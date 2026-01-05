Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Peñarol volverá a los entrenamientos este martes 6 de enero desde la hora 17.30 en Los Aromos con Diego Aguirre al mando, varias bajas, cuatro altas y algunos juveniles que vuelven de distintos préstamos. Quien no estará, al menos por ahora, es Matías Arezo.

El goleador aurinegro pretende quedarse al menos un año más en la institución carbonera, como sucedió en su segundo pasaje por el club en los últimos seis meses, pero su préstamo desde Gremio de Porto Alegre de Brasil terminó el pasado 31 de diciembre.

En ese contexto, los presididos por Ignacio Ruglio, venían teniendo diálogo con dirigentes del club gaúcho para tratar de contar con un nuevo préstamo de US$ 400.000, pero los brasileños se plantaron. Pretenden que Peñarol compre parte de su ficha y esto complica todo.

Peñarol comenzará trabajos diferentes y con un cambio en la matriz en esta pretemporada, con concentraciones y dobles horarios, como informó este domingo Referí.

Matías Arezo ya no tiene contrato con Peñarol y obviamente, ese es el primer paso por el que no podrá estar en Los Aromos en el inicio de los trabajos que comienzan este martes.

Pero más allá de ello, de su deseo de permanecer en el club y del guiño que hizo en las últimas horas con una fotografía con una camiseta de básquetbol de los carboneros, también está la opinión del técnico Diego Aguirre.

Hace cerca de un mes, los presididos por Ignacio Ruglio le comentaron a Aguirre que había una oferta muy importante por Leonardo Fernández desde el exterior y que era muy probable que se fuera de Peñarol. El DT obviamente le dijo que le parecía muy bien que el futbolista pudiera mejorar aún más su carrera en lo económico y deportivo.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

En ese sentido, según informó una fuente de Peñarol a Referí, Diego Aguirre les dijo a los dirigentes que si se iba Leonardo Fernández, que hicieran lo imposible por contratar a Matías Arezo.

Ese era el deseo del entrenador aurinegro, teniendo en cuenta que iba a perder a un futbolista fundamental.

Pero con el correr de los días, la oferta por Leonardo Fernández no llegó nunca y entonces el pedido por la continuidad de Matías Arezo en el plantel se fue enfriando.

Diego Aguirre pidió como prioridad las contrataciones de Abel Hernández y de Facundo Batista para la ofensiva y ambos ya son jugadores de Peñarol.

En el club también se le dio preferencia a la parte económica y en ese contexto, el nombre de Arezo siguió un poco más lejos.

Matías Arezo, vestido con la camiseta de básquetbol de Peñarol, y su hijo Theo, que cumplió un año

Más allá de esto, otra fuente del club afirmó a Referí que Ruglio quiere que Arezo continúe en Peñarol y que va a hacer lo imposible para tratar de contratarlo nuevamente.

El paso de los días será fundamental para ver si, más allá del deseo del goleador de permanecer en los carboneros -y también de su esposa y de su familia- se hace realidad. Lo que está claro es que este martes el equipo de Diego Aguirre comienza la pretemporada y el futbolista no concurrirá a Los Aromos.