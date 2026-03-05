Reforma del transporte: las advertencias por el vaciamiento de Montevideo y el ejemplo que analiza el gobierno para contrarrestar esa visión

“¡Estudiá el plan de reconversión de Bilbao!”. La frase, justo antes de subirse a su vehículo, es de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. El diálogo con El Observador, a la salida de un evento, surgió como respuesta a la posibilidad de que Montevideo sufriera una acentuación en elvaciamiento de sus barrios céntricos con la puesta en marcha de la reforma del transporte.
En el gobierno y en la Intendencia de Montevideo son optimistas de que ocurra lo contrario y que la reforma que incluirá dos corredores que unirán la Ciudad Vieja con Zonamerica y El Pinar sea una oportunidad para atraer nuevos habitantes.
La reforma de Bilbao se desarrolló a finales del siglo XX y comienzos del XXI. La ciudad atravesaba una profunda crisis por el desplome de sus históricas fuentes económicas: la industria, los astilleros y la minería. Los barrios portuarios e industriales estaban abandonados y había un alto desempleo.
La solución se originó con un instrumento financiero llamado Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima con fondos públicos y privados que recuperó las zonas degradadas, transformando barrios deprimidos en urbanizaciones de alto valor.
Además de las viviendas, se construyeron múltiples espacios públicos y un símbolo cultural y patrimonial: el Museo Guggenheim de Frank Gehry.
Fue inaugurado en 1997 y actualmente es uno de los museos más visitados de España (más de un millón de personas al año). Se transformó en el símbolo de la recuperación y en el principal llamador turístico y cultural de la ciudad.
En cuanto al transporte, se construyó el metro de Bilbao, se creó el tranvía y se renovó el aeropuerto.
Este plan dio origen al “Efecto Bilbao”, un concepto que es estudiado en otras partes del mundo y hace referencia a la transformación de una ciudad en declive a partir de una estrategia urbana integral y la construcción de una obra arquitectónica icónica.