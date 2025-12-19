El increíble caso de Nacional 2012 de Marcelo Gallardo: lanzó al mercado a una decena de entrenadores con Bava, Cacique Medina, Jadson Viera, Damonte, Vicente Sánchez y Recoba, destacados

Campeón como futbolista y ahora también como director técnico. Jadson Viera conquistó su primer título como entrenador, con la Liga AUF Uruguaya 2025 que ganó al frente de Nacional , y fue la tercera copa que levantó con el escudo tricolor, tras el recordado bicampeonato uruguayo 2011/ 2012 en su etapa como jugador.

El ex zaguero tiene además tres títulos históricos con Danubio, por lo que en total suma seis uruguayos en su espectacular palmarés: cinco como jugador y uno como DT .

Consultado por Referí , Viera recordó aquel Nacional de 2012 que además de contar con grandes futbolistas “Clase A”, como los llamó, tuvo la coincidencia de que de aquel plantel surgieron más de 10 entrenadores que ya están hicieron sus primeras experiencias.

“Pasamos divino”, dijo Jadson al recordar aquel equipo y el año en el que jugó 17 partidos. “La verdad que era un grupo humano espectacular, totalmente, con mucha jerarquía”.

“Había una unión increíble. Y aparte también los Clase A, los que teníamos nosotros, estaban a la par de nosotros. Entonces, la verdad que se disfrutó mucho”, agregó.

De la mano de Marcelo Gallardo

Aquel equipo tuvo la particularidad de que quienes siguieron desde 2011 a 2012 vieron como Marcelo Gallardo pasó de ser campeón como jugador a retirarse, comenzar su carrera como técnico en Nacional y volver a levantar la copa dirigiendo a muchos que habían sido sus excompañeros.

“El hecho de que Gallardo tuviera una excelente relación con el plantel y que no hubiesen candidatos firmes para asumir la dirección técnica del equipo, provocó que la Directiva designe a Gallardo como entrenador de Nacional para la temporada 2011/2012. Gallardo, formó un plantel con mucha personalidad y mística, que tuvo sus mejores rendimientos en los partidos decisivos de la temporada”, señala la web de historia tricolor Atilio Software.

“Gallardo, durante las primeras fechas del Apertura, tuvo la difícil misión de rearmar el equipo, tras las partidas de Alejandro Lembo, Santiago García, Sebastián Coates y el juvenil Nicolás López”, agrega la nota, en la que se mencionan a dos integrantes del actual plantel campeón 2025 con Nacional, dirigidos por Jadson Viera.

Un plantel lleno de entrenadores

Aquel plantel de Nacional tuvo a los siguientes jugadores: Alexander Medina, Alexis Rolín, Álvaro Recoba, los brasileños Jadson Viera, Anderson Silva y Gabriel Márques, Andrés Scotti, Christian “Pichón” Núñez, Darwin Torres, los argentinos Diego Placente, Israel Damonte, Mathias Sosa, Marcos Aguirre y Raúl Poclaba, Facundo Píriz, Gonzalo Bueno, Gonzalo Godoy, Gonzalo Vega, Horacio “Chino” Peralta, Jonathan Charquero, Joaquín Boghossian, Jorge Bava, Leonardo Burián, Matías Cabrera, Matías Vecino, Mathías Abero, Maximiliano Calzada, Nicolás López, Pablo Álvarez, Rafael García, Renato César, Richard Porta, Rodrigo Muñoz, Santiago Romero, Sebastián Coates, Tabaré Viudez y Vicente Sánchez.

Varios continúan en actividad como futbolistas, ya en la recta final de sus carreras.

Y, además de Gallardo, varios siguieron vinculados al fútbol como entrenadores y algunos tuvieron o tienen vínculos con los tricolores: Alexander Medina, Álvaro Recoba, Diego Placente, Horacio Peralta, Israel Damonte, Jadson Viera, Joaquín Boghossian, Jorge Bava, Rafael García, Richard Porta y Vicente Sánchez.

“Ahora que me nombrás, la verdad que varios jugadores de ahí son técnicos. Pablo (Álvarez) ahora está de gerente también en el Boston, entonces muchos siguieron vinculados con el fútbol”, dijo Jadson Viera.

Otro que sigue vinculado es Matías Cabrera, quien trabaja como ojeador de juveniles para una empresa brasileña.

Los técnicos de aquel Nacional campeón 2012

Medina y Recoba supieron ser entrenadores de formativas de Nacional y llegaron a dirigir en Primera.

El Cacique se estrenó como DT en Nacional en 2018, logrando el Apertura y el Intermedio. Luego, continuó en Talleres de Córdoba, Inter de Porto Alegre, Vélez Sarsfield, Granada de España y nuevamente Talleres, su último club.

El Chino, por su parte, figura con sus golazos en aquel 2012, debutó como entrenador de Primera en los tricolores en 2023 y dirigió en 2024. Días atrás firmó con Táchira de Venezuela, su segundo club y su primera experiencia internacional.

Rafa García, por su parte, es el actual DT de la Tercera división de los albos y ya tuvo partidos en Primera como interino en 2024.

En tanto, Jadson Viera regresó al club tricolor en el cierre de 2025 y fue campeón en una temporada en la que Jorge Bava, campeón uruguayo con Liverpool en 2023, estuvo muy cerca de volver a los albos a comienzo de año, pero no arregló.

Pese a eso, el exgolero tuvo una gran temporada en la que ganó títulos Independiente Santa Fe en Colombia en el primer semestre y luego hizo doblete con Cerro Porteño en Paraguay.

Por su parre, el argentino Diego Placente volvió a su país y actualmente es director de la sub 20 albiceleste en el proyecto de selecciones que encabeza Lionel Scaloni.

El talentoso Horacio Peralta también se dedicó a la dirección técnica y este año estuvo al frente de Miramar Misiones, en su principal experiencia en Primera división.

Otro argentino, Israel Damonte, comenzó su carrera en su país y regresó a Uruguay para dirigir a Boston River, club que tiene como gerente deportivo a Pablo Álvarez, quien tiene mucha responsabilidad en los buenos resultados deportivos de la SAD, en la que dirigió Jadson Viera en los últimos dos años.

Joaquín Boghossian también inició su carrera de entrenador de muy joven, en Uruguay Montevideo y Deportivo Maldonado, y este año logró ascender a Primera con Albion tras una brillante campaña. Actualmente, por razones de salud, pasó a ser consejero deportivo del “pionero”.

“El Canguro” Richard Porta fue otro que se animó a la dirección técnica y fue asistente en Defensor, entrenador de juveniles en River Plate y Liverpool, y entrenador al mando en Canadian y Huracán Buceo.

Por su parte, Vicente Sánchez, quien fue ídolo en México, comenzó su carrera de DT en Cruz Azul en este año 2025 y logró el título de la Copa de Campeones de Concacaf.

Marcelo Gallardo, luego de comenzar su carrera en Nacional, logró un brillante primer ciclo en River Plate argentino, el club en el que se formó y en el que como DT ganó dos Copa Libertadores y una Copa Sudamericana, entre varios títulos más.

Consultado por si lo había sorprendido alguien de aquel Nacional 2012 que no se imaginaba como técnico y que luego comenzó esa carrera, Jadson dijo: “No, no sorprende porque después cuando terminás, en algunos casos, cuando hablo con alguno, te dicen, ‘che, a mí entrenador no me gusta’. Tengo varios conocidos también que me dicen, ‘yo entrenador no, porque son varias horas’. Y después van y les gusta. Por eso la verdad que no me sorprende”.

Sobre aquel grupo destacó que había “mucha gente de mucha experiencia”. “Y con Gallardo de compañero y luego el primer equipo que dirigió fue junto con nosotros. Después está el Chino (Recoba) que pasó en algunas funciones hasta hoy en día como entrenador y que siempre también era lo que quería. Entonces, es como algo que nos gusta pero definitiva no me sorprendió ninguno, porque también conocía en el día a día sobre la visión de fútbol que tenían”, señaló Jadson Viera, el hoy DT campeón de Nacional e integrante de la camada de 2012.