Eduardo Acevedo vuelve a dirigir después de cuatro años: el ex Nacional y Defensor será entrenador de Miramar Misiones

Eduardo Acevedo durante una de sus etapas en Defensor Sporting

Luego de cuatro años alejado de las canchas, el entrenador Eduardo Acevedo volverá a dirigir. El ex Nacional y Defensor Sporting confirmó que es el nuevo DT de Miramar Misiones , que competirá en la Segunda División Profesional en 2026.

Acevedo, de 66 años, no estaba al frente de un club desde julio de 2021 , cuando fue cesado de Defensor Sporting. El DT llegó para tratar de evitar el descenso del violeta en las últimas fechas del Campeonato Uruguayo 2020 (que culminó en 2021 por la pandemia), y luego estuvo a cargo en los primeros partidos del club en la B.

En una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Acevedo aseguró que está "muy contento" de volver a dirigir , y reconoció que fue un "error" no contar con un empresario para gestionar su carrera

"En este año y medio recibí ofertas y la de Miramar fue la que más me tentó. La gente que me llamó quiere volver a meter al club en los primeros planos" , afirmó el DT, y agregó que el objetivo del Cebrita es el ascenso.

Acevedo tiene en su vitrina como entrenador una Liguilla, obtenida en el 2009 con Cerro, y dos torneos Apertura del Campeonato Uruguayo. El primero lo obtuvo en 2009 con Nacional y el segundo en 2017 con Defensor.

Con casi 30 años de carrera, también dirigió a Sud América, Deportivo Maldonado y Danubio en Uruguay, a Universidad de Concepción en Chile y a Gavilanes de Nuevo Laredo, Morelia y Tecos en México.

En sus cuatro años sin dirigir, Acevedo fue comentarista deportivo de las transmisiones de Disney + (antes Star +) en los partidos del fútbol uruguayo.