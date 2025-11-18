Dólar
Medio aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra y cómo se calcula el monto

Para determinar la cifra exacta del medio aguinaldo se deben considerar las remuneraciones de los últimos seis meses

18 de noviembre 2025 - 12:36hs
En diciembre se abona el segundo medio aguinaldo del año

Inés Guimaraens

El pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025 es la segunda y última cuota del monto que reciben anualmente los trabajadores de los sectores público y privado, conocido oficialmente como "Sueldo Anual Complementario" (SAC).

Este beneficio para los empleados fue establecido originalmente por la Ley N° 12.840, del 22 de diciembre de 1960. Si bien al comienzo se fijaba como un único pago anual, la Ley N° 14.525 de 1976 determinó que el cobro se realizara en dos instancias: una en junio y la otra en diciembre.

¿Cuándo se paga el medio aguinaldo de diciembre 2025?

  • Sector Privado: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) comunicó que las empresas deben realizar el pago de esta mitad del aguinaldo antes del día 20 de diciembre de 2025. Esta cuota corresponde a las remuneraciones generadas desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre de 2025.

  • Sector Público: En el caso de los funcionarios públicos, el gobierno suele emitir un decreto anual para confirmar la fecha exacta del pago en diciembre. Dicha fecha aún no ha sido confirmada.

La fórmula para calcular el aguinaldo

Para que cualquier trabajador pueda verificar la cifra a percibir o corroborar el monto recibido, existe una fórmula sencilla para el cálculo:

