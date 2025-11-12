Dólar
Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000

Un tema que fue denunciado por distintas instituciones y que finalmente, quedo en la nada, aunque los clubes estudian si buscan o no revisión del caso

12 de noviembre 2025 - 13:59hs
Camilo Dos Santos

La Fiscalía de Delitos Económicos archivó la denuncia que habían realizado 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por balances fraudulentos y pérdidas de US$ 25.000.000.

Según informó en su momento Referí los clubes denunciantes fueron Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso y River Plate, de Primera, Uruguay Montevideo, de Segunda, y Artigas SAD, Bella Vista, Canadian y Rocha FC de la Primera división amateur, hoy nuevamente Divisional C.

Las principales conclusiones de la fiscalía de Delitos Economicos de 3er Turno fueron las siguientes:

- De acuerdo con los informes técnicos, contables y jurídicos concluyó que "no existen elementos que permitan aseverar la existencia de hechos con apariencia delictiva"

- "AUF brindó satisfactoriamente todas y cada una de las interrogantes dadas a los contadores, incluso aquellas explicaciones que no parecían claras, demostrándose todas con la respectiva documentación resguardada en legajos".

Dice también la fiscalía:

"No se visualizan hechos delictivos, ya que no se constataron falsedades documentarias, maniobras de estratagemas o engaños artificios al BROU por parte de algún involucrado en particular, ni apropiación de dineros personales en los denunciados o terceras personas".

Otras resoluciones de Fiscalía

Tampoco entendió pertinente abrir una investigación por lavado de activos al no existir delitos precedentes de lavado.

El fiscal dijo también que dado que los clubes, "por estatuto de la AUF revisten fuertes limitaciones a la hora de accionar contra dicha institución, a salvaguarda de acciones penales que fueron las que le llevaron legítimamente a accionar" con esta denuncia, "también existen controles y votaciones de otros integrantes que pueden hacer a la constitución de las mayorías para las decisiones o cuestionamientos internos de la AUF".

Los clubes denunciantes podrán pedirle a otro fiscal que revise el archivo dispuesto por Gilberto Rodríguez

Si ese otro fiscal confirma el archivo ya no hay chances de pedir que se vuelva a investigar, salvo que surjan nuevos hechos no denunciados hasta ahora.

Los abogados denunciantes en representación de los clubes, Daiana Abracinskas y Marcelo Domínguez, dijeron a Referí que están estudiando la resolución para definir si piden la revisión.

Aquí se puede ver la decisión de Fiscalía:

La Fiscalía decidió contra 12 clubes una denuncia contra la AUF

