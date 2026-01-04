Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Lucas Villalba dejó Nacional, está en Brasil para sumarse a Botafogo, ya firmó camisetas y dijo que llegó para "dejar la vida"; mirá el video

El extremo arribó a Rio de Janeiro con mucha ilusión de ser una figura importante en un gran club

4 de enero 2026 - 13:42hs

Lucas Villalba dejó Nacional y llegó este sábado a Rio de Janeiro para firmar su contrato que lo ligará a Botafogo, el club que fue campeón de la Copa Libertadores de América 2024 y que es uno de los grandes del fútbol brasileño,

El futbolista logró ganar con los tricolores la Liga AUF Uruguaya el año pasado, y luego de un arranque demoledor, su nivel futbolístico bajó drásticamente.

No obstante ello, Botafogo se interesó y mucho en su contratación y pagó US$ 3.300.000.

La llegada de Villalba a Brasil

Lucas Villalba tiene 24 años y un futuro prometedor.

En Nacional jugó 43 partidos y convirtió solo cuatro goles, aunque se destacó por sus nueve asistencias, y su velocidad tremenda, sobre todo, cuando lo utilizaron por derecha.

A su llegada, el extremo dijo: "Estoy feliz de estar acá. La idea es hacer un buen año. Es un club gigante del país, así que vengo a tratar de dar todo y eso es lo que le puedo decir a la hinchada de Botafogo. Que vengo a dejar la vida y todo por esta camiseta".

Y agregó: "De mi posible pase me enteré hace poco, realmente. Cuando me enteré que era Botafogo el club que me quería, la verdad es que me dio mucha felicidad. Le conté a mi familia, me puse muy feliz y una vez que se cerró y pude estar acá, lo vivo con mucha felicidad también".

Villalba, quien será presentado por el club en los próximos días, puede encontrarse con un obstáculo.

Tal como informó Referí, una prohibición de realizar fichajes para Botafogo entró en vigencia, por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024, procedente del estadounidense Atlanta United, según informó la FIFA.

Más allá de esto, el 22 de diciembre el club anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Temas:

Lucas Villalba Botafogo Brasil Nacional

