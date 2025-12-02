Dólar
/ Agro / TAMBOS

Producción y remisión de leche tuvieron crecimientos en todos los indicadores del Inale

Los datos de la remisión de leche en Uruguay permiten una triple lectura positiva con base en el análisis estadístico que realiza el Inale

2 de diciembre 2025 - 5:00hs
Leche: se aproxima el cierre de un ejercicio anual con registros productivos y de remisión con flechas hacia arriba.

Leche: se aproxima el cierre de un ejercicio anual con registros productivos y de remisión con flechas hacia arriba.

Juan Samuelle (archivo)

Los datos de la remisión de leche en Uruguay permiten una lectura positiva al cierre de octubre en 2025, con base en el análisis estadístico que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale), dado que se registró un triple crecimiento: en el volumen mensual, en el acumulado anual y en el último año móvil.

Con la primavera totalmente instalada, octubre tuvo el registro mensual más alto del año, por encima de la emblemática barrera de los 200 millones de litros remitidos desde los tambos.

Proyectando el cierre de remisiones en el año en curso se descuenta que se superará lo del año anterior (2.045 millones de litros) y no se descarta se establezca una marca superior a la mejor de la historia, los 2.118 millones de litros de 2021 informados por el Inale.

Lista Inteligente: las cebollas encabezan la nómina de frutas y verduras recomendadas en estas dos semanas.
GRANJA

Nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero y los precios de referencia en frutas y verduras

Carne vacuna, fuente tradicional de proteínas completas en aminoácidos esenciales, y hierro hemínico (de fácil absorción) de la población uruguaya, un alimento que también aporta vitamina B12, zinc y selenio.
ALIMENTOS

Un proyecto que involucra a la carne vacuna y el logro señalado como un hito y declarado de interés por el MSP

Inale señaló tres movimientos al alza

  • En octubre de 2025 la gestión local de producción y remisión de leche hacia los complejos industriales (de remitentes y leche propia) aumentó 2,6% con relación al décimo mes de 2024, llegando a 221,9 millones de litros y esa marca es la segunda mejor de la historia, incluso por muy poco la supera la de octubre del año 2020, con 222 millones de litros.
  • Tomando en cuenta el lapso enero-octubre de 2025, es decir el acumulado anual, la remisión creció 4,4% a 1.734 millones de litros comparando con esos 10 meses de 2024.
  • Hay, como se adelantó, un tercer registro positivo, considerando en ese caso la remisión acumulada en los últimos 12 meses con relación al mismo lapso previo, de un 3,5% al totalizar 2.112 millones de litros.

Subas también con base en el traslado de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando octubre de 2025 con ese mes de 2024 hay un crecimiento de 5,4% al alcanzar los 17 millones de kilos de grasa + proteína.

El acumulado anual en 2025 da cuenta de 135,4 millones de kilos de sólidos, un 5,6% más que en 2024.

Considerando los últimos 12 meses, fueron remitidos 163,6 millones de kilos de sólidos, un 4,4% más que el volumen del mismo período anterior.

El dato

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2020 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

  • Octubre 2025: 3,88%
  • Octubre 2024: 3,75%
  • Todo 2024: 3,91% (igual a 2023)

Contenido de proteína

  • Octubre 2025: 3,55%
  • Octubre 2024: 3,48%
  • Todo 2024: 3,53% (1% más que en 2023)

Últimas 10 campañas anuales

  • En 2024 se remitieron 2.045 millones de litros - 3,3% sobre 2023
  • En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022
  • En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021
  • En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020
  • En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019
  • En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018
  • En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017
  • En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016
  • En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015
  • En 2015 se remitieron 1.974 millones de litros - 2% sobre 2014

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2021 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Fuente: Inale

Biodigestor con Vacas
Producci&oacute;n lechera en Uruguay.

Producción lechera en Uruguay.

Temas:

leche Inale Uruguay Tambos Productores

