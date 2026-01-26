Diego Aguirre comenzó la semana previa al clásico ante Peñarol con incertidumbre por los pases que faltan y preocupación por las lesiones

Sobre la hora 16.00 de este lunes, Peñarol comenzó la semana entrenando en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con la mira puesta en el comienzo de la temporada oficial. Ahí el aurinegro deberá enfrentar a Nacional en la final de la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario.

El equipo escapó del agobiante calor de Los Aromos y en esta pretemporada ha entrenado generalmente en la Ciudad Deportiva.

No es un clásico más para Diego Aguirre y sus jugadores. La herida de la final perdida en noviembre del año pasado, por la Liga AUF Uruguaya , obliga al aurinegro a buscar una mini revancha .

Pero el panorama es complejo en el mundo Peñarol. Los extremos no llegan y el plantel no se termina de cerrar. Sí, a 20 días del arranque de la pretemporada, la dirigencia comandada por Ignacio Ruglio todavía está en veremos.

El entrenador se ha mantenido firme en la convicción de que quiere un plantel corto para afrontar toda la temporada.

Sin embargo, son varios los dirigentes que entienden que hay que reforzar otras áreas como el mediocampo o la zaga.

A pesar de eso, Aguirre no pidió más de lo que ya solicitó. Llegaron dos goleros (Washington Aguerre y Sebastián Britos), un lateral derecho (Franco Escobar), un zaguero (Lucas Ferreira), un lateral o volante (Diego Laxalt), un extremo (Gastón Togni) y dos centrodelanteros (Abel Hernández y Facundo Batista).

También volvieron de sus préstamos Matías González (Danubio), Andrés Madruga (Manta), Franco González (La Equidad) y se logró mantener a Matías Arezo.

Diego Aguirre solo quiere dos extremos

Pero Aguirre sigue a la espera por los extremos.

"Por Nicolás Vallejo nos siguen diciendo que hay que esperar", dijo un consejero a Referí.

El jugador sigue en León de México tras jugar el 2024 en Liverpool.

"Por Javier Ruiz no hemos tenido novedades, a esta altura lo damos por descartado", agregó. El jugador entrena en la reserva de Independiente que pretende US$ 1,5 millones por un porcentaje de su ficha.

"Lo de Esteban Da Silva no está descartado, puede ser, se sigue trabajando", agregó la fuente consultada.

El problema es que Racing pretende al menos US$ 500 mil por el 50% de su ficha. Y la realidad de Peñarol es sencilla: no hay dinero para comprar más jugadores o para ofertar salarios a las nuevas altas.

¿Por qué? Porque la compra de la ficha de Leonardo Fernández (US$ 6,3 millones) en enero de 2025 complicó la realidad económica del club y elevó sensiblemente el presupuesto mensual (solo su salario es de US$ 200 mil).

Peñarol le debe la segunda cuota del pase a Toluca y al jugador también le adeuda la mitad de todo el salario que le abonó durante el segundo semestre de 2024, una suma que ronda los US$ 450 mil.

A pesar de esa realidad, el presidente Ruglio acordó el pago de un contrato muy elevado para el golero Aguerre.

Tras ese acuerdo y con otras diferencias de por medio, el vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat pidió licencia en el consejo directivo.

La dirigencia quiere un plantel más profundo

El oficialismo de Peñarol pretende convencer a Aguirre de reforzar más el plantel.

Se entiende que esa fue una de las claves por las que se perdió la liga la temporada pasada: Peñarol sufrió muchas lesiones (Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas, Javier Cabrera y David Terans, y llegó con jugadores muy tocados como Lucas Hernández, Nahuel Herrera o Héctor Villalba), mientras que Nacional terminó ganando el partido con un golazo que hizo el jugador que era la última carta de la ofensiva (Christian Ebere) y que volvió al club a mitad de año porque ya había un compromiso de que retornara desde Plaza Colonia.

La pretemporada abona ese análisis del oficialismo: Abel Hernández sufrió un grave esguince de rodilla ante River Plate y Maximiliano Olivera también se esguinzó la rodilla, contra Colo Colo. Además, Lucas Hernández se recupera de la lesión de rodilla sufrida el año pasado en la primera final ante Nacional. Contra Nacional, Aguirre no tendrá lateral izquierdo y deberá improvisar en la zona con un jugador diestro.

En tal sentido se le presentó a Aguirre la posibilidad de que el argentino Fabián Noguera, quien jugó en Nacional el primer semestre de 2023, llegue a Peñarol.

Según se dijo a Referí, el entrenador había manifestado que solo quiere reforzar la zaga si se va Nahuel Herrera. "No hay oferta concreta ninguna por Herrera, de momento, no hay nada y se queda". Por Noguera aún no dio respuesta.

Eso sí, el juvenil zaguero está en duda para jugar contra Nacional porque ha tenido molestias físicas en la pretemporada.

Con varios jugadores con problemas físicos, panorama en parte similar al del cierre del 2025, Aguirre comenzó a preparar el clásico.

El sábado, a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, Peñarol le ganó 1-0 a Danubio en un amistoso de dos tiempos de 30'. El gol lo hizo Facundo Batista, quien fue suplente de Matías Arezo.

El equipo arrancó jugando con Sebastián Britos, Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eduardo Darías; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

La mejor noticia de esa formación para Aguirre fue confirmar la evolución de Eduardo Darias que tras jugar 15' contra River Plate experimentó una inflamación en la rodilla. Pero fue por mera precaución que no jugó contra Colo Colo.

La probable formación de Peñarol para el clásico

Sobre esa base, Aguirre armará el equipo para el domingo.

Aguerre cumplirá el primero de sus tres partidos de suspensión por una sanción que arrastra de su controvertido pasaje por el fútbol colombiano. El golero será Britos.

En defensa, Aguirre espera por la evolución de Nahuel Herrera para armar la zaga. Si el DT no lo ve al 100% jugará Ferreira. El juvenil entrenó con normalidad este lunes.

Franco Escobar jugará a perfil cambiado ante Nacional, como lo hizo el sábado con Danubio.

Leandro Umpiérrez ya tiene su lugar ganado en la línea de extremos. El otro será el argentino Togni. El 9 titular hoy es Matías Arezo.

El equipo que empieza entonces a perfilar Aguirre irá con Britos, González, Gularte, Herrera o Ferreira, Escobar; Jesús Tridade, Eric Remedi; Umpiérrez, Fernández, Togni; Arezo.