Referencias de precios internacionales de los lácteos encadenaron su séptima caída consecutiva

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 18 una nueva caída , en la segunda licitación de noviembre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), con base en la actualización del Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Se trata de una séptima baja consecutiva para el caso del valor medio tomando a todos los productos y eso, como se indicó en informes previos de El Observador, acentúa la preocupación en productores e industriales del sector.

En el sitio de la consultora Blasina y Asociados se indicó que la oferta de leche supera con creces la capacidad de absorción de la demanda global, con base en la publicación AHDB Dairy, que indicó: “Actualmente, la demanda se mantiene estancada, mientras que la demanda de exportación permanece constante. Los inventarios de productos lácteos están creciendo a nivel mundial, lo que significa que, incluso después de que la producción se controle, los precios de las materias primas tardarán en recuperarse”.

Tonelada de lácteos en media de US$ 3.678

Considerando todos los productos lácteos, la referencia del valor medio se sigue distanciando de los US$ 4.000 por tonelada, debido a un ajuste incluso mayor a los cuatro más recientes, en esta instancia de 3%.

Para ubicar una suba hay que irse tres meses atrás, al martes 5 de agosto.

Valores de referencia - últimas 10 subastas

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

- 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)

- 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)

+ 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)

+ 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)

- 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)

El contexto

En 2025 hubo ya 22 subastas con siete registros en suba, 14 en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 18 una referencia con una baja de 1,9% quedando así el valor en US$ 3.452 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (bajó 0,6% a US$ 2.542) y manteca (- 7,6% y US$ 5.886).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, no hubo incrementos de valores y la baja más fuerte fue el ya señalado en la manteca.

En esta subasta participaron 166 postores que adquirieron 38.612 miles de toneladas, un 2,3% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 393, será la primera del mes diciembre y penúltima del año, el martes 2.

¿Qué es el GDT?

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio. En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales. Los precios de referencia que resultan de las subastas en el mercado de GDT son creíbles y desempeñan un papel importante para permitir que los compradores y vendedores operen con confianza en los mercados lácteos mundiales y regionales.