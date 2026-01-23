Eduardo Zaidensztat pidió licencia en Peñarol pero seguirá como tesorero del club, ¿por qué y qué dice el reglamento del aurinegro?

Peñarol arrancó un año complejo. La herida de las finales perdidas contra Nacional aún no cicatrizó. Diego Aguirre sigue a la espera de dos extremos para cerrar el plantel. El equipo mostró poco y nada ante River Plate y Colo Colo en los primeros amistosos. Pero además, el 2026 es año electoral y eso suele crispar los ánimos dirigenciales para terminar repercutiendo sobre cuerpo técnico y jugadores.

En ese plano, el dirigencial, se dio en las últimas horas un quiebre muy importante. El vicepresidente Eduardo Zaidensztat pidió licencia en su cargo , por lo que su lugar en el consejo directivo pasará a ser ocupado por algún otro dirigente del oficialismo. En el último consejo estuvo en su lugar Gonzalo Moratorio .

Según pudo saber Referí, Zaidensztat está molesto con los manejos del presidente Ignacio Ruglio en el actual período de pases.

El vicepresidente no estuvo de acuerdo con el importante contrato que Ruglio acordó con el empresario Gerardo Monge para lograr el retorno del golero Washington Aguerre.

En enero de 2025, Peñarol no acordó las condiciones que Aguerre exigió para renovar y un año después, el club y el golero llegaron a un acuerdo por un contrato 180% superior al que ofertó un año atrás.

Desde la oposición de Peñarol y también desde el oficialismo, se confirmó que hay diferencias actuales en entre el 1 y el 2 de Peñarol y por eso Zaidensztat prefirió tomarse licencia.

El consejero Alejandro González expresó este jueves a Carve Deportiva AM 1010 (Minuto 1) que llamó a Zaidensztat para saber cómo estaba para ponerse a las órdenes por si había tenido algún problema. González dijo que Zaidensztat le respondió que estaba bien y confirmó que se tomaba licencia.

También informó que la licencia se la tomaba en el cargo de vicepresidente pero no en el de tesorero, situación que ya había ocurrido el año pasado.

Una fuente de la oposición contó al respecto a Referí: "La licencia la toma en el cargo de vicepresidente y eso significa que no va a estar asistiendo a los próximos consejos, pero puede seguir ejerciendo el cargo de tesorero. Más allá de eso, notamos un desgaste en la relación y una molestia de parte del vicepresidente con la forma de proceder del presidente",

La misma, se precisó, se debe a los gastos que está afrontando Peñarol y cómo está incrementando nuevamente su presupuesto.

Sin embargo, más allá de la pretensión de Zaidensztat de renunciar al cargo de consejero (vice), el Reglamento General del Club Atlético Peñarol establece claramente en su artículo 109 que si el tesorero pide licencia, su cargo deberá ser ocupado por el protesorero.

"Al Pro Tesorero, le corresponde:

a) Reemplazar al Tesorero en los casos de licencia o cualquier otro impedimento transitorio, con todas sus atribuciones y deberes.

b) Prestar colaboración al Tesorero cando éste se la solicitara".

El protesorero de Peñarol es Alejandro González, justamente el consejero que tuvo contacto con Zaidensztat en las últimas horas.

El mercado de pases de Peñarol en 2026

Peñarol contrató a Franco Escobar, Washington Aguerre, Abel Hernández, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni, Lucas Ferreira y Diego Laxalt. Además, volvieron de sus préstamos Matías González (Danubio) y Santiago Benítez (Colón).

Se fue Maximiliano Silvera a Nacional, Pedro Milans a Corinthians (ambos libres), terminó la cesión de Brayan Cortés, se vendió a Ignacio Sosa a Red Bull Bragantino por US$ 3,5 millones, se terminó la cesión de David Terans, se rescindió el contrato de Martín Campaña y se le terminaron los contratos a Jaime Báez, Damián Suárez, Gastón Silva y Héctor Villalba.