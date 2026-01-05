Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Botafogo presentó a Lucas Villalba "el primer refuerzo de 2026", con un video de un gol que le hizo con Nacional a Peñarol

El extremo uruguayo acordó cuatro años de contrato con el club carioca

5 de enero 2026 - 19:09hs

El extremo uruguayo Lucas Villalba firmó su contrato este lunes con Botafogo de Rio de janeiro, uno de los grandes clubes cariocas y también de Brasil, que tiene mucha historia y que ganó la Copa Libertadores de América de 2024 como último gran hito.

Esta misma jornada además, el flamante técnico de la institución, el argentino Martín Anselmi, llevó a cabo el primer entrenamiento de la temporada 2026.

Villalba fue presentado tras firmar su contrato con el club, como "el primer refuerzo de 2026" de Botafogo.

El uruguayo acordó un vínculo con la institución por cuatro años, hasta fines de 2029.

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

El video de la presentación

Lucas Villalba arribó a Rio de Janeiro este domingo y ya firmó camisetas, como informó Referí.

Además, dijo que llegaba "para dejar la vida" por Botafogo, que compró el 85% de su ficha en US$ 3.300.000.

El club carioca lo presentó además, con un video en sus redes sociales.

En el mismo, se aprecian varios piques de Villalba, su especialidad, y muestran el gol que le anotó el año pasado con Nacional a Peñarol por la Serie Río de la Plata en el que fue su debut con la camiseta tricolor, cuando se metió con pelota y todo en el arco del eterno rival.

Temas:

Lucas Villalba Nacional Peñarol Brasil Botafogo

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

Germán Sixto
PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos