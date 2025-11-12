Dólar
Ponela donde quieras: el golazo de Rodrigo Bentancur en la práctica de la selección uruguaya al ritmo de "Jordan"; mirá el video

El volante de Tottenham Hotspur fue una de las figuras del entrenamiento celeste de este miércoles a cargo de Marcelo Bielsa

12 de noviembre 2025 - 14:44hs

La selección uruguaya entrenó en la mañana de este miércoles en Torreón, México, rival al que enfrentará este sábado a la hora 22 en el primero de los dos encuentros de la doble fecha FIFA de noviembre, previo a jugar contra Estados Unidos el martes a las 21 en Tampa. Rodrígo Bentancur anotó un golazo y en las redes del combinado nacional, fue muy festejado.

Se trata del regreso del volante de Tottenham Hotspur luego de haber estado ausente en los dos encuentros de octubre contra República Dominicana y Uzbekistán, que se disputaron en Malasia.

Tanto Bentancur como varios de sus compañeros que normalmente son titulares en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volvieron ahora para jugar estos dos importantes partidos.

El golazo de Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur será titular contra México este sábado en el primero de los partidos de la fecha FIFA de noviembre que se disputará en la ciudad de Torreón.

La fachada de la AUF
FÚTBOL

Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000

Copas Libertadores y Sudamericana
COPA LIBERTADORES

La decisión y el cambio de la Conmebol para las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

El futbolista celeste, en pleno entrenamiento, anotó un golazo de zurda que se coló en el ángulo izquierdo del arquero.

"Como Jordan", escribieron desde el tuit de la selección uruguaya, y de fondo colocaron la música de la canción "Jordan" de "Eté & Los Problems".

selección uruguaya rodrigo bentancur Estados Unidos México

