/ Nacional / PARLAMENTO

Tensión en los pasillos del Parlamento: Gianoli increpó a Caggiani y un senador debió separarlos

El diputado nacionalista se molestó con el senador frenteamplista por referirse a él como "chapista" y criticar El viaje que realizó a España por las patrullas oceánicas

18 de noviembre 2025 - 18:52hs
Daniel Caggiani y Gabriel Gianoli

Daniel Caggiani y Gabriel Gianoli

Foto: Dante Fernandez y Gastón Britos / FocoUy

Este martes se registró un cruce entre un diputado y un senador dentro del Palacio Legislativo, que requirió la intervención de un tercer legislador para separarlos. Los protagonistas -tal como informó en primera instancia Montevideo Portal- fueron el senador frenteamplista Daniel Caggiani y el diputado blanco Gabriel Gianoli.

El problema entre ambos se originó la semana pasada, cuando el nacionalista estaba en Vigo (España) siguiendo de cerca la construcción de las patrullas oceánicas que el gobierno de Luis Lacallle Pou le encomendó al astillero Cardama. En ese momento, el dirigente del MPP cuestionó que se haya enviado a "un chapista" –en relación a la profesión de Gianoli– a analizar la construcción de dos embarcaciones.

"No deja de ser interesante que mandaron un chapista a ver cómo andaba el barco nuevo. Vamos a ver qué nos trae de información. (...) Sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica", dijo Caggiani el jueves en rueda de prensa.

Este martes se cruzaron en los pasillos del Palacio Legislativo y Gianoli lo increpó. Según supo El Observador, el nacionalista se molestó por entender que había sido descalificado.

La discusión subió de tono y ambos cruzaron acusaciones, hasta que intervino el senador blanco Carlos Camy para mediar y separar a ambos legisladores, relataron las fuentes parlamentarias.

Caggiani, por su parte, le bajó el perfil a la situación en diálogo con El Observador: "Fue un cruce de palabras, todo queda en la cancha, como en el fútbol".

