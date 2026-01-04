La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

Edinson Cavani comenzó una nueva temporada con Boca Juniors de Argentina este sábado a la mañana y lo hizo de una manera distinta a sus demás compañeros que estuvieron presentes en el Boca Predio.

El Matador, como informó Referí, llegó al entrenamiento en su propio helicóptero, el que usa normalmente los veranos para recorrer su campo en Salto.

El año pasado no fue fructífero para el goleador uruguayo, quien además, es el capitán de este equipo.

No solo en la faceta goleadora, sino además en lo que atañe a la falta de títulos conseguidos con el club, y sobre todo, con distintas lesiones que le aparecieron a lo largo de toda la temporada.

En el inicio de la pretemporada 2026, Boca Juniors tomó una decisión importante con Edinson Cavani.

Según se pudo observar en la primera práctica, en el inicio, El Matador trotó lejos de sus compañeros, quienes realizaban los primeros ejercicios futbolísticos de este 2026. Esto fue una determinación del cuerpo técnico y médico de la institución.

Cavani no tiene un parte médico desde el mes de octubre y no se encuentra lesionado.

No obstante, continúa arrastrando un problema físico que lo aquejó en los últimos meses. El mismo le afecta la zona lumbar y no le permite moverse con normalidad.

Se trata de un dolor que debe ir manejando día a día y debido al mismo, evita los ejercicios que lo puedan hacer empeorar en su situación.

De esa manera, Edinson Cavani comenzó 2026 con cuidados especiales y entrenando diferenciado del resto de sus compañeros de Boca Juniors.