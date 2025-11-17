San Carlos: hombre agredió a su pareja y su bebé, lesionó a un Policía para fugar y fue detenido horas después

Un hombre mayor de edad fue imputado y enviado a prisión preventiva en las últimas horas tras agredir a su pareja, su bebé y un Policía dentro de una casa de la ciudad de San Carlos (Maldonado).

El hecho, del que dio cuenta la Jefatura de Policía local en un comunicado, ocurrió en la mañana del viernes dentro de una vivienda ubicada en la calle Libertador Juan Antonio Lavalleja.

El 911 recibió una llamada que alertaba que un hombre estaba atacando a su pareja y al bebé. Al llegar, los efectivos se encontraron con la mujer -también mayor de edad-, que narró lo ocurrido y añadió que el hombre la había expulsado de la casa, impidiéndole retirar al bebé.

Los agentes intentaron dialogar con el agresor, pero el hombre los empujó, lesionando a uno de ellos, y se fugó corriendo.

El bebé fue encontrado en buen estado de salud.

Horas después, la Policía volvió a la casa al ser notificada de que el hombre había vuelto para lanzar a la calle las pertenencias de su pareja. Fue detenido.

La Justicia lo imputó, finalmente, por un delito de violencia domestica agravada y otro de agravio a la autoridad. Estará 90 días en prisión preventiva a la espera del juicio.