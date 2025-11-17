El emocionante momento con la camiseta del homenaje de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo que fue entregada a su hijo por Edinson Cavani y el productor que la encontró en Uruguay

El partido Boca Juniors vs Tigre de este domingo en La Bombonera, con victoria local por 2-0 y con un gol de Edinson Cavani en su regreso a la red, tuvo además un momento muy emotivo cuando se le entregó al hijo del entrenador xeneize Miguel Ángel Russo, fallecido el pasado 8 de octubre , la camiseta del homenaje que le realizaron en La Bombonera.

Como informó El Observador , la semana pasada la camiseta del homenaje, que fue al cielo con globos de helio, fue encontrada en un campo en Soriano por un productor rural uruguayo .

Este domingo, finalmente la casa fue entregada a Ignacio Russo, quien es jugador de Tigre y que se emocionó al recibir la casaca.

“Es una señal de la vida de que sigue entrando acá con nosotros”, dijo Nacho Russo a El Canal de Boca con la camiseta en sus manos.

“La verdad que cuando me la entregó se me puso la piel de gallina, y cuando la encontró ya se me puso la piel de gallina y la quería ver, la quería tener, la quería oler… Pero bueno, la verdad que agradecerte de corazón el gesto que tuviste, te dije hay una palabra ahí adentro pero, y a vos también, por contactarte y ponerte y hacerlo rápido, pero bueno, la verdad que no puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron en este mes y medio que son todas señales de vida de que sigo estando acá”, agregó, agradeciendo a Agustín Eugui, el productor uruguayo que la encontró.

Eugui también se emocionó con el momento junto a Edinson Cavani y Nacho Russo. “Estar al lado de tremendos jugadores es increíble y toda la situación también que vuelva la camiseta, por algo volvió para acá, ¿no? Increíble”, indicó.

Miguel Angel Russo.jpg Miguel Russo, técnico de Boca Juniors EFE

Por su parte, Cavani también se manifestó por todo lo ocurrido con la camiseta. “Y la verdad que son señales, señales que se dan cuando uno es creyente, cree en esas cosas. Y acá pasa todo porque él llama a mi compadre, digamos que es el padrino de India. Y había, la verdad, una conexión muy fuerte porque enseguida lo llama a él, me pone en contacto y lo primero que pensé es guardársela de una para él”.

“Y bueno, después la atomizaron un poco y él por ahí se puso un poco… Pero la idea siempre fue esta y que después la familia, que Nacho, que hagan lo que ellos sientan con la camiseta”, agregó el Matador.

Por último, Nacho Russo tuvo palabras de agradecimiento para el club azul y oro. “La verdad que agradecerle a toda la gente de Boca por cómo se portaron con él, cómo lo trataron en el día a día y que fue feliz hasta lo último, nada más”.