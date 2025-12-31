Edinson Cavani habló sobre la ilusión de la Copa Libertadores y su futuro en Boca Juniors

Edinson Cavani volvió a aparecer públicamente luego de protagonizar una velada en Enjoy Punta del Este en la que se pudieron degustar los vinos premium de Cavani Wines y en donde aprovechó para hablar con la prensa en el marco del próximo año con Boca Juniors en el que competirá en la Copa Libertadores .

Instalado en Uruguay , entre vacaciones y proyectos personales, el delantero dejó atrás un año complejo en lo deportivo y se enfocó en el gran objetivo que asoma en el horizonte en vísperas de año nuevo y del inicio de la pretemporada en Boca Predio el próximo viernes 2 de enero.

Durante la presentación de una nueva variedad de su emprendimiento vitivinícola, aseguró que el 2026 será especial y remarcó que el principal desafío estará puesto en la Copa Libertadores .

" Vamos a jugar la Libertadores , que es el objetivo primario de la nueva temporada. Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca ", dijo este martes el Matador.

Desde su llegada, el atacante repitió su deseo de ganar un título importante, consciente de que la Libertadores lo colocaría directamente en un lugar privilegiado de la historia xeneize ya que sumaría el séptimo trofeo y alcanzaría a Independiente de Avellaneda como el equipo con más Copas Libertadores.

Los antecedentes de Edinson Cavani y la Libertadores

Desde que desembarcó en el xeneize en 2023, ese mismo año Cavani alcanzó la final de la Copa Libertadores con Boca que terminó perdiendo por 2-1 ante Fluminense en el Maracaná.

En el año 2024, luego de un mal desempeño de la institución azul y oro en el torneo local, tuvo que conformarse con disputar la Copa Sudamericana en la cual caería eliminado en octavos de final ante Cruzeiro por penales.

El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera

Por último, en febrero de 2025, Boca perdió ante Alianza Lima en la fase 2 de repechaje de la Copa Libertadores, quedado afuera de toda competencia internacional, en un partido que quedó marcado en lo personal para Cavani por su increíble gol que se perdió en el desenlace del encuentro.

El Matador fue claro acerca de la forma en que imagina su final en una cancha de fútbol: "Ya dije que me quiero retirar en Boca y es lo que uno tiene en la cabeza. Soy de respetar la palabra".