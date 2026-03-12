Mathías De Ritis, olvidado por Diego Aguirre en Peñarol, dio una asistencia en el empate entre San Lorenzo y Boca Juniors: mirá el video

San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors igualaron 1-1 en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura en La Bombonera , en un encuentro de alta intensidad que contó con la asistencia del defensor uruguayo Mathías De Ritis en el Ciclón.

El clásico, que desde un principio comenzó picante y con mucha tensión, terminó igualado y tanto Boca como San Lorenzo quedaron con la misma cantidad de puntos (13) en la tabla de posiciones de la zona A del Torneo Apertura, siendo el xeneize el sexto y el Ciclón el séptimo .

Este resultado profundizó las dudas sobre el presente futbolístico del equipo de Claudio Úbeda, quien fue despedido entre silbidos por sus hinchas, a pesar de que el equipo tuvo muchas chances de ganar el encuentro.

Boca lleva cuatro empates consecutivos en La Bombonera, y este miércoles Úbeda realizó el primer y único cambio a los 92 minutos, Iker Zufiaurre por Adam Bareiro, lo que provocó el enojo de los simpatizantes.

Asistencia de Mathías De Ritis en San Lorenzo

Luego de un entretenido primer tiempo, Boca logró romper el cero en el marcador a los 55 minutos del segundo tiempo, luego de una acción que comenzó Miguel Merentiel por izquierda.

El uruguayo profundizó de manera vertical hacia dentro del área con un pase a Milton Delgado, quién giró y asistió a Santiago Ascacibar que llegó por el centro.

No obstante, quince minutos después, a los 65 minutos de la segunda etapa, San Lorenzo construyó una buena combinación por izquierda entre Barrios y Vietto que derivó en los pies del uruguayo Mathías De Ritis, que trepó en velocidad por la banda izquierda y anticipó a Marcelo Weigandt para colocar un peligroso centro rasante que conectó Rodríguez por en el segundo poste y puso el 1-1 definitivo.

Es la segunda asistencia de De Ritis en cinco partidos en San Lorenzo, club al que llegó a principios de 2026 luego de quedar libre de Peñarol.

Formado en el carbonero, el lateral izquierdo nunca estuvo en los planes de Diego Aguirre y solo jugó un partido oficial con la camiseta aurinegra en tres años antes de irse del club. En el medio jugó cedido un año en Banfield, donde sí tuvo continuidad.

En los minutos finales, fue el Xeneize quién tomó las riendas y buscó ganar el encuentro, con el empuje de su gente en La Bombonera. Sin embargo, no lo consiguió y el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo finalizó igualado 1-1.