Boca Juniors: Miguel Merentiel alcanzó a Juan Román Riquelme y a Carlos Tevez en goles por el Superclásico ante River Plate
Miguel Merentiel es el segundo máximo goleador uruguayo en la historia de Boca con 48 goles, solo por detrás del "Manteca" Martínez
12 de noviembre 2025 - 9:25hs
Miguel Merentiel
Miguel Merentiel es uno de los referentes del plantel deBoca Juniors y uno de sus jugadores más determinantes, al punto que cosecha récords y marcas personales con el club. Con su gol a River Plate en el triunfo 2-0 en el Superclásico, alcanzó a nada más y nada menos que Juan Román Riquelme.
Para Merentiel se convirtió en una sana costumbre marcarle goles a River, tanto con el xeneize como también lo hizo durante su paso por Defensa y Justicia.
De hecho, la Bestia fue una de las figuras del triunfazo de Boca en el superclásico, que sirvió no solamente para quedar punteros en la Zona A, sino también para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
La marca personal que obtuvo Miguel Merentiel
Sin embargo, eso no fue lo único que consiguió con su gol, sino que también igualó a dos ídolos de Boca en cantidad de goles en Superclásicos.
El uruguayo llegó a los cuatro goles convertidos a River en tan solo seis partidos, misma cantidad que tienen nada menos que Juan Román Riquelme y Carlos Tevez en 20 encuentros disputados ante el Millonario.
Si bien igualó a los dos ídolos de Boca en cantidad, la realidad es que los superó en promedio de gol: 0,68 contra 0,20 del actual presidente y del Apache.
Es River, además, uno de los equipos a los que Merentiel más tantos les hizo en sus 139 encuentros en el xeneize. La lista la encabeza Estudiantes, al que le convirtió ocho veces, le sigue Racing con siete y luego River, Central Córdoba y Newell's con seis.
Con su tanto el pasado domingo en La Bombonera, el delantero de 27 años sigue detrás de otra racha: ante River llegó a su tanto número 48 en Boca y sumó uno más en la tabla de goleadores uruguayos que jugaron en el Xeneize, en la que ante Estudiantes ya había superado a Severino Varela. Todavía está detrás de Manteca Martínez, con 86 gritos.