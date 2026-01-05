San Fernando 2026: cuándo se corre la tradicional carrera de Punta del Este y Maldonado y los detalles de uno de los eventos del verano

La carrera San Fernando de Maldonado y Punta del Este

La San Fernando , la histórica carrera que recorre Maldonado y Punta del Este , volverá a ser una de las principales actividades del verano 2026 en el principal balneario del país, como es tradición año a año.

En esta ocasión se disputará la 52ª edición de la competencia que tendrá dos distancias: 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos.

La San Fernando 2026 se correrá este miércoles 7 de enero , con un cambio de fecha ya que habitualmente se hace el 5 de enero.

La largada de la 5K está prevista para las 19.30 horas, mientras que la prueba 10K comenzará a las 21 horas .

Los detalles del circuito

La largada será desde la Parada 17 de la Rambla Claudio Williman de Playa Mansa, con llegada frente a la Intendencia de Maldonado.

El circuito estará totalmente marcado y señalizado, cerrado al tránsito vehicular y medido de acuerdo a los estándares internacionales para pruebas de ruta.

La San Fernandito

Además, se realizará la San Fernandito, una prueba libre y gratuita dirigida a niños y niñas de hasta 14 años. Esta actividad se llevará a cabo el mismo miércoles 7 de enero a partir de las 09:30 horas, en distintas distancias, con largada frente a la explanada de la Intendencia de Maldonado.

Inscripciones agotadas

La San Fernando 2026 agotó las inscripciones días antes de su realización, al alcanzar los 4.800 cupos disponibles.