Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Durante este fin de semana, el zaguero aurinegro recibió la visita de un gran goleador como Walter Pandiani, campeón uruguayo con Peñarol en 1999 y autor de 34 goles en 71 partidos con el club en todas las competencias, más de uno en los clásicos ante Nacional de aquella temporada.
El zaguero aurinegro, luego de una charla junto al futbolista y con su propia familia y Nadia, su novia, le firmó una camiseta suya aurinegra con el número 34.
"Con cariño para el Rifle #34", le escribió Nahuel Herrera.
Pandiani subió la foto de ambos y escribió: "Gracias por el detalle, Gladiador".
Aquí se puede ver el regalo de Nahuel Herrera al Rifle Pandiani: