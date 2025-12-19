Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Promesa cumplida: Jadson Viera, el DT campeón con Nacional, fue a Florida en bicicleta para visitar a San Cono

"Tengo pendiente ir hasta Florida, a San Cono, en bici o caminando", había dicho Jadson Viera a Referí esta semana

19 de diciembre 2025 - 12:23hs

Jadson Viera rumbo a Florida

Video: TVFlorida

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, y el profe Guillermo Souto, emprendieron este viernes al mediodía el camino a Florida para visitar la capilla de San Cono y cumplir una promesa.

Así lo confirmaron a Referí desde el equipo técnico tricolor, ya en la Ruta 5, este viernes al calor del mediodía, en el primer tramo de los 100 kilómetros que lleva la travesía.

En los dos últimos años, cuando estaban en Boston River, Viera y sus compañeros viajaron con frecuencia a Florida porque el equipo rojiverde era local en el Estadio Campeones Olímpicos de esa ciudad.

Tras pasar a Nacional y ser campeones de la Liga AUF Uruguaya, hicieron la promesa de volver la ciudad de la Piedra Alta y a la capilla de San Cono, al que suelen visitar varios futbolistas y deportistas que son creyentes.

Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100
FÚTBOLX100

Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100: las dos claves del Nacional campeón, el "liderazgo" de Coates y la "tranquilidad" de Jadson Viera

Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional
NACIONAL

"Me preocupo más cuando gano que cuando pierdo, cuando gano soy más insoportable": Jadson Viera, el DT campeón con Nacional, habló de todo con Referí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tvflorida/status/2002048350812860629&partner=&hide_thread=false

Así lo explicó el DT esta semana a Referí en una entrevista. “Hay una promesa que hicimos, porque hemos ido mucho a Florida (con Boston River), así que tengo pendiente ir hasta Florida, a San Cono, en bici o caminando".

20251029 El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones
El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones

El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones

“Y bueno, vamos a ver cómo sale. Ir, vamos a ir, se hará un poco más lento, cuando nos cansaremos de la bici, caminaremos. Así que vamos a ir hasta ahí ahora en estos días para con gusto hacer eso, y ayudar a algunos lugares también. Es una ciudad en la que estuvimos prácticamente dos años yendo y viniendo, y vamos a cumplir”, agregó Jadson.

Pasado el mediodía, el DT llegó a la capilla San Cono.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tvflorida/status/2002060203114832048&partner=&hide_thread=false

Temas:

jadson viera San Cono Florida

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
PERÍODO DE PASES

River Plate, Leo Fernández y el mercado de pases: mirá lo que dicen en Argentina sobre el futuro del 10 de Peñarol

Pablo Bengoechea
URUGUAYOS

Pablo Bengoechea se apronta para volver a dirigir y en Segunda división; mirá el nuevo equipo y el país donde suena "el Profesor"

Evaristo-González
PEÑAROL

Evaristo González a Referí: "En todo este período que lleva años, Peñarol no ha hecho otra cosa que perder en la AUF por necedad"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos