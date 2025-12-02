Producción y remisión de leche tuvieron crecimientos en todos los indicadores del Inale

Leche: se aproxima el cierre de un ejercicio anual con registros productivos y de remisión con flechas hacia arriba.

Los datos de la remisión de leche en Uruguay permiten una lectura positiva al cierre de octubre en 2025, con base en el análisis estadístico que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale) , dado que se registró un triple crecimiento : en el volumen mensual, en el acumulado anual y en el último año móvil.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con la primavera totalmente instalada, octubre tuvo el registro mensual más alto del año, por encima de la emblemática barrera de los 200 millones de litros remitidos desde los tambos.

Proyectando el cierre de remisiones en el año en curso se descuenta que se superará lo del año anterior (2.045 millones de litros) y no se descarta se establezca una marca superior a la mejor de la historia, los 2.118 millones de litros de 2021 informados por el Inale .

ALIMENTOS Un proyecto que involucra a la carne vacuna y el logro señalado como un hito y declarado de interés por el MSP

GRANJA Nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero y los precios de referencia en frutas y verduras

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando octubre de 2025 con ese mes de 2024 hay un crecimiento de 5,4% al alcanzar los 17 millones de kilos de grasa + proteína.

El acumulado anual en 2025 da cuenta de 135,4 millones de kilos de sólidos, un 5,6% más que en 2024.

Considerando los últimos 12 meses, fueron remitidos 163,6 millones de kilos de sólidos, un 4,4% más que el volumen del mismo período anterior.

El dato

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2020 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Octubre 2025: 3,88%

Octubre 2024: 3,75%

Todo 2024: 3,91% (igual a 2023)

Contenido de proteína

Octubre 2025: 3,55%

Octubre 2024: 3,48%

Todo 2024: 3,53% (1% más que en 2023)

Últimas 10 campañas anuales

En 2024 se remitieron 2.045 millones de litros - 3,3% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

En 2015 se remitieron 1.974 millones de litros - 2% sobre 2014

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2021 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Fuente: Inale