Medio aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra y cómo se calcula el monto

En diciembre se abona el segundo medio aguinaldo del año

El pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025 es la segunda y última cuota del monto que reciben anualmente los trabajadores de los sectores público y privado, conocido oficialmente como "Sueldo Anual Complementario" (SAC).

Este beneficio para los empleados fue establecido originalmente por la Ley N° 12.840, del 22 de diciembre de 1960. Si bien al comienzo se fijaba como un único pago anual, la Ley N° 14.525 de 1976 determinó que el cobro se realizara en dos instancias: una en junio y la otra en diciembre.

¿Cuándo se paga el medio aguinaldo de diciembre 2025? Sector Privado: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) comunicó que las empresas deben realizar el pago de esta mitad del aguinaldo antes del día 20 de diciembre de 2025 . Esta cuota corresponde a las remuneraciones generadas desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre de 2025.

Sector Público: En el caso de los funcionarios públicos, el gobierno suele emitir un decreto anual para confirmar la fecha exacta del pago en diciembre. Dicha fecha aún no ha sido confirmada. La fórmula para calcular el aguinaldo Para que cualquier trabajador pueda verificar la cifra a percibir o corroborar el monto recibido, existe una fórmula sencilla para el cálculo:

Se deben sumar todas las remuneraciones pagas percibidas en el período que corresponda (para diciembre, desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre).

El total de esa suma se debe dividir entre 12. El monto a cobrar conlleva los descuentos habituales del salario, como los aportes jubilatorios y Fonasa. No se incluyen en el cálculo beneficios en especie, como los tickets alimentación. Además, para aquellos trabajadores que estuvieron en seguro de paro o gozaron de licencia por maternidad/paternidad, esos períodos no serán incluidos en el cálculo, dado que no existieron pagos salariales por parte de la empresa durante dichas licencias.