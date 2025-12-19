Fernando Muslera va por un nuevo título: Estudiantes y Platense chocan este sábado por el Trofeo de Campeones, el último de la temporada; mirá hora y TV

Fernando Muslera busca su segundo título con Estudiantes de La Plata y lo hará ante Platense este sábado a las 18:00 horas en el Trofeo de Campeones , una final que se disputará en el estadio Único de la localidad de San Nicolás , en la provincia de Buenos Aires , y que marcará el final de la temporada del fútbol argentino.

Platense llega a este duelo tras haber conseguido en el primer semestre del año el Torneo Apertura , al derrotar 1-0 a Huracán en la final de lo que significó su primer campeonato de Primera División en los 120 años desde su fundación.

Estudiantes , en tanto, conquistó el sábado pasado el Torneo Clausura , tras vencer en la final a Racing Club por penales y sumar su undécimo título a nivel local también en 120 años de historia.

El principal antecedente histórico de este encuentro es la semifinal del Torneo Metropolitano de 1967 , cuando Estudiantes se impuso por 4-3 en una remontada histórica después de que Platense estuviera al frente del marcador por 3-1, en un duelo disputado en La Bombonera.

20251213 FOTODELDIA AME7900. SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA), 13/12/2025.- Fernando Muslera de Estudiantes celebra con el trofeo este sábado, al ganar la final de la Primera División de Argentina contra Racing, en el estadio Único Madre de Ciudades, en Sa

Para el encuentro de este sábado, el entrenador del 'Pincha', Eduardo Domínguez no podrá contar con el argentino nacionalizado uruguayo Tiago Palacios y el paraguayo Santiago Arzamendia, ambos lesionados, mientras que aún espera por la evolución de Santiago Núñez y del centrodelantero Guido Carrillo.

Pese a esto, mantendrá la columna vertebral del equipo campeón, incluidos el exinternacional uruguayo Fernando Muslera en el arco, Leandro González Pirez en la zaga, Santiago Ascacibar en el centro del campo y el colombiano Edwin Cetré como amenaza permanente en ataque.

Por su parte, en Platense debutará Walter Zunino como entrenador en reemplazo del saliente Cristian ‘Kily’ González, que duró menos de cinco meses en el cargo tras reemplazar a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que renunció en junio tras su coronación en el Torneo Apertura.

El ‘Calamar’ contará con la vuelta de su goleador, el paraguayo Ronaldo Martínez, en lugar de Nicolás Orsini, mientras que el resto del equipo sería el mismo que cayó ante Gimnasia y Esgrima en la última fecha de la fase regular del Clausura, donde Platense culminó último en su zona con 12 unidades en 16 jornadas.

Además de a sus entrenadores, el conjunto marrón perdió también tras la obtención del Apertura a dos de sus principales figuras: el portero Juan Pablo Cozzani, que pasó al Al-Kholood saudí; y Vicente Taborda, que milita actualmente en el Panathinaikos griego.

El ganador de este trofeo disputará el año próximo la Supercopa Argentina (con el campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia) y la Supercopa Internacional (con el líder de la tabla general, Rosario Central), además de lograr su clasificación a la Recopa de Campeones.

En el duelo de este sábado, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.

Posibles formaciones de Estudiantes de La Plata y Platense

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

Platense: Andrés Desacato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza; Rolando Martínez.

¿A que hora juegan Estudiantes vs Platense y dónde verlo en vivo?

La final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes de La Plata y Platense será este sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

FUENTE: EFE