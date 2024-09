¿Cuáles son los clubes que denunciaron a la AUF por balances fraudulentos y qué irregularidades advirtieron?

¿Quiénes fueron los clubes que denunciaron a la AUF?

La Unión de Clubes la conforman varias instituciones de Primera División, Segunda División Profesional y Primera División Amateur. En total son 25 clubes.

De Primera la integran Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Peñarol, Progreso, Rampla Juniors, River Plate y Wanderers. De Segunda División: Juventud y Uruguay Montevideo, y de Primera División Amateur: Artigas SAD, Basáñez, Bella Vista, Canadian, Los Halonces, Mar de Fondo, Platense, Potencia, Rocha, Salus, Villa Española y Villa Teresa.

Mayoritariamente, las sociedades anónimas deportivas (SAD) apoyan a Alonso y los clubes tradicionales son opositores, pero ese patrón no es absoluto ya que SADS opositoras, como Juventud o Artigas y sociedades civiles de histórica tradición, como Nacional, que apoyan la actual gestión de la AUF.

Sin embargo, la denuncia fue firmada solo por 12 clubes.

Según pudo saber El Observador los clubes denunciantes son: Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso y River Plate, de Primera, Uruguay Montevideo, de Segunda, y Artigas SAD, Bella Vista, Canadian y Rocha FC de la Primera División Amateur, la exdivisional C.

Hubo clubes que emitieron comunicados para desmarcarse de la denuncia realizada: Juventud y Villa Española.

En el caso de Peñarol, su presidente Ignacio Ruglio afirmó en una entrevista con Carve Deportiva cuando hablaba sobre los derechos del fúbtol: "...a mí lo único que me inquieta es el dinero que le entra a Peñarol, a mí no me llama (Ignacio) Alonso y me hace cambiar mi voto porque no le debo nada, ni me llama Tenfield y me dice que hay que firmar la denuncia porque no le debo nada, le digo está (Gastón) Tealdi ahí, no lo hago. Yo sí tengo independencia y mi club tiene independencia..."

¿Quiénes son las personas físicas denunciadas por los clubes?

Los denunciantes presentaron su denuncia contra los integrantes del Consejo Ejecutivo de la AUF del período 2019-2023.

Estos fueron el presidente Ignacio Alonso, Jorge Casales, Gastón Tealdi, Matías Pérez, Fernando Sosa, Andrea Lanfranco y Eduardo Ache. También fue denunciada la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz, el director de la consultora UHY, Hugo Gubba, y Ariel Recoba, director económico de la AUF.

¿Qué hechos irregulares denunciaron los clubes?

Según la denuncia, a la que tuvo acceso El Observador, los clubes denunciaron a la AUF "una serie de irregularidades, pasibles de configurar un delito de estafa por falsedad en los balances".

El texto firmado por los abogados Daiana Abracinskas y Marcelo Domínguez, señala que durante las presidencias de Ignacio Alonso al frente de la AUF "se ha constatado la presentación de balances para su aprobación en el Congreso que no reflejan la realidad, o incurren en importantes omisiones respecto de los ingresos y egresos de la AUF".

Los abogados señalaron que los Estados Financieros AUF 2019 a 2022 no reflejan los anticipos que surgen de los Estados Financieros de la Conmebol de los mismos años, que los egresos de la AUF en los años 2019 a 2022 aumentaron progresivamente, mientras los ingresos de esos mismos años no aumentaron en la misma dimensión de los gastos.

"Como consecuencia de ello se produjo un aumento del endeudamiento bancario para cubrir el déficit operativo; disminución patrimonial de los Estados Financieros Conmebol 2019 a 2023 deberían las consecuencias legales reflejar un patrimonio negativo, correspondientes", señalaron.

Por todo ello concluyeron que "los estados financieros de la AUF de los años 2021 y 2022, como de la falta de respuesta al pedido de información solicitada en noviembre 2023 por un grupo de clubes, no surge el ingreso de los U$S 25.176.000 enviados como anticipo por la Conmebol en los años 2021/2022/2023".

La denuncia afirma que "si se analiza la evolución del endeudamiento financiero con Bancos de la AUF, la situación financiera de la Institución se incrementó sistemáticamente. En el análisis de los Estados Financieros de una Institución sin fines de lucro como lo es la AUF, se muestra un endeudamiento de esta magnitud, cuando sus ingresos tienen que estar balanceados con sus egresos y cumplir con lo que los Estatutos de la entidad marcan, que son cubrir sus gastos con los ingresos y en caso de que los egresos sean mayores a sus ingresos, adaptarlos de tal forma de equiparar ingresos con egresos.

En caso de registrarse un resultado negativo, será absorbido por los clubes de Primera División, por partes iguales, en lo que no estuviera cubierto por el "Fondo de previsión". En consecuencia, el resultado negativo de ingresos y egresos de la gestión se estaría compensando con un crédito solamente contra los clubes de Primera División.

¿Cómo sigue el caso?

El fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez le dio curso a la denuncia e intimó a la asociación a que en 20 días presente información financiera. El fiscal esperará a que se entregue esa información para continuar adelante con la indagatoria.

La denuncia solicitaba a la Fiscalía que se pidiera información contable para clarificar lo denunciado y mencionaba concretamente los balances de la Conmebol de 2021, 2022 y 2023, los balances de AUF de 2021 y 2022. A su vez, pedían que se realizara una auditoría forense para conocer "la verdadera situación financiera de la AUF".

También solicitan que se cite a declarar a una extensa lista de personas que incluyen a Alonso, así como la directora ejecutiva a la AUF, Victoria Díaz, así como a todos los integrantes del Comité Ejecutivo de la asociación.