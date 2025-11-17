Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

Edinson Cavani volvió al gol para el triunfo de Boca Juniors con Johnny Depp en La Bombonera; mirá el video

Cavani, de 38 años, volvió a jugar tras casi dos meses, ingresó a falta de quince minutos y pudo reencontrarse con el gol

17 de noviembre 2025 - 7:28hs

Gol de Cavani a Tigre

ESPN

Con un gol del uruguayo Edinson Cavani y con el actor Johnny Depp en La Bombonera, Boca Juniors cerró la fase de grupos con un triunfo este domingo por 2-0 ante Tigre para terminar como líder de la Zona A del Torneo Clausura.

Con un gol de Ayrton Costa y otro de Cavani, de penal, el xeneize sumó su cuarta victoria consecutiva y extendió sus buenas sensaciones tras el triunfo del domingo pasado en el Superclásico ante River Plate.

La vuelta al gol de Cavani

Boca Juniors sentenció el partido en tiempo de descuento (90+2') con un penal que Leandro Paredes le cedió a Cavani.

El Matador, de 38 años, volvió a jugar tras casi dos meses, ingresó a falta de quince minutos y pudo reencontrarse con el gol, el vigesimoctavo que convierte en Boca.

"Estamos felices, no fue fácil llegar a esto, estar en la Copa Libertadores, terminar primeros en el grupo. Creo que (al equipo) le di confianza, porque estamos en el club más grande de América", destacó Paredes.

Boca espera en la primera ronda de los playoffs al octavo ubicado del Grupo B, que será Sarmiento de Junín o Talleres de Córdoba.

El partido tuvo la presencia del actor y músico estadounidense Johnny Depp, quien por estos días está en Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/1990193074379571472&partner=&hide_thread=false

Otro resultados

Racing Club trepó de forma temporaria a la segunda posición de este grupo con su victoria por 0-1 a domicilio ante Newell’s Old Boys, en Rosario.

La contracara de Boca es la actualidad de River Plate, que hoy empató sin goles de visitante con Vélez Sarsfield, para caer al sexto lugar de la Zona B, donde quedó líder Rosario Central, pese a ceder su invicto tras caer el sábado por 1-0 en su visita ante Independiente.

San Lorenzo, de complicado presente institucional, no sólo se aseguró su lugar en la segunda fase de este Clausura sino que también sacó pasaporte internacional para la Sudamericana 2026.

El sábado, en el final de esta fase regular se definieron los dos descensos a la segunda división con la condena para los equipos cuyanos: Godoy Cruz, de Mendoza, y San Martín, de San Juan.

La derrota del sábado de los sanjuaninos por 4-2 ante Aldosivi los condenó a disputar la Primera Nacional en 2026 y salvó a los marplatenses que aseguraron su lugar en la próxima Liga Profesional del fútbol argentino.

A diferencia de San Martín que regresa a la segunda división luego de una temporada en la elite, para Godoy Cruz este descenso tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra el sábado en la última jornada significó ponerle punto final a una serie de 17 años en la A.

Este lunes quedarán definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura con la disputa de los últimos cuatro encuentros de esta decimosexta jornada: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia, Barracas Central-Huracán, Belgrano-Unión y Platense-Gimnasia.

Resultados de la 16º jornada:

14/11: Lanús 3-1 Atlético Tucumán.

15/11: Aldosivi 4-2 San Martín, Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra, San Lorenzo 1-1 Sarmiento e Independiente 1-0 Rosario Central.

16/11: Velez Sarsfield 0-0 River Plate, Instituto 0-0 Talleres, Boca Juniors 2-0 Tigre, Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys 0-1 Racing Club y Central Córdoba 1-1 Banfield.

Juegan este lunes: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia, Barracas Central-Huracán, Belgrano-Unión y Platense-Gimnasia.

Con base en EFE y AFP

