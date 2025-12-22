Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

El atacante subió una foto a sus redes en la que se lo ve con la camiseta de Nacional en un gimnasio

22 de diciembre 2025 - 10:39hs
Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional

Un juvenil de Defensor Sporting y de las selecciones juveniles de Uruguay entrenó con la camiseta de Nacional en el medio de sus vacaciones, lo que llamó la atención de hinchas en las redes sociales.

Se trata de Rodrigo Dudok, extremo izquierdo de 18 años quien ya ha jugada en Primera división de los violetas y que quedará libre a fin de año al no renovar contrato con el club.

El atacante subió una foto a sus redes en la que se lo ve con la camiseta de Nacional en un gimnasio, junto a su hermana.

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional
Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional

Además de jugar en Defensor, Dudok ha participado en las selecciones juveniles de Uruguay sub 17, sub 18 y sub 20, y llegó a estar convocado para el Preolímpico sub 23 de 2024, pero por lesión se lo perdió.

El argentino Marcelo Gallardo
NACIONAL

El increíble caso de Nacional 2012 de Marcelo Gallardo: lanzó al mercado a una decena de entrenadores con Bava, Cacique Medina, Jadson Viera, Damonte, Vicente Sánchez y Recoba, destacados

La picante remera de Flavio Perchman 
NACIONAL

La picante remera de Flavio Perchman sobre el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol; mirá las fotos

Con los violetas debutó como profesional en mayo de 2024 de la mano de Martín Varini.

stuani-jpg..webp
Rodrigo Dudok, delantero de Uruguay
Rodrigo Dudok, delantero de Uruguay

En total, suma 19 partidos en Primera división con dos goles por Copa AUF Uruguay.

Sonó para Nacional

Según supo Referí este lunes, tiempo atrás el delantero tuvo interés de llegar a Nacional, pero luego no hubo avances.

Ahora el futbolista finaliza su contrato con Defensor, al no llegar a un acuerdo de renovación, por lo que cambiará de equipo.

Temas:

Defensor Sporting Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Torneos de verano en el fútbol uruguayo en enero: formato playoffs y televisados por quienes se adjudicarán los nuevos derechos de TV

La picante remera de Flavio Perchman 
NACIONAL

La picante remera de Flavio Perchman sobre el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol; mirá las fotos

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool
FÚTBOL URUGUAYO

"Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos