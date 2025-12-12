Mercado ganadero con menor operativa, presión sobre los precios y faena en caída

Mercado ganadero con nuevas referencias en los valores de las haciendas.

Cerró una semana en el mercado ganadero con intento de ajustes de la industria para bajar los precios de las haciendas. Las últimas lluvias y la limitada oferta de ganado gordo preparado dan margen a los productores que no quieren convalidar valores propuestos y hubo pocos negocios . Y la faena de vacunos fue la más baja en siete semanas .

Se mantiene la disparidad en los valores: “La mayoría de los frigoríficos abroquelados en una posición, con precios bajistas”, comentó el consignatario Joaquín González, del escritorio Joaquín González Negocios Rurales.

El rango para los negocios que se concretan por novillos va desde US$ 5 a US$ 5,10 por kilo , pudiendo negociar algún centavo más por lotes especiales, y entre US$ 4,65 y US$ 4,70 por kilo para las vacas , con algún ganado muy especial en US$ 4,80.

“Creo que hay mucha gente que está con mucho pasto y si puede concretar en el techo de lo que se está ofreciendo ahora, va a convalidar los negocios, pero no en la parte baja de la propuesta que está haciendo la industria frigorífica”, consideró el consignatario.

Sigue muy firme y demandante el abasto en la previa de las fiestas y el verano, con vaquillonas sobre los US$ 5 por kilo.

Sin el fuerte ingreso de ganado de corral que se dio en noviembre durante la ventana de cuota, y con una oferta de ganado de pasto poco voluminosa, la faena vacuna cayó más de 10% en la última semana.

Con 45.884 vacunos faenados, la actividad en los complejos industriales fue la de menor volumen en siete semanas.

“Veo a la industria con la pelota controlada, con una baja de actividad que creo que va a ser importante de acá al 10 de enero, dando licencia en algunos casos y liberando personal”, consideró el operador.

Por primera vez desde mayo la relación de precios entre la hacienda y el valor de la carne exportada (RHE) se situó por debajo de la media histórica de 0,934 durante tres semanas consecutivas.

Precio de carne vacuna y carne ovina en niveles récord

Noviembre cerró con un récord histórico para el precio de exportación, tanto en carne vacuna como ovina.

El valor fue US$ 5.596 por tonelada en carne bovina, un máximo desde que hay registros y fue 23% superior al promedio de noviembre de 2024.

En los últimos 30 días móviles fue de US$ 5.510 por tonelada y en la última semana US$ 5.520, de acuerdo a los datos primarios publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Lo que pasa en el mercado de la reposición

En el mercado de reposición la oferta es reducida y hay firmeza en los precios.

Algunos corrales están comprando y otros siguen sin salir a la cancha, con valores para el novillo que rondan los US$ 2,90 a US$ 3 por kilo y para las vaquillonas sobre US$ 2,75 a US$ 2,85 el kilo.

También se mantiene una buena dinámica de la exportación en pie, por ejemplo en novillos, con referencias desde los US$ 2,90 hasta US$ 3,10 el kilo.

En Plaza Rural se colocó el 100% de la oferta de invernada en un remate ágil y con precios entre 3% y 4% al alza que sorprendió a los propios operadores.

Los terneros promediaron US$ 3,31 el kilo con una suba de 12 centavos y 3,8% respecto al remate anterior para cerrar el 2025 con el segundo valor al kilo más alto del año para la categoría y US$ 706 por la cabeza.

La demanda superó a la oferta en un marco en el que muchos productores están cerrando el año con la mirada puesta en el inicio de las vacaciones, enfocados en acomodar los últimos lotes y los últimos ganados.

La semana del 24, en particular, se perfila como muy tranquila, en particular en lo que refiere a la reposición.

“Me parece que la semana que viene va a ser la última de negocios importante”, subrayó el consignatario, con algo de movimiento puntual para cubrir algún hueco específico de la industria, pero en general en un mercado con menor dinámica.