Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Nahuel Herrera continua esperando el comienzo de la pretemporada de Peñarol que está fijado para el próximo martes 6 de enero en Los Aromos al mando, un año más, del director técnico Diego Aguirre.

El futbolista es uno de los puntales de este plantel carbonero y si bien tuvo algunos sondeos desde clubes del exterior, por ahora, decidió quedarse en los carboneros.

El encuentro con Walter Pandiani

Hace pocos días, Nahuel Herrera mostró las habilidades de Nadia, su novia, jugando con la pelota en la playa de El Pinar.

Durante este fin de semana, el zaguero aurinegro recibió la visita de un gran goleador como Walter Pandiani, campeón uruguayo con Peñarol en 1999 y autor de 34 goles en 71 partidos con el club en todas las competencias, más de uno en los clásicos ante Nacional de aquella temporada.

El zaguero aurinegro, luego de una charla junto al futbolista y con su propia familia y Nadia, su novia, le firmó una camiseta suya aurinegra con el número 34.

"Con cariño para el Rifle #34", le escribió Nahuel Herrera.

Pandiani subió la foto de ambos y escribió: "Gracias por el detalle, Gladiador".

Aquí se puede ver el regalo de Nahuel Herrera al Rifle Pandiani: