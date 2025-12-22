El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre
Un juvenil de Defensor Sporting y de las selecciones juveniles de Uruguay entrenó con la camiseta de Nacional en el medio de sus vacaciones, lo que llamó la atención de hinchas en las redes sociales.
Se trata de Rodrigo Dudok, extremo izquierdo de 18 años quien ya ha jugada en Primera división de los violetas y que quedará libre a fin de año al no renovar contrato con el club.
El atacante subió una foto a sus redes en la que se lo ve con la camiseta de Nacional en un gimnasio, junto a su hermana.
Además de jugar en Defensor, Dudok ha participado en las selecciones juveniles de Uruguay sub 17, sub 18 y sub 20, y llegó a estar convocado para el Preolímpico sub 23 de 2024, pero por lesión se lo perdió.