El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

Rodrigo Dudok con la camiseta de Nacional

Un juvenil de Defensor Sporting y de las selecciones juveniles de Uruguay entrenó con la camiseta de Nacional en el medio de sus vacaciones, lo que llamó la atención de hinchas en las redes sociales.

Se trata de Rodrigo Dudok , extremo izquierdo de 18 años quien ya ha jugada en Primera división de los violetas y que quedará libre a fin de año al no renovar contrato con el club.

El atacante subió una foto a sus redes en la que se lo ve con la camiseta de Nacional en un gimnasio, junto a su hermana.

Además de jugar en Defensor, Dudok ha participado en las selecciones juveniles de Uruguay sub 17, sub 18 y sub 20, y llegó a estar convocado para el Preolímpico sub 23 de 2024, pero por lesión se lo perdió.

Con los violetas debutó como profesional en mayo de 2024 de la mano de Martín Varini.

stuani-jpg..webp Rodrigo Dudok, delantero de Uruguay @Uruguay

En total, suma 19 partidos en Primera división con dos goles por Copa AUF Uruguay.

Sonó para Nacional

Según supo Referí este lunes, tiempo atrás el delantero tuvo interés de llegar a Nacional, pero luego no hubo avances.

Ahora el futbolista finaliza su contrato con Defensor, al no llegar a un acuerdo de renovación, por lo que cambiará de equipo.