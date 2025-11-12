Boca Juniors: Miguel Merentiel alcanzó a Juan Román Riquelme y a Carlos Tevez en goles por el Superclásico ante River Plate

Miguel Merentiel es uno de los referentes del plantel de Boca Juniors y uno de sus jugadores más determinantes, al punto que cosecha récords y marcas personales con el club. Con su gol a River Plate en el triunfo 2-0 en el Superclásico , alcanzó a nada más y nada menos que Juan Román Riquelme .

Para Merentiel se convirtió en una sana costumbre marcarle goles a River, tanto con el xeneize como también lo hizo durante su paso por Defensa y Justicia.

De hecho, la Bestia fue una de las figuras del triunfazo de Boca en el superclásico , que sirvió no solamente para quedar punteros en la Zona A, sino también para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores .

Sin embargo, eso no fue lo único que consiguió con su gol, sino que también igualó a dos ídolos de Boca en cantidad de goles en Superclásicos.

El uruguayo llegó a los cuatro goles convertidos a River en tan solo seis partidos, misma cantidad que tienen nada menos que Juan Román Riquelme y Carlos Tevez en 20 encuentros disputados ante el Millonario.

Merentiel y Zeballos Miguel Merentiel festeja su gol ante River Plate

Si bien igualó a los dos ídolos de Boca en cantidad, la realidad es que los superó en promedio de gol: 0,68 contra 0,20 del actual presidente y del Apache.

Es River, además, uno de los equipos a los que Merentiel más tantos les hizo en sus 139 encuentros en el xeneize. La lista la encabeza Estudiantes, al que le convirtió ocho veces, le sigue Racing con siete y luego River, Central Córdoba y Newell's con seis.

Con su tanto el pasado domingo en La Bombonera, el delantero de 27 años sigue detrás de otra racha: ante River llegó a su tanto número 48 en Boca y sumó uno más en la tabla de goleadores uruguayos que jugaron en el Xeneize, en la que ante Estudiantes ya había superado a Severino Varela. Todavía está detrás de Manteca Martínez, con 86 gritos.