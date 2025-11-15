La selección Argentina finalizó el 2025 con un triunfo amistoso ante Angola con gol de Lionel Messi

La selección argentina , vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó este viernes por 2 a 0 a Angola en Luanda con goles de Lionel Messi y Lautaro Martínez , en un amistoso que se realizó en el Estadio 11 de Novembro de la capital angoleña y que marcó el último partido de la Albiceleste en 2025.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con un gol de Lautaro Martínez (m.43) y el restante de Lionel Messi (m.81), Argentina se impuso en su undécimo encuentro en territorio africano.

El vigente campeón del mundo visitó por primera vez Luanda en un partido que formó parte de los festejos por el 50 aniversario de la independencia de Angola.

El partido fue intenso porque Angola presionó desde el comienzo y sorprendió a los dirigidos por Lionel Scaloni , que no lograron imponer su juego con comodidad.

FÚTBOL Messi y la Selección Argentina desataron la locura en Elche con un entrenamiento ante 20.000 espectadores

ARGENTINA Las bajas que tendrá la selección argentina para el amistoso ante Angola: mirá el posible once con Lionel Messi, día y hora

Lionel Messi Lionel Messi en el amistoso de la selección argentina ante Angola EFE

El entrenador argentino aprovechó el amistoso de este viernes para ensayar con Nicolás Tagliafico como zaguero, mientras que Nicolás González ocupó el lateral por izquierda y Juan Foyth del otro lado.

Tras una primera mitad muy disputada, con muchos roces, el quiebre del marcador llegó poco antes del descanso, cuando Messi asistió a Lautaro Martínez que, de media vuelta definió entre las piernas de Hugo Marques.

En el segundo tiempo Angola buscó el empate de contragolpe pero no logró inquietar a Gerónimo Rulli, reemplazante en la portería de Emiliano Martínez.

Argentina recién pudo definir el encuentro a pocos minutos del final, tras una asistencia de Lautaro Martínez a Lionel Messi, que definió para poner el definitivo 0-2 en el tanteador.

Fin de la gira para la selección argentina

Sobre el final, Scaloni aprovechó para probar a jugadores como Emiliano Buendía, Maximiliano Perrone y José Manuel López, mientras que hizo debutar en el seleccionado a Gianluca Prestianni y a Joaquín Panichelli, como parte de la rotación que ha impulsado en los últimos encuentros de cara a la conformación del equipo que viajará al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras este encuentro, los jugadores quedarán liberados, mientras que Angola jugará otro duelo amistoso ante Guinea Bisssau.

FUENTE: EFE