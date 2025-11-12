Sergio Manteca Martínez habló del triunfo de Boca Juniors en el Superclásico y respaldó a Riquelme: "Cuando gana Boca ganan todos"

Sergio Manteca Martínez , exjugador y el máximo goleador uruguayo de la historia de Boca Juniors , habló sobre el triunfo del Xeneize por 2-0 ante River Plate en el Superclásico del pasado domingo en La Bombonera , y defendió a Juan Román Riquelme , el presidente.

En diálogo con Radio Continental, Manteca comenzó analizando el partido en sí: " Fue una fiesta. Si ganábamos 1-0 con un gol en contra, nos servía. Era darle un golpe a River, la oportunidad para bajarlos. Estaba muy bien parado. Fue tranquilo el partido para Boca. Estaba concentrado, todos estaban metidos. Nadie quería dejar pasar la oportunidad. En el gol, todos salieron corriendo del banco: lo ganó la gente y los jugadores", dijo.

Por otro lado, destacó la actuación de Exequiel Zeballos , la gran figura del encuentro, y el papel de los líderes del plantel.

"Los líderes les están llegando a los chicos. El Changuito está haciendo ese laburo, el domingo lo empujaron dos veces y no pudieron tirarlo . A Giménez lo vi muy bien, ganando todas las pelotas de arriba y queriendo hacer un gol, hizo un buen partido ", señaló.

El apoyo de Manteca Martínez a Juan Román Riquelme

Por último, defendió al actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme, de las críticas que recibió: "Se olvidaron del presidente de Boca, no lo nombraron más. Ahora que ganó es el equipo, antes si perdía era Román".

"Cuando gana Boca, ganan todos, desde el presidente hasta los hinchas. Hay algunos que están dolidos con esta victoria. Solo en Boca pasa eso" agregó Manteca.

Martínez es el máximo goleador uruguayo en la historia de Boca Juniors, con 86 tantos. Con su gol ante River, el segundo puesto lo comenzó a ocupar en solitario Miguel Merentiel, que alcanzó los 48 goles y superó a Severino Varela.