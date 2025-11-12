La selección uruguaya entrenó en la mañana de este miércoles en Torreón, México, rival al que enfrentará este sábado a la hora 22 en el primero de los dos encuentros de la doble fecha FIFA de noviembre, previo a jugar contra Estados Unidos el martes a las 21 en Tampa. Rodrígo Bentancur anotó un golazo y en las redes del combinado nacional, fue muy festejado.
Ponela donde quieras: el golazo de Rodrigo Bentancur en la práctica de la selección uruguaya al ritmo de "Jordan"; mirá el video
El volante de Tottenham Hotspur fue una de las figuras del entrenamiento celeste de este miércoles a cargo de Marcelo Bielsa