"Es un asco, por acá ingresan los niños": vecinos del Cerro denuncian contenedor desbordado frente a Escuela N°169

Vecinos del Cerro denunciaron una situación vinculada a contenedores de basura desbordados o retirados de la vía pública que se repite cada semana en la esquina de China y Río de Janeiro , donde funciona la Escuela Nº169 .

Según relataron, un feriante que instala su puesto en la zona ata con una cadena el contenedor de residuos y se lo lleva , lo que genera molestias y preocupación entre quienes viven en el lugar. " Hemos estado semanas sin contenedor ", reclamó una residente de la zona en diálogo con El Observador.

Además, aseguró que el problema ocurre en plena zona escolar , por lo que la escena se vuelve habitual para niños y familias que transitan por la cuadra durante el horario de entrada y salida del centro educativo. " Es un asco, por acá ingresan todos los niños ", reclamó.

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Observador, la situación genera malestar entre los vecinos , que sostienen que el contenedor queda fuera de lugar o desaparece temporalmente cuando el feriante arma su puesto. " Lo tiene roto de arrastrarlo ", agregó.

Algunos residentes señalaron que el problema se repite semanalmente desde hace tiempo y que ya resulta difícil convivir con esta dinámica en la esquina.

Incluso, algunos vecinos comentaron que evalúan mudarse del barrio ante las dificultades que genera la situación en el entorno inmediato.

Una esquina con movimiento escolar

La esquina de China y Río de Janeiro tiene una circulación constante de personas debido a la presencia del centro educativo, lo que hace que cualquier alteración en el espacio público tenga impacto directo en la vida cotidiana del barrio.

Ahora, los vecinos reclaman algún tipo de intervención para ordenar el uso del espacio y evitar que el contenedor de residuos sea retirado o trasladado de forma irregular frente al centro educativo.

Contenedores desbordados en varios barrios de Montevideo

Los contenedores desbordados volvieron a multiplicarse en distintos barrios de Montevideo en los últimos días, con zonas donde el camión recolector no pasa desde hace cinco o seis días y los residuos se acumulan en calles y veredas, según contó El Observador en esta nota.

Según el “Ránking de contenedores” de la Intendencia de Montevideo, barrios céntricos y del este como Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Ciudad Vieja, Pocitos, Punta Carretas, Aguada, Parque Batlle, Malvín y Carrasco mantienen la frecuencia normal de recolección.

En cambio, Colón, Peñarol y Sayago registran sectores donde la basura no se recoge desde hace seis días o más, mientras que en La Teja, Paso Molino y parte del Prado la recolección lleva cinco días sin pasar. Situaciones similares se reportan en Ituzaingó y Jardines del Hipódromo.

Desde la comuna vinculan el problema con una seguidilla de paros del sindicato Adeom en medio de la negociación del convenio colectivo, además del paro del 8 de marzo por el Día de la Mujer. En los últimos siete días, cinco tuvieron paralizaciones en el área de limpieza.

El conflicto continúa abierto y el próximo miércoles habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre la Intendencia y el sindicato. El intendente Mario Bergara advirtió que las posiciones están alejadas, especialmente en el reclamo salarial: mientras la comuna propone un aumento del 4%, el gremio plantea más del 12%.

“Es una distancia muy difícil de acortar”, resumió Bergara, quien no descartó que puedan registrarse nuevos paros en los próximos días.