El golazo de Rodrigo Bentancur en el entrenamiento de la selección uruguaya: mirá el video

La selección uruguaya se enfrentará a México este sábado en un amistoso internacional en el primer partido de esta doble fecha FIFA, y el canal de la AUFTV publicó un golazo de Rodrigo Bentancur en el entrenamiento previo a este compromiso.
En el video, se puede apreciar a Bentancur que en primera instancia corre hacia el sector izquierdo a recibir la pelota por parte de un compañero de espalda al arco. Con un gran toque sutil con su pierna derecha, se perfiló hacia el centro y sacó un remate formidable con su pierna izquierda que entró en el ángulo.
El encuentro entre Uruguay y México en Torreón comenzará a la hora 22 y se podrá ver en todos los cables y a través de AUFTV.
Para Marcelo Bielsa será el penúltimo partido del año, tras la clasificación al Mundial en la doble fecha de setiembre y los amistosos de octubre en Arabia Saudita.
Rodrigo Bentancur palpita el próximo Mundial
En diálogo con AUFTV, Bentancur habló sobre esta fecha FIFA y de estar nuevamente con la celeste: "Siempre es lindo y un orgullo poder venir a la selección y representar a nuestro país, estoy muy feliz y van a ser dos lindos partidos que nos va a tocar vivir así que lo estoy disfrutando. Es hermoso poder haber logrado el objetivo principal que era clasificar al Mundial, otro Mundial más".
Con respecto a lo sucedido en la Copa del Mundo anterior y la temprana eliminación, dijo: "Son los objetivos que uno se va planteando, el principal objetivo era clasificar y ya lo logramos, y ahora empezamos a plantearnos objetivos a corto plazo como enfrentar estos partidos que nos quedan antes del Mundial para también medirnos con selecciones que van a estar y después si, el último Mundial no fue el que esperábamos todos y ahora vamos con objetivos cortos de ganar partido a partido y como no soñar con la Copa del Mundo".