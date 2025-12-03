Ingresos por exportaciones: dos rubros pasaron los US$ 2.000 millones y en el top ten solo uno no es del campo

Considerando las exportaciones de bienes de Uruguay que más ingresos de divisas permiten los principales siguen siendo carne bovina, celulosa y soja (los tres pasaron con luz la barrera de los US$ 1.000 millones), no obstante hay nuevos datos, con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por profesionales de Uruguay XXI , en este caso el de noviembre.

En lo que va de 2025, con relación al mismo período de 2024, crecieron los ingresos por carne de vacuno que van expresos a un récord y también avanzaron por el grano oleaginoso, especialmente en el caso del rubro ganadero el incremento es importante, con una caída también notoria en el caso de la celulosa.

Entre los tres rubros explican el 48% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 12.398 millones –zonas francas incluidas–.

En 2024 se exportaron carnes vacunas por US$ 2.026 millones, ya en octubre se superó eso y a fin de año se concretará un récord, según se estima.

El podio en 2024 fue el siguiente: celulosa primero con US$ 2.545 millones, carne vacuna segunda con US$ 2.026 millones y en tercer lugar soja con US$ 1.119 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Productos lácteos, US$ 848 millones, 15% y 7%.

Concentrado de bebidas, US$ 693 millones, -8% y 6%.

Arroz, US$ 498 millones, -4% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 440 millones, 8% y 4%.

Madera y productos de madera, US$ 406 millones, 3% y 3%

Vehículos, US$ 368 millones, -17% y 3%.

Ganado en pie, US$ 349 millones, 28% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2025, variación (%) sobre 2024 y participación (%) en ingresos totales.

El podio en noviembre: soja arriba del todo

Con relación a lo que pasó en noviembre de 2025 el podio tiene nuevamente a la carne vacuna al primer lugar, la celulosa en el segundo y la soja volvió al tercer escalón superando a los productos lácteos: carne vacuna US$ 268 millones, celulosa US$ 142 millones y soja US$ 94 millones, con los productos lácteos generando US$ 90 millones.

En el undécimo mes del año, comparando con noviembre de 2024, en carne bovina la facturación por lo exportado creció 26%, la de celulosa descendió 21% y la de soja mejoró 80%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la carne vacuna explica el 25%, la celulosa el 13% y la soja el 9% (entre los tres significan el 47%).

China, Brasil y la UE son los mercados del podio

China, con US$ 3.284 millones acumulados en el lapso enero-noviembre y una participación del 26% en el total lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento interanual de 11%.

Le sigue Brasil, con US$ 1.807 millones, una participación de 15% y una baja de 14%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 1.658 millones, 13% de participación y un monto similar al del año pasado a esta altura.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 1.410 millones, 11% de participación y un crecimiento de 30%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 501 millones, 4% de participación y una caída de 22%.

El contexto que observó Uruguay XXI

En noviembre de 2025, las solicitudes de exportación –incluidas las zonas francas– llegaron a US$ 1.057 millones y marcaron un incremento interanual de 2%.

Este aumento se corresponde al impulso de la carne bovina en conjunto con la soja.

En el acumulado de 2025, las exportaciones de bienes –también incluidas las zonas francas– totalizaron US$ 12.398 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 4%.