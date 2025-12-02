Producción y remisión de leche tuvieron crecimientos en todos los indicadores del Inale
Los datos de la remisión de leche en Uruguay permiten una triple lectura positiva con base en el análisis estadístico que realiza el Inale
2 de diciembre 2025 - 5:00hs
Leche: se aproxima el cierre de un ejercicio anual con registros productivos y de remisión con flechas hacia arriba.
Los datos de la remisión de leche en Uruguay permiten una lectura positiva al cierre de octubre en 2025, con base en el análisis estadístico que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale), dado que se registró un triple crecimiento: en el volumen mensual, en el acumulado anual y en el último año móvil.
Con la primavera totalmente instalada, octubre tuvo el registro mensual más alto del año, por encima de la emblemática barrera de los 200 millones de litros remitidos desde los tambos.
Proyectando el cierre de remisiones en el año en curso se descuenta que se superará lo del año anterior (2.045 millones de litros) y no se descarta se establezca una marca superior a la mejor de la historia, los 2.118 millones de litros de 2021 informados por el Inale.
En octubre de 2025 la gestión local de producción y remisión de leche hacia los complejos industriales (de remitentes y leche propia) aumentó 2,6% con relación al décimo mes de 2024, llegando a 221,9 millones de litros y esa marca es la segunda mejor de la historia, incluso por muy poco la supera la de octubre del año 2020, con 222 millones de litros.
Tomando en cuenta el lapso enero-octubre de 2025, es decir el acumulado anual, la remisión creció 4,4% a 1.734 millones de litros comparando con esos 10 meses de 2024.
Hay, como se adelantó, un tercer registro positivo, considerando en ese caso la remisión acumulada en los últimos 12 meses con relación al mismo lapso previo, de un 3,5% al totalizar 2.112 millones de litros.
Subas también con base en el traslado de sólidos
Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando octubre de 2025 con ese mes de 2024 hay un crecimiento de 5,4% al alcanzar los 17 millones de kilos de grasa + proteína.
El acumulado anual en 2025 da cuenta de 135,4 millones de kilos de sólidos, un 5,6% más que en 2024.
Considerando los últimos 12 meses, fueron remitidos 163,6 millones de kilos de sólidos, un 4,4% más que el volumen del mismo período anterior.
El dato
Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2020 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.
Sólidos en la leche
Contenido de grasa
Octubre 2025: 3,88%
Octubre 2024: 3,75%
Todo 2024: 3,91% (igual a 2023)
Contenido de proteína
Octubre 2025: 3,55%
Octubre 2024: 3,48%
Todo 2024: 3,53% (1% más que en 2023)
Últimas 10 campañas anuales
En 2024 se remitieron 2.045 millones de litros - 3,3% sobre 2023
En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022
En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021
En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020
En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019
En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018
En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017
En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016
En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015
En 2015 se remitieron 1.974 millones de litros - 2% sobre 2014
El mejor registro anual en este siglo fue el de 2021 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).