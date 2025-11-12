Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Sergio Manteca Martínez habló del triunfo de Boca Juniors en el Superclásico y respaldó a Riquelme: "Cuando gana Boca ganan todos"

"Ahora que ganó es el equipo, antes si perdía era Román", afirmó el exjugador de Boca Juniors en una entrevista

12 de noviembre 2025 - 11:41hs
El Manteca Martínez y Riquelme, dos glorias de Boca
El Manteca Martínez y Riquelme, dos glorias de Boca Instagram

Sergio Manteca Martínez, exjugador y el máximo goleador uruguayo de la historia de Boca Juniors, habló sobre el triunfo del Xeneize por 2-0 ante River Plate en el Superclásico del pasado domingo en La Bombonera, y defendió a Juan Román Riquelme, el presidente.

En diálogo con Radio Continental, Manteca comenzó analizando el partido en sí: "Fue una fiesta. Si ganábamos 1-0 con un gol en contra, nos servía. Era darle un golpe a River, la oportunidad para bajarlos. Estaba muy bien parado. Fue tranquilo el partido para Boca. Estaba concentrado, todos estaban metidos. Nadie quería dejar pasar la oportunidad. En el gol, todos salieron corriendo del banco: lo ganó la gente y los jugadores", dijo.

sergio-manteca-jpg..webp
Un grito de gol del Sergio Manteca Martínez

Un grito de gol del Sergio Manteca Martínez

Por otro lado, destacó la actuación de Exequiel Zeballos, la gran figura del encuentro, y el papel de los líderes del plantel.

"Los líderes les están llegando a los chicos. El Changuito está haciendo ese laburo, el domingo lo empujaron dos veces y no pudieron tirarlo. A Giménez lo vi muy bien, ganando todas las pelotas de arriba y queriendo hacer un gol, hizo un buen partido", señaló.

boca juniors vuelve a la copa libertadores tras la gran decepcion de este ano con el recordado gol errado por edinson cavani
ARGENTINA

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores tras la gran decepción de este año con el recordado gol errado por Edinson Cavani

la camiseta homenaje a miguel angel russo que boca juniors mando al cielo, cayo en uruguay
VIRALES

La camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo que Boca Juniors mandó al cielo, cayó en Uruguay

El apoyo de Manteca Martínez a Juan Román Riquelme

Por último, defendió al actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme, de las críticas que recibió: "Se olvidaron del presidente de Boca, no lo nombraron más. Ahora que ganó es el equipo, antes si perdía era Román".

"Cuando gana Boca, ganan todos, desde el presidente hasta los hinchas. Hay algunos que están dolidos con esta victoria. Solo en Boca pasa eso" agregó Manteca.

Martínez es el máximo goleador uruguayo en la historia de Boca Juniors, con 86 tantos. Con su gol ante River, el segundo puesto lo comenzó a ocupar en solitario Miguel Merentiel, que alcanzó los 48 goles y superó a Severino Varela.

Temas:

Sergio Manteca Martínez Juan Román Riquelme Boca Juniors River Plate La Bombonera

Seguí leyendo

Las más leídas

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

 Matías Arezo en Peñarol
BRASIL

River Plate presentó una queja ante la FIFA para cobrarle a Gremio una deuda por el préstamo a Peñarol de Matías Arezo

Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela
FÚTBOL

La decisión de Flamengo con sus tres jugadores que están en la selección uruguaya, ya que se juegan casi el título de Brasileirao en el clásico ante Fluminense

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos