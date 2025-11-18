Cena Anual del CED con Marcos Galperin como orador principal: mirá las fotos del evento

Este martes el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) celebró la cuarta edición de su Cena Anual, que contará con Marcos Galperin como orador principal.

El expresidente Luis Lacalle Pou llegó al Latu, donde se celebró el evento, acompañado de su novia, la abogada Corina Bove, con quien está en pareja desde hace varios meses.

La Cena Anual congrega a unas 700 personas, entre empresarios, políticos, líderes de opinión y periodistas, según destacó el propio CED en un comunicado.

Para esta edición el orador principal fue Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre que anunció que en 2026 dejará su puesto (tras 26 años) para pasar a ser presidente ejecutivo de la compañía.

La intervención del empresario argentino se centró en su carrera, así como la construcción de Mercado Libre y su "visión del mundo ante los desafíos y oportunidades de las nuevas tecnologías", agregó la organización en un comunicado.

El CED es un think tank que nació hace nueve años y realiza distintas investigaciones y actividades. Esta es la cuarta edición de la Cena Anual, que en 2021 contó con la presencia del presidente de la República, y luego, en 2024, con exposiciones de los candidatos a la Presidencia.

Tras dejar el gobierno, el presidente Lacalle Pou se incorporó a la organización como senior fellow y fue el líder del Programa Alta Dirección para la Gestión Pública que se ofreció en 2025 a los alumnos.