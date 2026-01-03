Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Edinson Cavani llegó a la pretemporada de Boca Juniors en helicóptero: mirá el video que publicó en sus redes

Edinson Cavani pasó sus vacaciones en Uruguay y volvió a Buenos Aires en helicóptero para comenzar la pretemporada 2026 con Boca Juniors

3 de enero 2026 - 11:46hs

Edinson Cavani puso en marcha un nuevo año en Boca Juniors, en el que espera poder dejar atrás el 2025 en cuanto a lo deportivo a nivel colectivo y en lo personal, ya que padeció muchas lesiones musculares. Este viernes comenzó la pretemporada del club de la Ribera, y Cavani arribó a Argentina de una manera bastante particular.

Luego de pasar las vacaciones y las fiestas en Uruguay, este viernes 2 de enero el plantel de Boca Juniors se presentó en el predio situado en Ezeiza para empezar el año. Cavani regresó a Buenos Aires en helicóptero, y así lo mostró en sus redes sociales mediante una foto y un video.

historia cavani
La foto aérea que compartió Edinson Cavani

La foto aérea que compartió Edinson Cavani

"Edi" compartió un video con la vista aérea y un mensaje breve pero elocuente: "Llegando", acompañado por emojis azul y oro, una señal clara de compromiso y de un 2026 que el Matador quiere transformar en su año con la camiseta de Boca.

La pretemporada es determinante para Cavani luego de las reiteradas lesiones que sufrió en 2025, que lo marginaron de partidos importantes. El "Matador" apunta a llegar pleno desde lo físico para evitar los contratiempos que lo condicionaron el año pasado.

edinson cavani hablo sobre la ilusion de la copa libertadores y su futuro en boca juniors
URUGUAYOS

Edinson Cavani habló sobre la ilusión de la Copa Libertadores y su futuro en Boca Juniors

Edinson Cavani festejando un gol en Boca Juniors
ARGENTINA

Edinson Cavani continuará en Boca Juniors: "Va a estar trabajando para ponerse en condiciones", dijo el Chelo Delgado, que lanzó una crítica al uruguayo

El objetivo de Edinson Cavani y la ilusión de la Copa Libertadores

Algunos días atrás, Cavani volvió a aparecer públicamente luego de protagonizar una velada en Enjoy Punta del Este en la que se pudieron degustar los vinos premium de Cavani Wines y en donde aprovechó para hablar con la prensa en el marco del próximo año con Boca Juniors en el que competirá en la Copa Libertadores.

"Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada. Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca", dijo el uruguayo.

Desde su llegada, el atacante repitió su deseo de ganar un título importante, consciente de que la Libertadores lo colocaría directamente en un lugar privilegiado de la historia xeneize ya que sumaría el séptimo trofeo y alcanzaría a Independiente de Avellaneda como el equipo con más Copas Libertadores.

Edinson Cavani Boca Juniors Uruguay Copa Libertadores

