San Fernando 2026: cuándo se corre la tradicional carrera de Punta del Este y Maldonado y los detalles de uno de los eventos del verano
La 52ª edición de la competencia que tendrá dos distancias: 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos
5 de enero 2026 - 10:33hs
La carrera San Fernando de Maldonado y Punta del Este
Foto: IDM
La San Fernando, la histórica carrera que recorre Maldonado y Punta del Este, volverá a ser una de las principales actividades del verano 2026 en el principal balneario del país, como es tradición año a año.
En esta ocasión se disputará la 52ª edición de la competencia que tendrá dos distancias: 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos.
¿Cuándo se corre la San Fernando 2026?
La San Fernando 2026 se correrá este miércoles 7 de enero, con un cambio de fecha ya que habitualmente se hace el 5 de enero.
La largada de la 5K está prevista para las 19.30 horas, mientras que la prueba 10K comenzará a las 21 horas.
Los detalles del circuito
La largada será desde la Parada 17 de la Rambla Claudio Williman de Playa Mansa, con llegada frente a la Intendencia de Maldonado.
El circuito estará totalmente marcado y señalizado, cerrado al tránsito vehicular y medido de acuerdo a los estándares internacionales para pruebas de ruta.
La San Fernandito
Además, se realizará la San Fernandito, una prueba libre y gratuita dirigida a niños y niñas de hasta 14 años. Esta actividad se llevará a cabo el mismo miércoles 7 de enero a partir de las 09:30 horas, en distintas distancias, con largada frente a la explanada de la Intendencia de Maldonado.
Inscripciones agotadas
La San Fernando 2026 agotó las inscripciones días antes de su realización, al alcanzar los 4.800 cupos disponibles.