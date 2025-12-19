Mercado ganadero con los novillos arriba de US$ 5 en la recta final del año y se suma una preocupación

Sin presión de demanda ni volumen de oferta, es limitada la concreción de negocios de hacienda gorda en la recta final del año en el mercado ganadero y con lluvias que han sido constantes, pero de modesto volumen, por lo cual empieza a preocupar la falta de agua en algunas zonas del sur y este del país .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En 2025 Uruguay exportará unas 548 mil toneladas de carne vacuna a un promedio que, por primera vez, superará los US$ 5.000 por tonelada y alcanzará una facturación récord de US$ 2.700 millones (+28% interanual), totalizando US$ 3.328 millones para todo el conjunto de productos de la agroindustria de la ganadería , 4% más que el récord de 2022.

INDUSTRIA FRIGORÍFICA Orsi remitió al Parlamento tres proyectos de ley para extender el subsidio por desempleo para 800 trabajadores

PUERTAS ABIERTAS La Estancia María Dolores en marcha: maíces creciendo, riego activo y se adelanta el llamado para armar tambos

“Va a haber menos faenas la semana que viene y la otra, lo cual hace que la industria pueda jugar un poco con los valores”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

Las fechas de carga son dispares. Algunas rápidas, para cubrir algún hueco de oferta, y otras ya para comienzos del año próximo.

Algunas plantas frigoríficas están dando licencias, otras faenando menos volumen.

Los números de la faena de vacunos

El último dato de faena fue el más bajo de las últimas nueve semanas con 41.295 vacunos, 10% menos que la semana anterior.

Aun así, en lo que va de diciembre supera al registro de 2024.

La faena se encamina a cerrar el año entre 6% y 7% por encima del año anterior y acercarse a 2,4 millones de cabezas.

Para Núñez, el escenario es de precios estables.

“No veo grandes variaciones, creo que entre US$ 5 y US$ 5,10 el novillo, y entre US$ 4,60 y US$ 4,80 se va a mover la vaca, y US$ 4,90 a US$ 5 la vaquillona, no veo una variación de precios, veo un precio estabilizado”, apuntó.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 11.56.00 (4)

Otro récord en el precio de la carne vacuna

El novillo arriba de US$ 5 se ha visto respaldado por un valor de la carne vacuna exportada que en los últimos 30 días móviles marcó un nuevo récord, con un promedio de US$ 5.647 por tonelada.

En la última semana el precio trepó hasta US$ 6.310 por tonelada, según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Hay un afloje en la demanda de China por carne vacuna, mientras sigue la firmeza en Europa y Estados Unidos.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 11.56.00 (2)

Todos atentos a los pronósticos climáticos

En las próximas semanas el clima jugará un partido clave.

“Dependerá un poco si se cumplen estas lluvias que están pronosticadas para este fin de semana, y algo en la semana que viene”, dijo Núñez.

Los precios de la reposición

El mercado de reposición muestra firmeza de valores y buena demanda. En el último remate del año de Pantalla Uruguay -con 95% de venta- los terneros promediaron US$ 3,28 por kilo y US$ 647 al bulto, muy por encima de los US$ 3,06 y US$ 616 del remate anterior.

En Lote 21 se dieron subas de valores cercanas al 10% en varias categorías, en un escenario de demanda fluida y colocación casi total. Los terneros aumentaron casi 9%, con un promedio de US$ 3,32 por kilo, muy próximos al récord histórico del consorcio de US$ 3,35 logrado tres meses atrás, con un valor al bulto de US$ 603.

En negocios particulares de reposición, los novillos se mueven en un rango de entre US$ 2,85 a US$ 3 y los novillos cuota en el eje de US$ 3 a US$ 3,05 el kilo, con negocios para el encierro que este mes suelen ser más lentos para las próxima semanas de verano, por lo que es menor la presión de compra.

El ternero de exportación cotiza entre US$ 3,10 y US$ 3,20 el kilo, dependiendo del peso.

Sigue habiendo interés y demanda, aunque los negocios son menos fluidos por razones estacionales.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 11.56.00 (1)