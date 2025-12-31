En Argentina afirman que Matías Viña está muy cerca de ser refuerzo de River Plate a partir de enero: mirá los detalles de la operación

River Plate sigue reforzando el plantel de cara al 2026 en donde competirá en Copa Sudamericana , y medios argentinos confirman que el uruguayo Matías Viña , recientemente campeón con Flamengo de la Copa Libertadores , está muy cerca de llegar al Millonario en este mercado de pases.

River sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo y se conoció que realizó una oferta por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, aunque sin mucho rodaje durante la campaña.

Tras intentos y averiguaciones por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi , ahora el Millonario puso sus ojos en el marcador de punta de 28 años, que se encuentra en la escuadra de Río de Janeiro desde principios de 2024 y perdió mucho terreno en la última temporada bajo el mando de Filipe Luis.

Tyc Sports informa que River formalizó su interés por Viña y que el acuerdo estaría muy cerca de concretarse , ya que el jugador priorizó la oferta del elenco argentino por sobre el resto y lo seduce la idea de ser dirigido por Marcelo Gallardo .

ENTREVISTA Ignacio Alonso cerró 2025: "Al mirar el camino recorrido se siente que valió la pena lo que se sufrió; valió la pena insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios"

ENTREVISTA Diego Lugano contó a Referí la estrategia y detalles de 15 años de la lucha de los futbolistas: "En este tema el camino no fue la recompensa; la única recompensa estuvo en el final"

viña.jpg Matías Viña, muy cerca de River Plate

El Millonario propuso un préstamo por un año y con opción de compra por el jugador surgido de las divisiones juveniles de Nacional y el acuerdo podría concretarse en la próximas horas según como avancen los dirigentes de ambos clubes con el papeleo.

Pese a que Viña tan solo disputó 10 juegos en todo 2025 y que el deseo del jugador es dejar el club, el Flamengo no planea facilitar su éxodo pese a que no se trata de un jugador crucial dentro de su armado, al contar con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración en su posición.

Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos de River dentro de un 2025 para el olvido, la falta de profundidad en ese sector, el poco recambio y la posibilidad de no poder contar con el futbolista por lesión o suspensión, hizo que el lateral izquierdo se transformara en uno de los puestos en los que el equipo de Gallardo se quiere reforzar en este mercado de pases. Ya compró a Aníbal Moreno y Fausto Vera.