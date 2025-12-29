Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NUEVO CLUB

Eduardo Acevedo vuelve a dirigir después de cuatro años: el ex Nacional y Defensor será entrenador de Miramar Misiones

Acevedo no dirigía a un club desde 2021, cuando fue cesado de Defensor Sporting al principio de la campaña del violeta en la Segunda División Profesional

29 de diciembre 2025 - 9:56hs
Eduardo Acevedo durante una de sus etapas en Defensor Sporting

Eduardo Acevedo durante una de sus etapas en Defensor Sporting

I. Guimaraens

Luego de cuatro años alejado de las canchas, el entrenador Eduardo Acevedo volverá a dirigir. El ex Nacional y Defensor Sporting confirmó que es el nuevo DT de Miramar Misiones, que competirá en la Segunda División Profesional en 2026.

Acevedo, de 66 años, no estaba al frente de un club desde julio de 2021, cuando fue cesado de Defensor Sporting. El DT llegó para tratar de evitar el descenso del violeta en las últimas fechas del Campeonato Uruguayo 2020 (que culminó en 2021 por la pandemia), y luego estuvo a cargo en los primeros partidos del club en la B.

En una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Acevedo aseguró que está "muy contento" de volver a dirigir, y reconoció que fue un "error" no contar con un empresario para gestionar su carrera

"En este año y medio recibí ofertas y la de Miramar fue la que más me tentó. La gente que me llamó quiere volver a meter al club en los primeros planos", afirmó el DT, y agregó que el objetivo del Cebrita es el ascenso.

Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates no se retira del fútbol: "Hay capitán para rato"

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

Acevedo tiene en su vitrina como entrenador una Liguilla, obtenida en el 2009 con Cerro, y dos torneos Apertura del Campeonato Uruguayo. El primero lo obtuvo en 2009 con Nacional y el segundo en 2017 con Defensor.

Con casi 30 años de carrera, también dirigió a Sud América, Deportivo Maldonado y Danubio en Uruguay, a Universidad de Concepción en Chile y a Gavilanes de Nuevo Laredo, Morelia y Tecos en México.

En sus cuatro años sin dirigir, Acevedo fue comentarista deportivo de las transmisiones de Disney + (antes Star +) en los partidos del fútbol uruguayo.

Temas:

Eduardo Acevedo Nacional Miramar Misiones Defensor Sporting Segunda División Profesional

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, le pidió una foto a Lionel Messi en el cumpleaños de Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez
FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Baltasar Barcia defendió a Boston River en 2025
FÚTBOL

Cuando parecía que estaba hecho lo de Barcia a Peñarol, apareció Perchman y dijo a Referí: "Es hincha de Nacional y nosotros lo queremos", y hubo acuerdo con Tomás Verón Lupi

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
PEÑAROL

Pese al acuerdo de palabra con el Grupo Pachuca para que juegue en Peñarol, Nicolás Vallejo empezó a entrenar en León y ni habla de los aurinegros; mirá el video

Guillermo Almada en Oviedo
ESPAÑA

El jugador que estuvo a punto de llegar a Peñarol en junio a pedido de Diego Aguirre y que se suma a Oviedo de España de Guillermo Almada

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos