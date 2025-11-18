Cena Anual del CED con Marcos Galperin como orador principal: mirá las fotos del evento

Para esta edición el orador principal fue Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre que anunció que en 2026 dejará su puesto (tras 26 años) para pasar a ser presidente ejecutivo de la compañía.
La intervención del empresario argentino se centró en su carrera, así como la construcción de Mercado Libre y su "visión del mundo ante los desafíos y oportunidades de las nuevas tecnologías", agregó la organización en un comunicado.
El CED es un think tank que nació hace nueve años y realiza distintas investigaciones y actividades. Esta es la cuarta edición de la Cena Anual, que en 2021 contó con la presencia del presidente de la República, y luego, en 2024, con exposiciones de los candidatos a la Presidencia.
Tras dejar el gobierno, el presidente Lacalle Pou se incorporó a la organización como senior fellow y fue el líder del Programa Alta Dirección para la Gestión Pública que se ofreció en 2025 a los alumnos.