Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

El zaguero y puntal de los aurinegros, elegido como la revelación de 2025 en Fútbolx100, recibió al exgoleador manya

4 de enero 2026 - 11:15hs
Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol

Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol

Nahuel Herrera continua esperando el comienzo de la pretemporada de Peñarol que está fijado para el próximo martes 6 de enero en Los Aromos al mando, un año más, del director técnico Diego Aguirre.

El futbolista es uno de los puntales de este plantel carbonero y si bien tuvo algunos sondeos desde clubes del exterior, por ahora, decidió quedarse en los carboneros.

En el primero de los rubros contó con más de la mitad de los votos, 51,5%.

Baltasar Barcia fue presentado en Nacional
NACIONAL

La razón por la cual Baltasar Barcia no estuvo en la primera práctica de Nacional en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes

Edinson Cavani
ARGENTINA

La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

El encuentro con Walter Pandiani

Hace pocos días, Nahuel Herrera mostró las habilidades de Nadia, su novia, jugando con la pelota en la playa de El Pinar.

Durante este fin de semana, el zaguero aurinegro recibió la visita de un gran goleador como Walter Pandiani, campeón uruguayo con Peñarol en 1999 y autor de 34 goles en 71 partidos con el club en todas las competencias, más de uno en los clásicos ante Nacional de aquella temporada.

El zaguero aurinegro, luego de una charla junto al futbolista y con su propia familia y Nadia, su novia, le firmó una camiseta suya aurinegra con el número 34.

"Con cariño para el Rifle #34", le escribió Nahuel Herrera.

Pandiani subió la foto de ambos y escribió: "Gracias por el detalle, Gladiador".

Aquí se puede ver el regalo de Nahuel Herrera al Rifle Pandiani:

609869255_18401561704127229_7303523016654524291_n
Temas:

Nahuel Herrera Peñarol Los Aromos Rifle Pandiani

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Godín

La AUF confirmó a Diego Godín para el partido de "Leyendas" de Uruguay vs Argentina en Punta del Este

Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman dijo que el mercado de pases de Nacional "nunca está cerrado": esperarán una semana más a César Araujo y buscan cerrar a Juan de Dios Pintado

Edinson Cavani
ARGENTINA

La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico

Confirmado: pese a regresar a los entrenamientos, Ronald Araujo no fue convocado para el derbi de Barcelona

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos