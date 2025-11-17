Marcelo Bielsa desafectó a cinco futbolistas, que tampoco jugaron frente a México, y se quedó con 22 en la selección uruguaya para visitar a Estados Unidos

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa cerrará la fecha FIFA de noviembre y el año futbolístico en 2025 para los celestes con un partido amistoso ante el combinado de Estados Unidos y con un plantel reducido por el entrenador, que este lunes decidió liberar a cinco futbolistas por razones técnicas.

El partido Uruguay vs EEUU se jugará este martes a partir de la hora 21 de Uruguay en Tampa.

Este encuentro será el segundo, después del pobre empate de Uruguay ante México, sin goles , el sábado de noche en Torreón.

La AUF confirmó que por "decisión técnica" , el entrenador de la selección desafectó a cinco futbolistas y todos regresan a sus clubes.

Los futbolistas que ya no integran el plantel de Bielsa son Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Ignacio Laquintana, José Luis Rodríguez y Santiago Homenchenko.

Lo más sorpresivo de la situación es que ninguno de los cinco jugó el sábado ante México y dos de ellos ni siquiera estuvieron en el plantel.

Los futbolistas se integraron en lunes a la selección, entrenaron con Bielsa cinco días y ya retornan a sus clubes.

En el caso de Homenchenko se trató de la primera citación a la selección.

Los dos futbolistas que no fueron considerados por el entrenador en el plantel del sábado fueron Pellistri, quien regresa a Panathinaikos de Grecia, y Sebastián Cáceres, quien se queda en México para volver al plantel de América.

Laquintana, José Luis Rodríguez y Homenchenko estuvieron en el banco de suplentes, pero no ingresaron.

Los 22 futbolistas que eligió Bielsa para el partido ante EEUU son: Santiago Mele, Cristopher Fiermarín, Nahitan Nández, Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Además está el golero Kevin Martínez, que viajó como sparring y estuvo en el banco de suplentes ante México.

El sábado, después de la conferencia de prensa el entrenador planteó que para el partido del martes realizaría la mayor rotación posible.

Ante México jugaron: Mele; Varela, Giménez, Mathías Olivera, Piquerez; Emiliano Martínez, Betancur, Zalazar (46' Nández); Sanabria (46' Torres), Brian Rodríguez (74' Araújo) y Aguirre.

Los futbolistas que no tuvieron minutos el sábado y que siguen con Bielsa en el plantel: Ronald Araujo, Ugarte, Matías Viña y Luciano Rodríguez, que estuvieron en el banco ante México, y Bueno, de Arrascaeta, Torres, Maxi Araújo y Viñas.

La selección uruguaya viaja este lunes desde Torreón a Tampa, donde jugará ante Estados Unidos.

Durante su estadía en México, Bielsa trabajó con los jugadores en el Centro de Alto Rendimiento de Territorio Santos Modelo.

El último partido del año para Uruguay será este martes a la hora 21 de Uruguay (19 local) en el Raymond James Stadium.

Los árbitros serán Julio Luna, Juan Tipaz y Jorge Ordóñez, todos de Guatemala. El cuarto árbitro será el costarricense Brayan Cruz.