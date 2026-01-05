Botafogo presentó a Lucas Villalba "el primer refuerzo de 2026", con un video de un gol que le hizo con Nacional a Peñarol

El extremo uruguayo Lucas Villalba firmó su contrato este lunes con Botafogo de Rio de janeiro, uno de los grandes clubes cariocas y también de Brasil, que tiene mucha historia y que ganó la Copa Libertadores de América de 2024 como último gran hito.

Esta misma jornada además, el flamante técnico de la institución, el argentino Martín Anselmi, llevó a cabo el primer entrenamiento de la temporada 2026.

Villalba fue presentado tras firmar su contrato con el club, como "el primer refuerzo de 2026" de Botafogo.

El uruguayo acordó un vínculo con la institución por cuatro años, hasta fines de 2029.

El video de la presentación

Lucas Villalba arribó a Rio de Janeiro este domingo y ya firmó camisetas, como informó Referí.

Además, dijo que llegaba "para dejar la vida" por Botafogo, que compró el 85% de su ficha en US$ 3.300.000.

El club carioca lo presentó además, con un video en sus redes sociales.

En el mismo, se aprecian varios piques de Villalba, su especialidad, y muestran el gol que le anotó el año pasado con Nacional a Peñarol por la Serie Río de la Plata en el que fue su debut con la camiseta tricolor, cuando se metió con pelota y todo en el arco del eterno rival.