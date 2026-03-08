Video: Lucas Villalba jugó de carrillero en Botafogo, metió una asistencia y levantó su primera copa con el club

Lucas Villalba tuvo una muy buena noche en su nuevo club, Botafogo de Brasil, al derrotar 3-1 a Bangú como locales y de esa manera, conseguir su primer trofeo en ese país, la Copa Río del Campeonato Carioca, llamada allí Taca Río.

El exfutbolista de Nacional disputó su tercer encuentro desde que arribó en enero a la institución.

Su técnico, el argentino Martín Anselmi, lo utilizó como carrilero por derecha, y Villalba le respondió muy bien.

Lucas Villalba no solo fue titular sino que disputó los 90 minutos en la victoria sobre Bangú.

A poco de iniciarse el segundo tiempo, sobre los 50 minutos, desbordó por derecha y metió el centro atrás para que Caio Valle convirtiera el 2-0 transitorio.

Al final, celebraron con la victoria por 3-1 y se llevaron la Copa Río, el primer trofeo que levanta el uruguayo desde su arribó a tierras brasileñas.

La Copa Río es un torneo organizado desde 1982 por la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) como parte complementaria del Campeonato Carioca.

Actualmente, funciona como una competición secundaria para los equipos que quedaron entre el quinto y octavo puesto tras la fase inicial, jugando eliminatorias directas, y de esta manera, Botafogo se quedó con el trofeo.