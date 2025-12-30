Ignacio Alonso con Referí: "Al mirar el camino recorrido se siente que valió la pena lo que se sufrió; valió insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , realizó como en los últimos días de cada año con Referí un balance de la temporada, en esta oportunidad tras doce meses que generaron una transformación en la comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo.

ENTREVISTA Diego Lugano contó a Referí la estrategia y detalles de 15 años de la lucha de los futbolistas: "En este tema el camino no fue la recompensa; la única recompensa estuvo en el final"

¿Cuál es el nuevo lugar para el fútbol uruguayo en los derechos de TV? “El que piense el fútbol tiene que estar mirando para el costado en la evolución de su propio mercado, no entendió nada”.

Tras la licitación, ¿qué debe hacer el fútbol uruguayo? “Meterse dentro del conocimiento del negocio es una misión irrenunciable para el fútbol”; “Ahora la AUF tiene que dar otro paso más para meterse dentro del conocimiento del propio negocio”; “Lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa en la que están los distribuidores y establecer con ellos cuáles son las reglas de estabilidad para que todos convivan”.

Fair Play financiero: “Se tiene que imponer porque si no el mercado se va a inflacionar de una forma insostenible”.

La AUF va a censurar periodistas: “No somos un instituto de la inquisición ni de la censura. Lo que se trata es de controlar que la propuesta de transmisión sea una que sume y que no sea precaria. Lo que se busca es que el contenido sea el mejor para la gente, que es la que paga por el servicio, y que se merece un producto de buena calidad. La AUF no va a bajar periodistas”.

Cómo proyecta el vínculo con Tenfield: “Vamos a seguir teniendo esa relación comercial correcta y ojalá que todos estos vaivenes políticos que hemos tenido derivados de la relación comercial se queden en el pasado. Es a lo que nosotros aspiramos. Queremos que los temas comerciales se diriman comercialmente y que la política no tenga la influencia del tema comercial".

La selección y el Mundial 2026: “Está bueno ir también con una expectativa más moderada al Mundial con relación a los anteriores”.

El rol de los jugadores de la selección: “El futbolista hoy sabe que de él depende cuál va a ser el resultado del Mundial”.

Así transcurrió la charla de Referí con Alonso:

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

Es tiempo de balances y este año tiene una particularidad, porque se estableció un punto de quiebre en la comercialización de los derechos de TV en en el fútbol uruguayo, ¿cómo definirías el cierre de 2025?

Como un año bisagra. Así lo podemos definir en términos del fútbol local y en los de la selección. Primero, en términos de la selección, bisagra porque es la primera vez que se alcanza la clasificación a cinco Mundiales consecutivos. Si bien se podía entender que a este Mundial sería más sencillo de acceder, por haber más clasificaciones, no era un hecho consumado. Por lo tanto, asegurarlo fue muy importante. Con esa tranquilidad, prácticamente desde el partido con Venezuela, cuando ganamos acá en junio y pasó a ser matemáticamente casi imposible quedar eliminados, empezamos la planificación para el Mundial 2026. Y al día de hoy, estamos en cada fecha FIFA avanzando un poquito más, sabiendo que tuvimos un mes de noviembre y un principio de diciembre complicado. En el otro plano, el del fútbol local, que antes eran dos caras de la misma moneda, hoy son dos planos diferentes conectados. El fútbol local tiene hoy el gran hito de haber llegado por primera vez en su historia al cierre de los contratos comerciales de TV con una posibilidad de fortaleza en la negociación. La negociación se hizo con elementos probatorios, analíticos, estudios de mercado, y todo tipo de información de respaldo que nos dio el marco para los números que queríamos, las condiciones que queríamos, al cerrar esa etapa de negociación (en julio con Tenfield) y abrir la licitación con la dificultad del tiempo, primero, de poder organizarla con escasos seis meses al cierre el contrato, con la inexperiencia de nunca haber hecho en la AUF una licitación por estos derechos y con la restricción de la cláusula de igualación, que es un desestímulo para la presentación de las empresas. Así todo, la AUF, sus clubes y su administración, porque han sido muy importantes la administración y los asesores, terminan generando una gran licitación que ha sido elogiada no solamente en Uruguay, sino en todas partes del mundo. Eso representa un gran orgullo para el fútbol uruguayo en general, para los clubes, funcionarios de la AUF, para los dirigentes, para los sectores, jugadores, entrenadores, árbitros, para el fútbol en el interior, que también se sumó. En definitiva, al cerrar el año, creo que fue el gran hito del fútbol uruguayo como organización. Para poner un parangón, me animaría a decirte que desde que se organizó el Mundial de 1930 o el Mundialito de 1980. No sé si el fútbol uruguayo organizó y vivió, desde el punto de vista de su institucionalidad, algún momento tan importante y con tanto peso como este. En esto hay un legado que queda y que va a ser clave para el crecimiento del fútbol para el futuro.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

Uno a veces mira el camino recorrido, y por eso te decía que tenemos el privilegio de ser actores y testigos de todo lo que pasó y uno siente que valió la pena lo que se sufrió, lo que se vivió y que vale la pena apostar a los proyectos, que vale la pena insistir con las convicciones y que vale la pena mantenerse firme en los principios. Eso me parece que es clave y es una de las enseñanzas más lindas y una de las cosas que más me van a quedar de todo este paso por el fútbol".

En torno a la selección, ¿cómo viviste la clasificación al Mundial 2026 y este año de Marcelo Bielsa? ¿Cómo imaginás el Mundial para Uruguay?

Lo primero es lo que hablamos recién, la felicidad por estar en el Mundial otra vez, que para otras selecciones no fue sencillo y hasta la última fecha la estuvieron peleando. Nosotros llegamos con tranquilidad desde junio, prácticamente. Segundo, saber que estamos en una etapa de transición futbolística, eso siempre lo destacamos, y que hay un nuevo plantel que se está asentando y con la responsabilidad en sus hombros de llevar adelante la mayor pasión de los uruguayos. Eso no es menor. Están haciendo su propio camino y ellos, más allá de los altos y bajas, están conscientes de esa situación y a medida que van pasando las fechas y el tiempo van creciendo. El crecimiento también va de la mano de lo que es el proyecto del entrenador, Bielsa. Se trajo al entrenador pensando en las circunstancias que rodeaban la selección, la transición, la aparición necesaria de nuevos jugadores y referentes dentro del grupo dentro de la cancha y también los referentes temperamentales que siempre ha tenido el Uruguay para llevar adelante a sus equipos. Y eso es una amalgama que se viene trabajando ya hace dos años. Se está trabajando dentro del propio plantel y dentro del propio equipo de trabajo. Hoy entiendo que después de todo lo vivido hay razones por las cuales ser optimista. Creo que está bueno ir también con una expectativa más moderada al Mundial con relación a los anteriores. Entiendo que eso nos va a permitir trabajar con menos presión, también. A su vez, los mojones que se fueron atravesando les van dando más solidez a los jugadores, porque van a saber que ahora dependen de ellos mismos para grabar el nombre y para quedar marcados en la historia del fútbol uruguayo. Que no hay nadie de afuera que les va a poder decir una cosa o la otra que les pueda cambiar lo que ellos mismos tienen que describir. El futbolista hoy sabe que de él depende cuál va a ser el resultado del Mundial. Nada más que el futbolista. Y que lo bueno va a venir de ellos y que son los que pueden marcar la historia.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

Respecto al tema derechos de TV, la AUF terminó el proceso de la licitación y realizó las adjudicaciones. ¿Qué es lo que falta para firmar los contratos? ¿En qué etapa están hoy?

Falta la formalidad de los informes finales de la consultora, los abogados, y hoy preparan los contratos para ser firmados en los plazos que están establecidos en el pliego, así que estamos trabajando, a pesar de la fecha, muy intensamente.

En abril la AUF presentó un informe al Congreso en el que planteó que el fútbol uruguayo valía US$ 65 millones, con la opción de elevarlo en los próximos años a US$ 80 millones. Finalmente recaudarán US$ 67.547.000 por temporada entre 2026 y 2029. ¿Te sorprendió ese número? ¿Es la cifra que esperabas?

El número de facturación final no nos sorprendió en el sentido que estaba previsto dentro de lo que se había manejado por la consultora en su momento. Creo que esos numeros están sobre el techo de la banda que esperábamos, pero claramente eran posibles, porque se dieron también una serie de circunstancias, un poco de atraso cambiario que mejora el número nominal, hubo competencia y dentro de cada sector, lo dijimos en aquel momento (julio-agosto), si abrimos los rubros, seguramente va a haber tres o cuatro empresas por lote. Además, hubo competencia en todos los lotes. Eso fue importante, así como la competencia entre los rubros de distribución y una competencia muy interesante en la producción, que llevó a la baja un valor que siempre se nos daba como hecho número altísimo. Pudimos demostrar que las empresas pueden generar propuestas competitivas que al fútbol le reporten menos erogación de dinero. Eso fue muy importante para nosotros. Y la dinámica con la que se dio hizo que en tres o cuatro lotes diferentes el aumento del margen se nos disparara.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

El cierre de 2025 se produce con mucha intensidad, porque es el corolario de una serie de hitos que se fueron dando a lo largo de una cantidad de años. En Uruguay es difícil armar proyectos que duren años, consolidar proyectos que tengan un cronograma tan extenso y llegamos a este 2025 con una licitación que ha sido ejemplo a nivel nacional e internacional que a nosotros nos deja muy satisfechos, pero no nos puede de ninguna manera cortar el pensamiento en todo lo que fue el camino para llegar a ella. Para los que vivimos el camino desde adentro no es posible desvincular lo que es hoy de lo que fueron los años anteriores. De la apuesta, del sufrimiento, a veces de la incomprensión, de la incredulidad, de decir, 'bueno, vamos a este paso, tomemos esta decisión'. Todas las decisiones que fuimos tomando transcurrieron en función de lograr lo que este año logramos. Fundamentalmente, me refiero a los derechos de televisión. Y eso, en lo personal, en lo interno, hablo por mí y hablo por mis compañeros de Ejecutivo, los del actual y los del anterior, hace que uno lo viva de forma diferente. Así que creo que es un año que marca un antes y un después".

¿Te sorprendió que el streaming creciera tanto, con un aumento de un 100% en la recaudación por el streaming?

No, no. El streaming es una actividad que viene creciendo y en el proyectado de las empresas seguramente esto haya sido tomado en cuenta. No me sorprendió que tuviera el valor final. De repente me sorprendió que en el primer empuje estuviera ya en el techo; pensé que iba a darse en la segunda ronda de negociación. Me sorprendió que en la primera estuviera marcando la cancha, porque en definitiva también eso hizo variar la dinámica con la que estaba diseñado el juego, que permitía ofertas individuales por lote y ofertas globales. Entonces ya en la primera ronda, hubo una sumatoria bastante importante, respecto al tema económico, que iba diciendo que íbamos a llegar a un número importante y que seguramente la sumatoria de los lotes individuales superaría las ofertas globales.

Uno de los grandes interrogantes que se plantearon en este proceso fue cómo manejará la AUF una posible disputa entre el streaming y el cable, en manos de diferentes empresas, y si esa situación podría transformarse un problema. ¿Cómo va a manejar la AUF el proceso de aquí en adelante?

Entiendo que hay que manejarlo como lo hizo la empresa Tenfield hasta ahora, en una regulación de hechos. Hasta ahora Tenfield regula el mercado. Dice, a vos te vendo tanto a tal precio, a vos te vendo tanto con tal condición. En el caso del streaming ellos lo han concentrado en una sola empresa, que es Disney+. Antes se llamaba Star+. Y lo han llevado de esa manera. Haciendo crecer el mercado del streaming con un solo actor. A ese actor le manejan cuál es el precio que sale al mercado a través de paquetes, a través fundamentalmente de la telefónica Antel, que es la distribuidora más grande de su señal, con determinado precio. Ese precio es el que tiene referencia en la comparación a lo que la gente consume en el cable. Hay que ir manteniendo ese equilibrio y hay que ir llevando una transición que se va dando de forma ordenada y en forma natural, muy acompañada por lo que son los cambios generacionales y los hábitos de consumo que van teniendo las distintas generaciones pasándose de una a otra, y también la incorporación de una tecnología. En ese sentido, si todo se ajusta a una transición ordenada, no va a haber ningún problema. El tema en este caso es que la AUF esto lo previó y tenía dos opciones: 1) fusionaba el lote 1-2 para que fuera una empresa privada la que regulara y la que conociera y tuviera que estar obligada a acompañar todo esto con las consecuencias o con los riesgos que eso implica; 2) se hacía desde la propia centralidad de la AUF, que es lo que nosotros decidimos. Ahora la AUF tiene que dar otro paso más para meterse dentro del conocimiento del propio negocio. Todos estos actos preparatorios, conocimiento, estudios de mercado, conversar con los actores, la AUF lo hizo muy bien. Ahora hay que confirmarlo, formalizando dentro de la AUF una oficina que estudie, que esté arriba del mercado, que converse con los actores todo esto que hasta ahora lo hacía un privado. Esta es una obligación irrenunciable de la AUF. Las AUF, así como Conmebol, FIFA y las asociaciones de fútbol tienen que conocer las ligas, su mercado, hacia dónde van. ¿Cuáles son las tendencias? Esta es una misión irrenunciable que ahora tiene que adoptar la institución y tiene que armar una estructura para que eso funcione, de tal forma que la próxima instancia de negociación sea tan buena como esta. Todo está escrito en el pliego de la licitación y en las preguntas que enviaron las empreas y respuestas que salieron de la AUF. Nadie en esto puede sorprenderse porque aparte de haberlo escrito, lo hemos dicho, hace mucho tiempo.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

Como institución logramos, en muy poco tiempo este año, encarar una negociación muy dura, pero con mucho acervo de información, con estudios de mercado, con profesionalismo, con preparación de nuestros dirigentes para el momento de enfrentar una negociación. No fuimos improvisados. Fuimos a sentarnos alrededor de una mesa con uno de los empresarios más importantes del fútbol del mundo, como ha sido Casal, uno de los empresarios más importantes del país, sabiendo las cosas de las que hablábamos. Fuimos realmente fuertes y sólidos y con una posición de fortaleza en la negociación que no se dio por sentarse de una manera dura, sino porque construimos en base a los hechos, a la estrategia. Y luego, el hecho de haber organizado la licitación en poquito tiempo y poder dar satisfacción a los valores que queríamos, para nosotros, como fútbol, ha sido una proeza, porque esto lo lograron los clubes, que armaron directamente el pliego, los jugadores, los entrenadores, los técnicos, los jueces que participaron en cada momento. El fútbol interior. Cada uno de los clubes que hoy conforman la AUF estuvieron siempre participando en el apoyo político, en la crítica, en la construcción, en la discrepancia, pero todos participaron y eso ha hecho mucho más valioso todo esto. Y además de haber tenido un comité ejecutivo y un grupo de funcionarios por detrás de todo esto, que demostraron estar a la altura".

¿La gran pregunta es cómo va a evitar la AUF una posible competencia desleal cable vs streaming?

Ya lo hacen hoy (en el acuerdo que vence el 31 de diciembre), lo está haciendo el sector de streaming que compite con el del cable. Y han convivido. Por un lado hay uno que va tomando mayor cantidad de suscriptores y por otro, uno que lo va cediendo, pero con una tasa normal. Una tasa que le permita, incluso, en algunos casos, crecer con algunas empresas puntualmente. Es un mercado que el consumidor ha ido formando. En definitiva, con las elecciones que cada uno de nosotros tomamos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, vamos conformando la estructura de este mercado. El fútbol no puede dejar de conocer el mercado y no puede dejar de plantear el mejor aprovechamiento porque, en definitiva, es nuestro producto el que termina regulando eso. Con los campeonatos de fútbol uruguayo siendo atractivos por la pasión que tienen los hinchas, por querer tenerlos en su casa, en su teléfono o en un televisor inteligente, son los que determinan quién gana más, quién gana menos, los ingresos de las propias empresas, entonces la AUF, que es la que rige, tiene que estar arriba del tema. Por esa razón, lo que venimos diciendo hace tiempo, es que hasta ahora la propia empresa Tenfield, que era la que concentraba todos los derechos, lo hacía. Nadie puede sorprenderse por lo que hoy mismo está haciendo la empresa Tenfield.

¿Es uno de los grandes desafíos que vienen para adelante? ¿Es un escenario que te preocupa o te ocupa?

Nos ocupa, porque es la ocupación ineludible del fútbol para los próximos años. Saber a dónde va el mercado, saber cómo se consume, saber cómo se monetiza, saber de tendencias, copiar las cosas buenas que se hacen en el exterior, las que son adaptables al Uruguay, así como hay que mantener las particulares de Uruguay, y las que están mal corregirlas, pero el que piense que el fútbol tiene que estar mirando para el costado en la evolución de su propio mercado, no entendió nada.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

De ahora ahora en más será responsabilidad del fútbol todo lo que ocurra en el fútbol.

Es responsabilidad del fútbol seguir desde adentro las tendencias de evolución de los mercados que son influidos por el consumo de nuestro producto. No es que nosotros tenemos que venderle a alguien, mirar para el costado, cerrar los ojos y ya está. No, esto es: sabiendo a dónde va el mundo, sabiendo que nuestro producto determina las fidelidades a los medios de distribución, sabiendo que la gente demanda nuestro producto. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa en la que están los distribuidores y establecer con ellos cuáles son las reglas de estabilidad para que todos convivan. En forma directa, dialogando, como ya lo hicimos en la selección, y en esto no podemos fallar. No hay que sorprenderse. Hoy, la diferencia es que lo hace Tenfield y lo ha hecho bien, y de ahora en más será el fútbol. Tenfield ha tenido una intervención, estudiando los precios, sabiendo dónde se puede cobrar equis monto, y el fútbol debe saber cómo se tiene que ir manejando la evolución de esta transición, y en ese sentido, nuestra preocupación no es hacer otra cosa que seguir haciendo bien lo que se estaba haciendo bien.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol enlistando detalles del pliego Joaquín Ormando

Frente a ingresos tres veces superiores a los que tenía el fútbol uruguayo por derechos de TV, ¿el Fair Play financiero tiene que instalarse rápidamente? ¿Cómo imaginas ese proceso?

Por suerte hay una cantidad de equipos que ya mandaron a sus representantes y el Fair Play financiero se tiene que imponer porque si no el mercado se va a inflacionar de una forma insostenible y en la medida que esto se ordene y se establezcan reglas de juego claras, no vamos a tener ninguna sorpresa de incumplimientos, no vamos a tener ninguna sorpresa de posibles entusiasmos sobredimensionados que terminen afectando la economía de los clubes.

¿Cuándo comenzaría a funcionar el Fair Play financiero?

Los equipos ya mandaron a sus representantes. Hubo una comisión que trabajó, y los integrantes de esa comisión van a seguir participando. Hay un documento que emanó de esa comisión. Ahora la idea es que se cruce ese documento con otros de federaciones que nosotros entendemos que trabajan bien, como la Liga Española, la Federación Chilena, para poder llegar al documento final, adaptado obviamente a nuestra realidad.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

¿Cómo proyectás el vínculo con Tenfield a partir de ahora, luego de un período de negociaciones duras y en el inicio de una nueva etapa para los derechos de TV del fútbol uruguayo?

Para nosotros va a seguir siendo un vínculo comercial ahora reforzado por el pasaje a través de la licitación. Este año Tenfield logró directamente dos de los ocho lotes, el de la producción comercial y el de la publicidad. Eso quiere decir que fue la empresa que más ofertó directamente y ahí no necesitó igualación. En otros caso, sí necesitó igualación. Ya en el próximo proceso no habrá igualación. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tiene un nivel también muy interesante y le agradecemos que haya puesto el interés que puso en seguir estando en el fútbol uruguayo para que el resultado final sea el que tuvimos. Por lo tanto, creo que vamos a seguir teniendo esa relación comercial correcta y ojalá que todos estos vaivenes políticos que hemos tenido derivados de la relación comercial se queden en el pasado. Eso es a lo que nosotros aspiramos ahora. Nosotros queremos que los temas comerciales se diriman comercialmente y que la política no tenga la influencia del tema comercial.

¿Cómo planificás terminar el reparto con clubes y todos los actores del fútbol de los ingresos por el nuevo contrato?

Por consenso. Creo que no estamos lejos y lo vamos a lograr.

Tuvimos que atravesar mil tormentas. El barco tenía que ir al lugar donde nosotros queríamos que llegara. En este caso, en el caso de los derechos comerciales, la organización del fútbol interno es este, que ha sido hermoso. Haber podido llegar. Pero en el medio sabíamos que íbamos a tener que enfrentar dificultades, oposición, piedras. No te podés envenenar. Tenés que separar lo institucional de lo personal. Tenés que separar lo importante de lo accesorio. Tenés que apostar a lo positivo, no distraerte, no envenenarte, como hablamos aquella vez. Si estás convencido, si sabés que has trabajado honestamente, si te mantenés fiel a tus principios y si tenés gente que en conjunto generan un buen grupo, tenés todo para ganar. Si perdés, lo intentaste, lo hiciste, te quedás tranquilo con tu conciencia para toda la vida. Y eso está muy por encima que salir permanentemente a debatir o a protestar o a quejarse porque uno se pone en contra. Sufrimos cosas fuertes, jodidas. La denuncia penal para nosotros fue muy jodida, porque la sufrió todo nuestro entorno y la sufrió mal, con todo tipo de costos. Prestigio, salud, familiares, amistades. Eso complicó mucho la vida de cada uno. Y afectó mucho. Y capaz que no lo vemos ahora, lo vamos a ver en el futuro. Pero también es muy satisfactorio el haber podido llegar al punto de cierre esa causa sin tener que haberle dicho nada a nadie y pasando la hoja, cerrando el capítulo y convocando a seguir todos siendo parte del mismo barco. Memoria siempre hay que tener. Pero lo que uno no puede tener es la cabeza y la conducción perturbada por cosas que van a perjudicar a la propia institución que vos estás conduciendo"

Entre los cambios que tendrá el fútbol uruguayo en 2026, la AUF será responsable de su producto. ¿Eso los carga de mayor peso? Porque hasta ahora cualquier problema en una transmisión o en un partido, la responsabilidad era de Tenfield. Ahora será de la AUF.

Desde ahora el fútbol va a ser siempre el responsable. Y dentro de eso entiendo que vamos a tener una responsabilidad mayor. Porque la AUF dio un paso más y está coordinando el relacionamiento entre las distintas empresas. Eso lo debe armar una mesa coordinadora, una mesa que regule y, además, va a tener otro tipo de contratos. En esos contratos habrá más exigencias y la exigencia va a tener que reclamarla en la medida que no se cumple.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

El dirigente de fútbol pasó a ser protagonista de su propia historia. ¿Ese es el gran cambio de este 2025?

Yo creo que este fue el año de los dirigentes de fútbol. Viene cambiando mucho el prototipo de los dirigentes de fútbol desde hace mucho tiempo y este año, con este proceso, se confirma más aún ese cambio que está demandando el propio fútbol. Porque ya hoy, aparte de haber cambiado el panorama en función de las sociedades anónimas deportivas que presentan más gerentes, CEOs, financieros, que los políticos tradicionales como éramos nosotros, hoy los propios clubes, las entidades civiles que se mantienen han ido incorporando también profesionalismo dentro de su estructura. Y están los equipos grandes que están muy profesionalizados, y hay una cantidad de equipos que ahora van a tener que ponerle mucho más a esto. Además, se necesita mejorar el producto también. Si no mejoramos el producto, es muy difícil que para la siguiente licitación podamos exigirle a las empresas y al mercado que sigan consumiendo nuestro fútbol.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

¿La oferta de US$ 67 millones por año para el fútbol es un desafío mejorarla para 2030?

El desafío es ese. Mantener y aumentarla, pero para hacerlo tenemos que invertir dentro del producto, dentro del contenido. Por eso pedimos mejor calidad de cámaras, mejor calidad de campo de juego de los clubes, a través del porcentaje de infraestructura que solicitamos, que lo que se vea sea mejor, que la gente se sorprenda porque puede haber una mejor iluminación en la cancha que la que había en un momento anterior. Este año fue muy bueno en materia de campos de juego, y creo que este seguramente haya sido el mejor de todos los que recuerdo. Crecimos mucho con las exigencias, pero a partir de ahora no puede haber una cancha con el pasto mal cortado, mal marcada. Esas exigencias que nosotras trasladamos al pliego se tienen que trasladar ahora a nuestras propias realidades, al día a día de nuestro fútbol. No hay más lugar para aquello de poner el pasto a 6 centímetros, o agrandar la cancha o achicarla según el rival.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

La viveza criolla queda a un costado.

Además, en materia de infraestructura, el juego tiene que verse beneficiado. Tiene que haber un juego más esmerado de parte de quien invierte, que es el club. Tiene que poner la cancha en las mejores condiciones. Tiene que aumentar la cantidad de minutos de juego, que es una obsesión que tenemos hace un tiempo. Estamos en los últimos lugares de las Ligas de Sudamérica y lo tenemos que mejorar indiscutiblemente. Y lo que la gente ve estéticamente tiene que cambiar. Tiene que estar mejor lo que la gente mira, el entorno, la cantidad de público. Eso tiene que mejorar.

En uno de los pliegos se establecía que la AUF iba a regular los contenidos de lo que se presente del fútbol uruguayo. ¿Vos podés explicar ese punto? ¿En qué consiste? ¿La AUF va a decir, este periodista no va a trabajar?

Para nada. No nos vamos a meter en quiénes son los que tienen que trabajar y quiénes no. Simplemente lo que nosotros queremos es que cuando se establezca un plan para un equipo periodístico de transmisión, que ese plan tenga una solidez técnica, que sepamos si vas a trabajar con un relator y con un comentarista, o si con un relator, un comentarista, un notero de campo. También saber si vas a incorporar algo diferente para enriquecer la transmisión. Queremos saber qué es lo que le vas a presentar a la gente. No somos un instituto de la inquisición o de la censura. Lo que se trata es de controlar que la propuesta de transmisión sea una propuesta que sume y que no sea precaria. Simplemente eso.

La AUF no va a bajar periodistas.

Nadie va a bajar periodistas. Al revés, lo que se busca es que el contenido sea el mejor para la gente, que es la que paga por el servicio, y que se merece un producto de buena calidad.

¿Imaginabas hace 15 años, cuando eras presidente de Rambla, que el fútbol iba a sufrir una transformación tan grande como la que tuvo? A nivel de calidad de dirigentes, la llegada de las SAD y este nuevo escenario actual.

En 2018 le dije a Carlitos Manta, ‘Carlitos prepárate porque en 10 años va a haber cuatro o cinco sociedades civiles, y el resto van a ser sociedades anónimas. Preparate porque esto va a cambiar completamente. Vos vas a seguir vigente. Ojalá que yo siga vigente. Pero esto va a cambiar completamente’. El mundo sigue yendo hacia allí y acá no vamos a tener otra que adaptarnos al mundo y seguir ese ejemplo porque no tenemos capital.

Lo más difícil y la recompensa de 2025

¿Qué fue lo más difícil de este año?

Muchas cosas. Hubo amenazas, atravesamos por todo lo que fue la denuncia penal que, por suerte, vio todo el Uruguay como se cayó en la operación la mascara de la mentira. Tuve que atravesar por momentos en los que me tuve que ir de mi casa, porque hubo problema de amenaza.

¿Te tuviste que ir de tu casa?

Sí, en el periodo (asumió com presidente de la AUF en 2019), tres veces (una de ellas fue este año). Y hubo momentos de mucha tensión también, desde el punto de vista deportivo, lo vivimos, nos costaba llegar a la clasificación, llegamos. prácticamente en junio clasificados. Y la verdad que fue para nosotros un año de mucha intensidad, de muchas emociones. El corazón siempre estuvo palpitando a full y la cabeza estuvo intensamente active, fría sí, pero era inevitable que las emociones se cruzaran a cada momento con lo que la razón nos iba diciendo. Y en ese equilibrio tuvimos que transitar. Por suerte, llegamos con un buen resultado, con un muy buen resultado de todo este proceso comercial.

¿La recompensa?

Que pueda quedar un buen legado para el fútbol en materia de la organización interna y en materia de los recursos. A nosotros que nos tocó estar adentro de un club gestionando prácticamente sin dinero, mañana puede abrirse para todos los equipos la oportunidad de que se le pague lo que corresponde por los productos que produce ese club, esos jugadores, esos técnicos, esos árbitros, el ecosistema del fútbol. Que lo que es del fútbol quede en el fútbol y no quede en los márgenes de intermediación. Ese es el máximo y mejor legado que podemos dejar de todo esto y de este proceso.

Y después está lo que significa el control de la calidad de la transmisión. La gente necesita que a la casa, que al teléfono, que al dispositivo le llegue la mejor transmisión. Por eso a veces se malinterpreta cuando se habla de que la Asociación quiere censurar. No, la Asociación lo que quiere es que las transmisiones sean de la mayor calidad posible. No vamos a estar controlando quiénes son los periodistas ni lo que dicen. Nosotros no vamos a entrar en eso porque ese no es el sentido de lo que se ha establecido en los RFP correspondientes"