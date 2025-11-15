Dólar
rodrigo bentancur

El golazo de Rodrigo Bentancur en el entrenamiento de la selección uruguaya: mirá el video

Rodrigo Bentancur marcó un golazo en el entrenamiento de la selección uruguaya antes de enfrentar a México en un amistoso

15 de noviembre 2025 - 12:14hs
AUFTV

La selección uruguaya se enfrentará a México este sábado en un amistoso internacional en el primer partido de esta doble fecha FIFA, y el canal de la AUFTV publicó un golazo de Rodrigo Bentancur en el entrenamiento previo a este compromiso.

En el video, se puede apreciar a Bentancur que en primera instancia corre hacia el sector izquierdo a recibir la pelota por parte de un compañero de espalda al arco. Con un gran toque sutil con su pierna derecha, se perfiló hacia el centro y sacó un remate formidable con su pierna izquierda que entró en el ángulo.

El encuentro entre Uruguay y México en Torreón comenzará a la hora 22 y se podrá ver en todos los cables y a través de AUFTV.

Para Marcelo Bielsa será el penúltimo partido del año, tras la clasificación al Mundial en la doble fecha de setiembre y los amistosos de octubre en Arabia Saudita.

Rodrigo Bentancur y su hija en el partido entre la selección de Uruguay y Panamá en la Copa América 2024
SELECCIÓN URUGUAYA

Ponela donde quieras: el golazo de Rodrigo Bentancur en la práctica de la selección uruguaya al ritmo de "Jordan"; mirá el video

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

La sorpresa de Marcelo Bielsa, los nombres que se repiten y los que esperan para jugar el Mundial 2026 en la penúltima lista del técnico de la selección uruguaya

Rodrigo Bentancur palpita el próximo Mundial

En diálogo con AUFTV, Bentancur habló sobre esta fecha FIFA y de estar nuevamente con la celeste: "Siempre es lindo y un orgullo poder venir a la selección y representar a nuestro país, estoy muy feliz y van a ser dos lindos partidos que nos va a tocar vivir así que lo estoy disfrutando. Es hermoso poder haber logrado el objetivo principal que era clasificar al Mundial, otro Mundial más".

Con respecto a lo sucedido en la Copa del Mundo anterior y la temprana eliminación, dijo: "Son los objetivos que uno se va planteando, el principal objetivo era clasificar y ya lo logramos, y ahora empezamos a plantearnos objetivos a corto plazo como enfrentar estos partidos que nos quedan antes del Mundial para también medirnos con selecciones que van a estar y después si, el último Mundial no fue el que esperábamos todos y ahora vamos con objetivos cortos de ganar partido a partido y como no soñar con la Copa del Mundo".

rodrigo bentancur selección uruguaya AUFTV México

