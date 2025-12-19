Promesa cumplida: Jadson Viera, el DT campeón con Nacional, fue a Florida en bicicleta para visitar a San Cono
"Tengo pendiente ir hasta Florida, a San Cono, en bici o caminando", había dicho Jadson Viera a Referí esta semana
19 de diciembre 2025 - 12:23hs
Jadson Viera rumbo a Florida
Video: TVFlorida
El entrenador de Nacional, Jadson Viera, y el profe Guillermo Souto, emprendieron este viernes al mediodía el camino a Florida para visitar la capilla de San Cono y cumplir una promesa.
Así lo confirmaron a Referí desde el equipo técnico tricolor, ya en la Ruta 5, este viernes al calor del mediodía, en el primer tramo de los 100 kilómetros que lleva la travesía.
En los dos últimos años, cuando estaban en Boston River, Viera y sus compañeros viajaron con frecuencia a Florida porque el equipo rojiverde era local en el Estadio Campeones Olímpicos de esa ciudad.
Tras pasar a Nacional y ser campeones de la Liga AUF Uruguaya, hicieron la promesa de volver la ciudad de la Piedra Alta y a la capilla de San Cono, al que suelen visitar varios futbolistas y deportistas que son creyentes.
El entrenador campeón uruguayo con @Nacional Jadson Viera cumple promesa y llega a Florida en bicicleta. Recorre los últimos kilómetros para arribar a la Capilla de San Cono. pic.twitter.com/7v94iIn9ES
“Y bueno, vamos a ver cómo sale. Ir, vamos a ir, se hará un poco más lento, cuando nos cansaremos de la bici, caminaremos. Así que vamos a ir hasta ahí ahora en estos días para con gusto hacer eso, y ayudar a algunos lugares también. Es una ciudad en la que estuvimos prácticamente dos años yendo y viniendo, y vamos a cumplir”, agregó Jadson.
Pasado el mediodía, el DT llegó a la capilla San Cono.
El entrenador campeón uruguayo con @Nacional, Jadson Viera, ya se encuentra en Capilla de San Cono. Allí fue recibido por hinchas tricolores y firmó autógrafos. Jadson llegó a Florida cumpliendo una promesa: en bicicleta. pic.twitter.com/x7PDXT38IW