios céntricos con la puesta en marcha de la reforma del transporte.

En el gobierno y en la Intendencia de Montevideo son optimistas de que ocurra lo contrario y que la reforma que incluirá dos corredores que unirán la Ciudad Vieja con Zonamerica y El Pinar sea una oportunidad para atraer nuevos habitantes.

Efecto Bilbao

La reforma de Bilbao se desarrolló a finales del siglo XX y comienzos del XXI. La ciudad atravesaba una profunda crisis por el desplome de sus históricas fuentes económicas: la industria, los astilleros y la minería. Los barrios portuarios e industriales estaban abandonados y había un alto desempleo.

La solución se originó con un instrumento financiero llamado Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima con fondos públicos y privados que recuperó las zonas degradadas, transformando barrios deprimidos en urbanizaciones de alto valor.

antes




Además de las viviendas, se construyeron múltiples espacios públicos y un símbolo cultural y patrimonial: el Museo Guggenheim de Frank Gehry.

Fue inaugurado en 1997 y actualmente es uno de los museos más visitados de España (más de un millón de personas al año). Se transformó en el símbolo de la recuperación y en el principal llamador turístico y cultural de la ciudad.

En cuanto al transporte, se construyó el metro de Bilbao, se creó el tranvía y se renovó el aeropuerto.

Este plan dio origen al “Efecto Bilbao”, un concepto que es estudiado en otras partes del mundo y hace referencia a la transformación de una ciudad en declive a partir de una estrategia urbana integral y la construcción de una obra arquitectónica icónica.

A diferencia del caso de Bilbao, al momento no se prevé en Montevideo una obra de gran envergadura que sirva como punto turístico. Según supo El Observador, sí se pretende complementar las obras de transporte con políticas de acceso a suelo y mejoras de los espacios públicos. Por ejemplo, la IM busca pedir un préstamo de US$ 40,7 millones para revitalizar la Ciudad Vieja.

