Promesa cumplida: Jadson Viera, el DT campeón con Nacional, fue a Florida en bicicleta para visitar a San Cono

El entrenador de Nacional , Jadson Viera , y el profe Guillermo Souto , emprendieron este viernes al mediodía el camino a Florida para visitar la capilla de San Cono y cumplir una promesa.

Así lo confirmaron a Referí desde el equipo técnico tricolor, ya en la Ruta 5, este viernes al calor del mediodía, en el primer tramo de los 100 kilómetros que lleva la travesía.

En los dos últimos años, cuando estaban en Boston River, Viera y sus compañeros viajaron con frecuencia a Florida porque el equipo rojiverde era local en el Estadio Campeones Olímpicos de esa ciudad.

Tras pasar a Nacional y ser campeones de la Liga AUF Uruguaya, hicieron la promesa de volver la ciudad de la Piedra Alta y a la capilla de San Cono, al que suelen visitar varios futbolistas y deportistas que son creyentes.

Así lo explicó el DT esta semana a Referí en una entrevista. “Hay una promesa que hicimos, porque hemos ido mucho a Florida (con Boston River), así que tengo pendiente ir hasta Florida, a San Cono, en bici o caminando".

El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones FOTO: @Nacional

“Y bueno, vamos a ver cómo sale. Ir, vamos a ir, se hará un poco más lento, cuando nos cansaremos de la bici, caminaremos. Así que vamos a ir hasta ahí ahora en estos días para con gusto hacer eso, y ayudar a algunos lugares también. Es una ciudad en la que estuvimos prácticamente dos años yendo y viniendo, y vamos a cumplir”, agregó Jadson.

Pasado el mediodía, el DT llegó a la capilla San Cono.