El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La emotiva carta de despedida a Peñarol de Mathías de Ritis, que jugará en San Lorenzo: "Espero que este adiós sea un hasta luego maquillado"

"Soy un agradecido de haber teñido mi piel con los colores que amo", escribió el lateral, que aseguró que "es inevitable no derramar una lágrima de felicidad"

27 de enero 2026 - 11:33hs
Mathías De Ritis en la Copa Libertadores Sub-20 de 2022, que ganó Peñarol

@LibertadoresU20

El lateral Mathías de Ritis culminó su vínculo con Peñarol y será nuevo jugador de San Lorenzo de Argentina, luego de una temporada en la que el campeón del mundo Sub-20 no entró en la consideración del entrenador Diego Aguirre.

El capitán del plantel de Peñarol que se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2022 publicó una emotiva carta de despedida al carbonero, club en el que se formó, en su cuenta de Instagram.

"Hoy me toca despedirme de mí casa y me cuesta un montón. Es la sensación de cuando uno agarra su primera valija para irse de la casa de los padres. Sabes que está ahí, que siempre estará y siempre habrá un abrazo esperándote a la pasada o a la vuelta", comenzó escribiendo De Ritis.

El lateral izquierdo recordó que estuvo "muchos años", casi "una vida", en Peñarol, con "muchas cosas vividas, experiencias, aprendizajes, crecimiento personal".

Mathías De Ritis
PEÑAROL

Mathías De Ritis, al que Diego Aguirre nunca le dio oportunidad en Peñarol, es nuevo jugador de San Lorenzo

Nicolás Vallejo habló sobre los “rumores” de la posibilidad de llegar a Peñarol
FÚTBOL

Nicolás Vallejo habló sobre los "rumores" de la posible llegada a Peñarol y fue contundente sobre su futuro inminente; mirá el video

"Soy un agradecido de haber teñido mi piel con los colores que amo. Fue un sueño… seguirá siendo una linda historia. Es inevitable no derramar una lágrima de felicidad", continuó.

De Ritis agradeció a "los trabajadores, staff, a cada cuerpo técnico", a sus compañeros, que "muchos se transformaron en amigos", a los hinchas y al presidente carbonero, Ignacio Ruglio.

"Espero que este adiós sea un hasta luego maquillado. Porque a la casa uno siempre vuelve. Me llevo cada recuerdo y cada experiencia y espero volvernos a encontrar. Gracias, te voy a querer siempre Peñarol de mi corazón", sentenció el futbolista.

Mathías de Ritis solo jugó 20 minutos en un partido con el primer equipo de Peñarol. Fue el 29 de octubre de 2023 contra Sud América, por la Copa AUF Uruguay, con victoria del carbonero por 3-0.

A mediados de 2024 fue cedido a Banfield, club en el que jugó 30 partidos y anotó un gol hasta su vuelta a Peñarol en junio de 2025. En el último semestre solo integró el banco de suplentes en una oportunidad, contra Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura, pero no ingresó.

Mathías De Ritis Peñarol San Lorenzo Diego Aguirre Argentina

