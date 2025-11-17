"¡Qué raro, siempre nos echan a uno!": la bronca de Sebastián Lentinelly, golero de Liverpool, al llegar al vestuario tras la derrota ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Mientras los jugadores de Liverpool llegaban cabizbajos al vestuario luego de perder ante Peñarol por 2-1 la semifinal de la Liga AUF Uruguaya este domingo en el Estadio Centenario, el golero Sebastián Lentinelly largó la bronca contra el arbitraje encabezado por Andrés Matonte, juez del partido.

Cuando llegaba al camarín, el golero y referente negriazul gritó al ver las cámaras de la trasmisión de TV.

“¡Siempre nos echan a uno! Cuando definimos algo, siempre nos echan a uno. ¡Qué raro!”, expresó.

Además, cuestionó el accionar de Matonte con las amarillas durante el partido: “¡Cuatro faltas y cuatro tarjetas amarillas!”.

El árbitro amonestó en Liverpool a Enzo Castillo, por una falta a los 2 minutos de juego, a Kevin Amaro, Martín Rabuñal.

A los 52 minutos, Castillo fue expulsado por segunda amarilla.

Luego, Matonte amonestó a Lucas Suárez y en el alargue, le sacó tarjeta a Martín Rea y Franco Catarozzi cuando el partido ya estaba 2-1 para los aurinegros, que remontaron el resultado.

El segundo gol carbonero fue por intermedio de Leo Fernández de penal, luego de fallar en primera instancia, por una atajada de Lentinelly, pero que se debió repetir por adelantamiento del golero en una acción que fue observada por el VAR.