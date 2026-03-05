Reforma del transporte: las advertencias por el vaciamiento de Montevideo y el ejemplo que analiza el gobierno para contrarrestar esa visión

Barrio de Abandoibarra en Bilbao antes y después de las obras de renovación de la ciudad

“¡Estudiá el plan de reconversión de Bilbao!”. La frase, justo antes de subirse a su vehículo, es de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. El diálogo con El Observador, a la salida de un evento, surgió como respuesta a la posibilidad de que Montevideo sufriera una acentuación en el vaciamiento de sus barrios céntricos con la puesta en marcha de la reforma del transporte.

Académicos y profesionales han alertado por el posible movimiento demográfico. Por ejemplo, la Sociedad de Arquitectos advirtió días atrás que se podría dar un “vaciamiento de áreas consolidadas de Montevideo” hacia Canelones “inducido” por el ahorro de tiempo en los corredores. El investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) Martín Alesina ya lo había adelantado meses atrás.

En el gobierno y en la Intendencia de Montevideo son optimistas de que ocurra lo contrario y que la reforma que incluirá dos corredores que unirán la Ciudad Vieja con Zonamerica y El Pinar sea una oportunidad para atraer nuevos habitantes.

La reforma de Bilbao se desarrolló a finales del siglo XX y comienzos del XXI . La ciudad atravesaba una profunda crisis por el desplome de sus históricas fuentes económicas : la industria, los astilleros y la minería. Los barrios portuarios e industriales estaban abandonados y había un alto desempleo.

La solución se originó con un instrumento financiero llamado Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima con fondos públicos y privados que recuperó las zonas degradadas, transformando barrios deprimidos en urbanizaciones de alto valor.

Barrio de Abandoibarra en Bilbao antes y después de las obras de renovación de la ciudad. Crédito: web de Bilbao Ría 2000

Además de las viviendas, se construyeron múltiples espacios públicos y un símbolo cultural y patrimonial: el Museo Guggenheim de Frank Gehry.

Fue inaugurado en 1997 y actualmente es uno de los museos más visitados de España (más de un millón de personas al año). Se transformó en el símbolo de la recuperación y en el principal llamador turístico y cultural de la ciudad.

En cuanto al transporte, se construyó el metro de Bilbao, se creó el tranvía y se renovó el aeropuerto.

Este plan dio origen al “Efecto Bilbao”, un concepto que es estudiado en otras partes del mundo y hace referencia a la transformación de una ciudad en declive a partir de una estrategia urbana integral y la construcción de una obra arquitectónica icónica.

A diferencia del caso de Bilbao, al momento no se prevé en Montevideo una obra de gran envergadura que sirva como punto turístico. Según supo El Observador, sí se pretende complementar las obras de transporte con políticas de acceso a suelo y mejoras de los espacios públicos. Por ejemplo, la IM busca pedir un préstamo de US$ 40,7 millones para revitalizar la Ciudad Vieja.