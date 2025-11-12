Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Boca Juniors: Miguel Merentiel alcanzó a Juan Román Riquelme y a Carlos Tevez en goles por el Superclásico ante River Plate

Miguel Merentiel es el segundo máximo goleador uruguayo en la historia de Boca con 48 goles, solo por detrás del "Manteca" Martínez

12 de noviembre 2025 - 9:25hs
Miguel Merentiel

Miguel Merentiel

Miguel Merentiel es uno de los referentes del plantel de Boca Juniors y uno de sus jugadores más determinantes, al punto que cosecha récords y marcas personales con el club. Con su gol a River Plate en el triunfo 2-0 en el Superclásico, alcanzó a nada más y nada menos que Juan Román Riquelme.

Para Merentiel se convirtió en una sana costumbre marcarle goles a River, tanto con el xeneize como también lo hizo durante su paso por Defensa y Justicia.

De hecho, la Bestia fue una de las figuras del triunfazo de Boca en el superclásico, que sirvió no solamente para quedar punteros en la Zona A, sino también para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La marca personal que obtuvo Miguel Merentiel

Sin embargo, eso no fue lo único que consiguió con su gol, sino que también igualó a dos ídolos de Boca en cantidad de goles en Superclásicos.

boca juniors vuelve a la copa libertadores tras la gran decepcion de este ano con el recordado gol errado por edinson cavani
ARGENTINA

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores tras la gran decepción de este año con el recordado gol errado por Edinson Cavani

Boca Juniors
ARGENTINA

Hincha de Boca Juniors invadió la cancha, le sacó la lengua a los jugadores de River Plate y Maximiliano Salas lo agredió: "No tuve intenciones de burlarme", dijo

El uruguayo llegó a los cuatro goles convertidos a River en tan solo seis partidos, misma cantidad que tienen nada menos que Juan Román Riquelme y Carlos Tevez en 20 encuentros disputados ante el Millonario.

Merentiel y Zeballos
Miguel Merentiel festeja su gol ante River Plate

Miguel Merentiel festeja su gol ante River Plate

Si bien igualó a los dos ídolos de Boca en cantidad, la realidad es que los superó en promedio de gol: 0,68 contra 0,20 del actual presidente y del Apache.

Es River, además, uno de los equipos a los que Merentiel más tantos les hizo en sus 139 encuentros en el xeneize. La lista la encabeza Estudiantes, al que le convirtió ocho veces, le sigue Racing con siete y luego River, Central Córdoba y Newell's con seis.

Con su tanto el pasado domingo en La Bombonera, el delantero de 27 años sigue detrás de otra racha: ante River llegó a su tanto número 48 en Boca y sumó uno más en la tabla de goleadores uruguayos que jugaron en el Xeneize, en la que ante Estudiantes ya había superado a Severino Varela. Todavía está detrás de Manteca Martínez, con 86 gritos.

Temas:

Miguel Merentiel Boca Juniors Juan Román Riquelme River Plate Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

José Luis Palma, presidente de Liverpool
LIVERPOOL

José Luis Palma: su "ilusión" de cerrar Belvedere con una vuelta olímpica de Liverpool y el "silencio" sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos