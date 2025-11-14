Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

La decisión de Juan Román Riquelme con el entrenador de Boca Juniors para 2026

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, ya tomó la decisión con respecto al próximo entrenador xeneize en 2026

14 de noviembre 2025 - 10:54hs
Juan Román Riquelme

Boca Juniors atraviesa un buen presente futbolístico, luego de un año que comenzó muy duro con la eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores y varias derrotas, y Juan Román Riquelme ya habría tomado la decisión en cuanto al entrenador de cara al 2026, luego de la muerte de Miguel Ángel Russo.

Luego de un 2025 que empezó de muy mala manera para Boca, quedando eliminado en fase 2 de la Copa Libertadores y sin jugar competencia internacional por dos años, el pasado fin de semana se quedó con el Superclásico ante River Plate por 2-0 y confirmó su regreso al certamen más importante.

Con la dolorosa muerte de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda, el ayudante de campo, tomó la riendas del equipo siguiendo el legado de Miguel y encaminó una buena seguidilla de resultado positivos para Boca sustentado por un buen juego colectivo, principalmente en el Superclásico ante River.

La decisión de Juan Román Riquelme con el entrenador

Hasta hace unas semanas atrás, era casi un hecho que Riquelme buscaría un entrenador con más renombre y experiencia para afrontar el 2026 y la Copa Libertadores, pero según informa TyC Sports desde Argentina, el presidente xeneize tomó la decisión de que le ofrecerá a Úbeda la continuidad en el cargo.

boca juniors vuelve a la copa libertadores tras la gran decepcion de este ano con el recordado gol errado por edinson cavani
ARGENTINA

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores tras la gran decepción de este año con el recordado gol errado por Edinson Cavani

Miguel Merentiel
ARGENTINA

Boca Juniors: Miguel Merentiel alcanzó a Juan Román Riquelme y a Carlos Tevez en goles por el Superclásico ante River Plate

La idea es esperar a que el equipo cierre su participación en este 2025 y recién ahí, sin apuros y con la tranquilidad que marca la agenda y el descanso que tendrá el plantel, Román se sentará a hablar con el cuerpo técnico para confirmarlos para lo que viene. Como están las cosas hoy, ambas partes coinciden en dos puntos: que no hay urgencia y que quieren continuar con este proceso el año que viene.

Claudio Úbeda
Juan Román Riquelme le ofrecerá la continuidad a Úbeda

Úbeda trabaja en Boca bajo el contrato que el club había firmado con Russo en junio pasado. El mismo tiene vigencia hasta mediados del año que viene y, ante cuestiones formales de cambios de roles y la posibilidad de incluir a un ayudante más al cuerpo técnico, es probable que se firme un nuevo vínculo por todo 2026.

El xeneize cierra la fase regular el próximo domingo ante Tigre pero ya está clasificado a los playoff, y Boca sueña con la posibilidad de salir campeón del Torneo Clausura y volver a levantar un título, siendo en 2022 la última vez que la institución de la Ribera conquistó un trofeo.

Aunque en los últimos tiempos de Miguel ya era el responsable de llevar adelante prácticas e incluso estuvo solo en el banco en varios partidos, tras su muerte dirigió cuatro encuentros: derrota 0-2 con Belgrano y luego tres triunfos consecutivos: 3-1 a Barracas, 2-1 a Estudiantes y 2-0 a River.

Juan Román Riquelme Boca Juniors Miguel Ángel Russo Copa Libertadores

