Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"¡Qué raro, siempre nos echan a uno!": la bronca de Sebastián Lentinelly, golero de Liverpool, al llegar al vestuario tras la derrota ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Cuando llegaba al vestuario, el golero y referente negriazul gritó al ver las cámaras de la trasmisión de TV

17 de noviembre 2025 - 8:27hs
Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol

Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol

Foto: Ignacio Mereola / FocoUy
Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol

Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol

Foto: Ignacio Mereola / FocoUy

Mientras los jugadores de Liverpool llegaban cabizbajos al vestuario luego de perder ante Peñarol por 2-1 la semifinal de la Liga AUF Uruguaya este domingo en el Estadio Centenario, el golero Sebastián Lentinelly largó la bronca contra el arbitraje encabezado por Andrés Matonte, juez del partido.

Cuando llegaba al camarín, el golero y referente negriazul gritó al ver las cámaras de la trasmisión de TV.

“¡Siempre nos echan a uno! Cuando definimos algo, siempre nos echan a uno. ¡Qué raro!”, expresó.

Además, cuestionó el accionar de Matonte con las amarillas durante el partido: “¡Cuatro faltas y cuatro tarjetas amarillas!”.

Diego Aguirre
LIGA AUF URUGUAYA

La semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol con una tribuna desierta, ¿cuántas entradas vendieron?

Abel Hernández de Liverpool ante Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIVERPOOL

El uno por uno de Liverpool: Nicolás Vallejo y Abel Hernández fueron un martirio para Peñarol

Sebastián Lentinelly
Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol

Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol

El árbitro amonestó en Liverpool a Enzo Castillo, por una falta a los 2 minutos de juego, a Kevin Amaro, Martín Rabuñal.

A los 52 minutos, Castillo fue expulsado por segunda amarilla.

Luego, Matonte amonestó a Lucas Suárez y en el alargue, le sacó tarjeta a Martín Rea y Franco Catarozzi cuando el partido ya estaba 2-1 para los aurinegros, que remontaron el resultado.

El segundo gol carbonero fue por intermedio de Leo Fernández de penal, luego de fallar en primera instancia, por una atajada de Lentinelly, pero que se debió repetir por adelantamiento del golero en una acción que fue observada por el VAR.

Temas:

Sebastián Lentinelly Liverpool Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

César Montes encaró a Maximiliano Araújo en el partido de fecha FIFA entre México y Uruguay
AMISTOSO

César Montes, capitán de México, explicó por qué encaró a Maximiliano Araújo de Uruguay, y habló del penal que le cometió y de "las patadas, ese sello uruguayo"

Kevin Amaro de Liverpool marca a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura
LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo en vivo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos