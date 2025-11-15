El Deportivo LSM de Suárez y Messi cortó su racha de victorias ante Los Gorriones, pero sigue líder e invicto

Deportivo LSM le puso fin a su racha de seis triunfos consecutivos en el torneo Divisional D , luego de igualar 0-0 ante Los Gorriones en condición de visitante, pero así y todo mantiene el invicto y el liderazgo de la tabla de posiciones , junto a Rincón Fútbol Club.

A falta de una fecha para el final de la fase regular, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi cortó su racha positiva de triunfos y no pudo romper el cero en el marcador ante Los Gorriones.

La noticia positiva para Deportivo LSM es que Rincón Fútbol Club empató 2 a 2 con Keguay , por lo que LSM y Rincón seguirán siendo los únicos líderes de la fase regular con 28 puntos, de cara a la última fecha.

Un detalle a tener en cuenta es que la institución de Luis Suárez y Messi tiene mejor diferencia de gol (+28 contra +26).

Deportivo LSM continúa líder

En la siguiente jornada, que será la última de la fase regular, Deportivo LSM será local ante Liffa Club, y Rincón Fútbol Club visitará a Academia.

El campeón de la fase regular obtiene el primer ascenso a la Segunda B Amateur. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a lo que estipula el reglamento, si dos equipos igualan en puntos en la primera posición, se disputará una final única.

A su vez, el segundo ascenso se disputará en sistema de playoffs entre los equipos que terminen en la segunda, tercera, cuarta y quinta posición de la fase regular para determinar el segundo ascenso.